Test Land Rover Discovery Sport: čas objevovat

V této složité době to nezní jako nápad, ale doufejme, že vše brzy pomine a zase bude čas na objevování. A jaké jiné auto k tomu použít než to, které to má v názvu. Land Rover Discovery Sport. V portfoliu automobilky Land Rover je už od roku 1989, nejde tak o žádné módní SUV, ale léta cizelovaný model.

SUV spíše jako urážka

Označovat Discovery za SUV by byla možná až urážka. Dnešní SUV si často kupují lidé, kteří s nimi jezdí jen po městě a chtějí jen vyšší auto. Pokud patříte mezi ně, na Discovery nemyslete. Najdete mnoho lepších SUV, které jsou komfortnější, úspornější i levnější.

O Discovery Sport má smysl uvažovat, pokud opravdu jezdíte terénem. Po zabahněných cestách, podmáčených loukách, lesem, zkrátka všude tam, kde je potřeba kvalitní pohon všech kol a technika (včetně elektroniky), která je na to dlouhodobě stavěná. A to Land Rover umí lépe než kdo jiný.

Smart v terénu

A proto i přehledem chytrých funkcí do terénu začneme. Discovery je vybavené druhou generací systému Terrain Response. V tom si volíte jeden ze 4 režimů jízdy. Elektronika pak sama rozhoduje o nastavení motoru, převodovky a mezinápravového diferenciálu. Písek, bláto, skály, se vším si auto poradí. My jsme jej protáhli lesními cestami i podmáčenou loukou a příkrým svahem, nikde nemělo auto ani náznak potíží. Jen musíte být občas trpěliví. To, že prošlápnete plynový pedál až na podlahu neznamená, že auto vyrazí vpřed. Postupně si „osahává“ trakci jednotlivých kol, aby nedocházelo ke zbytečnému a nežádoucímu (kolo by se mohlo zahrabat) prokluzu. A pak opatrně vyjede vpřed.

Pokud tušíte, že podmínky jsou velmi složité a skutečně by mohlo dojít k protočení kola a tím jeho zahrabání – typicky v hlubokém blátě či v písku, lze v menu aktivovat funkci Rozjezd při nízké trakci. Elektronika pak velmi pečlivě hlídá, na které kolo pošle točivý moment.

Opatrně z kopce

Jízda z kopce patří při jízdě ve terénu mezi nejtěžší disciplíny. U manuálu stačí zařadit jedničku a doufat, že brzdný moment motoru bude natolik silný, že auto nenechá rozjet na vysokou rychlost. Nejhorší je situace, kdy musíte sáhnout po brzdovém pedálu. Při sjíždění opravdu prudkého svahu se totiž snadno dostanete do smyku – přední kola zabrzdí a zadek vás bokem předběhne, to je velmi nebezpečné. Stejně tak nebezpečná může být situace, kdy se vám zablokují všechna 4 kola, ale auto začne nekontrolovaně klouzat dolů. Pak neuděláte nic. K zablokování kol nesmí dojít, protože adheze je pak výrazně nižší, než když se kola pomalu otáčí.

Z tohoto důvodu je Discovery vybaveno příslušným asistentem, který funguje vlastně jako tempomat. Nastavíte si rychlost, třeba 3 km/h a pak se soustředíte jen na točení volantem. Brzdný výkon motoru a také zásahy brzd se pak postarají o to, aby si auto udržovalo zvolenou rychlost. Stejný systém lze pak samozřejmě použít i pro prudký výjezd do kopce, nebo problematickou jízdu bahnem. Vůz se snaží držet zvolenou rychlost stůj co stůj.

Také do vody

Výše popsané systémy jsem pečlivě zkoušel, abych zjistil, zda skutečně fungují tak jak mají a tentokrát mě ani nemusel žádný traktor odnikud tahat (ano, to se stalo už 2x). Ale funkci sledování hloubky brodu jsem nezkoušel, to se přiznávám. Nenašel jsem takové místo, abych věděl, že hloubka vody je opravdu maximálně 60 cm, což je brodivost vozu. Sonar ve voze monitoruje dno a na obrazovce vás informuje o množství vody. Jak to funguje, to ukazuje níže uvedené video.

Kamery pomáhají

Co rozhodně v terénu potřebujete, to je dobrý přehled o situaci kolem vás. Množství kamer kolem vozu tomu hodně napomáhá. Efektní je „ptačí pohled“, kdy se na displeji infotainmentu zobrazuje obraz, jako by vás snímal dron letící nad vozem. Co je ale ještě praktičtější, to je pohled pohled přes karoserii. Můžete se podívat na fotografii – vidíte pohled na kola a také to, co je v jejich těsném kontaktu. Kudy přesně pojedou, jestli není poblíž nějaký kámen nebo výmol, který by pro vaši cestu znamenal stopku.

V terénu se neztratí

Discovery Sport ve terénu opravdu umí hodně. Jistě, není to pravověrný offroad, každopádně jsme mu dali opravdu do těla a všechno pro něj byla jen zábava. A to i přesto, že auto mělo běžné silniční pneumatiky, často zalepené bahnem.

Jedeme po silnici

Na asfaltové silnici Discovery zase tak moc neexceluje. Stále zůstává komfortním autem, které vás dobře odfiltruje od okolí (odhlučnění je neskutečně dobré), ale auto samotné váží přes 2 tuny, což je při jízdě znát. Na asfaltu má vůz poháněna jen přední kola, ta zadní se připojují jen ve výjimečných situacích. 132 kW, tedy 180 koní vypadá jako slušné číslo, při jízdě je ale hodně znát, že dvoulitrový naftový motor má s těžkým vozem hodně práce. Rozhodně doporučujeme připlatit si 80 000 Kč za motor D240, který nabídne 240 koní.

Sedíme uvnitř

Za co se Discovery Sport nemusí stydět, to je zpracování interiéru. I když je verze Sport nejlevnějším Land Roverem (a jediným, který startuje pod částkou 1 milion Kč), zpracování je opravdu hezké. Ne že byste snad uvnitř zažili pocit jako při usednutí do Velaru, ale na žádné části nemáte pocit, že by chtěl někdo za každou cenu ušetřit. Sedadla jsou robustní a široká, displeje kvalitní. Zpracování je až nečekaně dobré, tady skutečně není co vyčítat.

Parádní je přístrojová deska tvořená velkým displejem. Lze ji bohatě přizpůsobit a vypadá opravdu velmi elegantně.

Nechybí CarPlay

Infotainment je moderní, nabízí připojení k internetu, dokonce je zde integrovaný jednoduchý webový prohlížeč. Menu je hodně rozsáhlé. Ne že byste se v něm ztráceli, ale než vyjedete, je dobré se v něm 10 minut proklikat, abyste věděli jednak to, kde co najdete a jednak to, co všechno je k dispozici. Právě pro jízdu v terénu je zde velké množství funkcí, které je třeba si v klidu přečíst, za jízdy to nevzládnete.

Vůz má samozřejmě plnou konektivitu, jak se dnes sluší a patří. Nechybí Apple CarPlay, ani Android Auto, obě funkce jsou ovšem přístupné výhradně přes kabel.

Hlavně do terénu

Přemýšlíte o Discovery jako o rodinném SUV, které bude jezdit na nákupy, vozit děti do školy a překonávat městské retardéry. Nedoporučujeme, vybírejte jinde. Jezdíte na víkend na chatu a musíte cestou překonávat potok, vede cesta lesem nebo aspoň polňačkou? Utíkejte do autosalonu se zeleným logem na střeše. Discovery v terénu opravdu umí hodně a nenechá vás na holičkách, jako mnohá SUV.