Test Lexus NX (2022): zásnuby elektřiny a benzinu

Nové japonské SUV nabídne silnější motor, sportovnější podvozek i moderní infotainment

Hybridy Lexus umí, takže auto jezdí úsporně, pokud jej nabíjíte

Bezestupňová převodovka jede hladce, ale ujídá velký kus potenciální dynamiky vozu

Je trochu s podivem, že Lexus NX je tak mladým autem. První generace se začala prodávat až v roce 2015. O třídu větší Lexus RX se přitom nabízí už od roku 1998, přičemž Toyota RAV4 je na trhu už od roku 1996! A co má Lexus NX s Toyotou společného?

Toyota RAV4: dárce platformy

Lexus NX staví na nové platformě TNGA-K, která je společná pro Toyotu i Lexus. Využívá ji hodně automobilů a mimo jiné právě také Toyota RAV4, která je takovým chudším příbuzným NX. Kromě platformy dostává NX od modelu RAV také pohonnou jednotku. Tu představuje řadový čtyřválec o objemu 2,5 litru. Tomu samozřejmě pomáhají elektromotory (o těch však později), takže celkový výkon hybridní soustavy činí 225 kW, chcete-li 306 koní. Jde tedy o na chlup stejný výkon jako u Toyoty RAV4. Není tak pochyb, odkud technika do nového NX, který dorazí do showroomů v těchto měsících, pochází. Zatímco Toyota s plug-in hybridy už nějakou dobu koketuje, u Lexusu jde o vůbec první model.

Avantgarda přetrvává

Lexusu nelze upřít osobitý design. Vřetenovitá maska se už dávno stala symbolem vozů této značky. A to, jak se odlišuje od konvenční konkurence, je mi sympatičtější než třeba u BMW, které chce více šokovat. V případě Lexusu jde o čistou avantgardu. Lexus to s ostrými hranami a výraznými prolisy umí. Mně osobně se líbí i takové detaily, že na pátých dveřích od zavazadlového prostoru už není znak s písmenem L, ale celý název značky. Vypadá to mnohem lépe. Také tmavě zelená barva se povedla. Když na ni nesvítí, působí skutečně velmi tmavě. Stačí pár slunečních paprsků a doslova se rozzáří.

Sedíme uvnitř

Když se posadíte za volant, auto si vás musí získat. A to jde Lexusu moc dobře. Nasednutí je opravdu jednoduché, sedadlo je jaksi blíže dveřím – nepřekonáváte velkou vzdálenost jako u jiných podobně velkých SUV. Jen si tedy zabojujete se zámky dveří. Lexus používá elektronické řešení, které při odemknutí nevydává obvyklý zvuk odemknutí. To je divné. Stejně divné je i vystupování z auta ven, kdy musíte za páčku dveří vzít dvakrát. A kvůli absenci zvukové zpětné vazby vlastně nevíte, jestli máte otevřeno, odemčeno.

Kožená sedadla jsou parádní: příjemně měkká, komfortní, boční vedení je jen takové přiměřené. Počítá se s tím, že řidič tohoto vozu nebude přetlačovat boční přetížení v zatáčkách.

Malý volant dobře padne do ruky. Věnec je o maličko tlustší, ale opět mi připadá, že se jedná o trend poslední doby, se kterým nemám problém. A ten displej, ten je bombastický. Takto to má dnes vypadat! Úhlopříčka činí 14″ a pohání jej úplně nový systém. Lexus hodil přes palubu všechny své předchozí systémy, začal stavět na zelené louce a udělal moc dobře.

Systém reaguje bleskově, běží rychle, neseká se. Pro základní funkce, jako jsou třeba změna teploty v interiéru, změna hlasitosti rádia nebo rychlé odmlžení skel, byla vyčleněna hardwarová tlačítka. Já se bez nich obejdu, ale většina řidičů je stále vyžaduje a Japonci vyslyšeli jejich prosby.

Jde to i bez kabelů

Apple CarPlay i Android Auto fungují také bez kabelů. Jde o velký pokrok vzhledem k tomu, že tyto technologie Lexus ještě před pár lety vůbec nepodporoval. Pod displejem se pak nachází šuplíček, do kterého si uložíte mobil a ten se zde – opět bezdrátově – nabíjí. NX pak umožňuje i vzdálený přístup z aplikace smartphonu (lze zamknout a odemknout vozidlo, aktivovat klimatizaci a sledovat nabíjení). Kromě toho nechybí ani takové blbůstky, jako je internetový prohlížeč, který přímo tvoří součást infotainmentu.

Pochvalu si zaslouží hlasové ovládání v českém jazyce, které není třeba aktivovat žádným tlačítkem, ale pomocí kouzelného povelu „Hej, Lexus“. Základní úkony tak provedete bez jediného dotyku. Mnoha řidičům to přijde divné, ale já to mám rád, asi i proto, že jsem zvyklý hodně používat Siri na telefonu.

300 koní umí zabrat

Jak je to tedy s těmi motory? Srdcem je řadový čtyřválec o objemu 2 487 cm 3 . Tomu nepomáhá žádné turbo, takže poskytuje jen nepříliš oslnivých 136 kW. Jenže mu vypomáhají 2 elektromotory. Ten na přední nápravě nabízí 134 kW a velký točivý moment 270 Nm. Na zadní je pak druhý elektromotor s výkonem 40 kW a točivým momentem 121 Nm. Když sešlápnete plynový pedál až na podlahu, máte k dispozici 227 kW, a to je dost. Ale zrychlení pod 6 sekund nečekejte. Na 100 km/h zrychlí NX za 6,3 sekundy. Takovou hodnotu obvykle nabízí podobně velká auta s výkonem kolem 190 kW. Ke ztrátám dochází v převodovce E-CVT s plynule proměnným převodem. Být zde klasická převodovka, tak je NX ještě mnohem dravější, ale i tak rozhodně nebudete brzdit provoz. Výhoda převodovky pak tkví v nekonečně plynulé jízdě.

Nabij a jeď

Zatímco klasické hybridy nabíjet nemusíte (o nabité baterie se stará spalovací motor a rekuperace), plug-in hybrid byste měli dobíjet ze zásuvky – jinak jeho pořízení postrádá smysl. Zdejší akumulátor pro pohon elektromotorů nabídne kapacitu 18,1 kWh. Kolik ujedete na elektřinu? Záleží samozřejmě na tom, jak moc budete šlapat na plyn. Jen na elektřinu umí NX pádit rychlostí až 135 km/h, ale spotřeba pak samozřejmě letí nahoru. Taková jízda rychlostí 80 km/h po vnitřním okruhu Prahy znamená spotřebu kolem 16 kWh / 100 km, teoreticky byste tak mohli ujet i 100 km. Výrobce sám udává dojezd mezi 69 a 76 km.

Jelikož má baterie (oproti ryzím elektromobilům) malou kapacitu, maximální nabíjecí výkon činí 6,6 kW AC (DC vůbec nabíjet nelze). Trojčlenkou tak dojdete k závěru, že na plné nabití budete potřebovat něco pod 3 hodiny.

Kolik to žere?

Spotřeba se samozřejmě odvíjí od toho, jak máte nabitou baterii a jak dlouhou trasu jedete. Jedná se o 50km trasu? Pak ji ujedete bez kapky benzinu. Pojedete nějakých 200 km s tím, že na konci budete chtít mít prázdnou baterii? Bude to za nějaké 2–3 litry na 100 km. A to je dost dobré. Proč? Elektronika využívá elektromotor v těch situacích, kdy by benzin měl vysokou spotřebu, a tak pomáhá citelně ořezávat špičky ve spotřebě. A vůz se chová jako normální hybrid, tzn. rekuperuje místo toho, aby kinetickou energii proměňoval na teplo brzdových kotoučů, a vypíná spalovací motor v každém možném okamžiku, kdy není potřeba. Slabší chvilkou soustavy je, když se rozjedete více na dálnici, řekněme na nějakých 150 km/h či více. Spalovací motor pak musí jít do vyšších otáček, což s sebou nese jednak vyšší spotřebu a jednak už uslyšíte jeho vytí v kabině.

Podvozek

Byli jste zvyklí, že Lexus je určený pro pomalou komfortní jízdu? NX to mění. Stále překypuje množstvím komfortu, snaží se posádku držet mimo dění, ale zároveň s ním můžete i rychle do zatáček. I přes vyšší stavbu karoserie se naklání jen minimálně a hlavně se 20″ kola umí držet asfaltu a neuhnou. Když budete v zatáčce auto držet pod plynem, ucítíte pomoc od zadních kol. Byť 40kW motor nevypadá jako trhač asfaltu, zatlačení zezadu hodně pomůže. Když pod plynem nejedete, tak se samozřejmě ukáže nedotáčivost vozu, se kterou si v rozumných rychlostech elektronika snadno poradí.

Parametry Lexus NX 450h+ Stupeň výbavy Luxury 4×4 E-FOUR Maximální výkon 227 kW Zdroj energie benzin + elektřina Kapacita akumulátoru 18,1 kWh Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,3 s Maximální rychlost 200 km/h Délka 4 660 mm Šířka 1 865 mm Výška 1 640 mm Rozvor 2 690 mm Základní cena 1 654 400 Kč Cena testované výbavy 2 015 200 Kč

Povedené auto

Nový Lexus NX rozhodně dohnal německou prémiovou konkurenci. Nabídne interiér, který uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka, displej s novým infotainmentem, ze kterého každému geekovi zaplesá srdce, a motor, se kterým budete rychlí a zároveň ekologičtí. Kdo chce vymetat zatáčky, ten by po NX asi nesáhl, ale to lze říci o prakticky každém SUV. Na některé prvky ovládání si budete muset chvíli zvykat, ale půjde to. Bezestupňová převodovka funguje dobře v 95 % případů. Rádi ji nebudete mít jen při předjíždění na plný plyn a při rychlé jízdě po dálnici.

Lexus NX 9.3 Vzhled a zpracování interiéru 9.5/10

















Propojitelnost s telefonem 9.6/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Dojezd a nabíjení 9.4/10

















Klady nevšední design

výkonné motory

dobře naladěný podvozek

moderní infotainment

snadné nastupování

nízká spotřeba

tichý provoz

kvalitní interiér Zápory ergonomie klik

jízda na plný plyn

výkon převodovky

ambiciózní cena