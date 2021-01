Test Toyota RAV4 (2021): ekologické SUV do města

V Německu se zcela vážně mluví o tom, že se zakážou vozy SUV. A to není apríl. Jedním z argumentů odpůrců esúveček je, že vozy mají vysokou spotřebu a jsou tak neekologické. Ekologické SUV do města pak může znít jako oxymóron. Jenže paušalizovat je vždycky špatně. Třeba taková Toyota RAV4. Je to velké auto, je to čtyřkolka, ale přitom jezdí se spotřebou jako běžný hatchback. Tajemství úspěchu asi už tušíte. Je to hybrid. Benzinovému motoru pomáhá elektřina.

2,5 litru

To bohužel není spotřeba, ale objem motoru. Zatímco nejbližší konkurence (Škoda Kodiaq, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan) končí obvykle na dvoulitru, Toyota objem nesnižuje. Výkon velkého čtyřválce ale příliš neohromí – nabídne jen 131 kW, tedy 176 koní. Díky pomoci elektromotoru ale nabídne celý hybridní systém 222 koní a to už je slušná porce.

Především díky tomu, že elektromotor pomáhá pružností (maximální točivý moment je k dispozici kdykoliv) a bezprostředností – zkrátka přidáte plyn a hned jedete. Hybridní soustava není výkonná jen pocitově, ale také tabulkově. RAV4 zrychlí na 100 km/h za 8,1 sekundy.

Tyota RAV4 hybrid zrychlení

Hybrid 4. generace

Kdo jezdil s hybridními Toyotami předchozích generací, většinou si pochvaloval plynulost jízdy a nízkou spotřebu. Jenže auta byla k uzoufání líná. Se 4. generací hybridního pohonu se to mění. Za vším je třeba hledat výkonnější baterie, které jsou cenově dostupné i pro běžná auta. Dynamická pomoc elektromotoru je opravdu znát. Díky většímu objemu motoru je navíc jízda i příjemně tichá. Toyota totiž používá planetové převodovky, které plynule mění převod.

Jak se u předchozích generací předjíždělo? Plynový pedál jste zatlačili až na podlahu. Motor se vytočil k hranici 6000 otáček a auto se za příšerného řevu začalo pomalu hrnout vpřed. Opravdu nepříjemný zážitek. U současné RAV4 stačí při předjíždění stlačit plynový pedál tak 3/4, motor si drží kolem 4000 otáček a vy ucítíte sílu elektromotoru. Auto vystřelí jako raketa.

Elektřina dominuje

Takové běžné jízdy po Praze se až neobvykle často obejdou bez spalovacího motoru. Z 30 minutové jízdy běží benzinový motor jen asi 15 minut a to je neuvěřitelný výsledek. Motor běží fakticky jen v situacích, kdy výrazně zrychlujete nebo je třeba dobít baterii. Pokud jedete konstantní rychlostí, stojíte na semaforech nebo zpomalujete, motor zůstává vypnutý. Spotřeba při opatrné jízdě městem se pak pohybuje kolem 5 litrů benzinu na 100 km. Jiné je to na dálnici, kdy motor musí běžet pořád a často i ve vyšších otáčkách. Hluk pak proniká dovnitř kabiny více, než by bylo příjemné (obzvláště když jste zvyklí na tichou jízdu jen na elektřinu) a spotřeba překračuje 8 litrů benzinu. Tomuhle autu se zkrátka více líbí ve městě.

Dobíjí se sám

O nabíjení se řidič starat nemusí. NiMh akumulátor je dobíjen přímo benzinovým motorem, nebo při každém brzdění. Pokud brzdíte jen lehce, brzdy se vůbec neaktivují a kinetická energie se rekuperuje zpět do akumulátoru. Tím se samozřejmě šetří i brzdové destičky a kotouče. Je škoda, že ve voze není možné aktivovat tzn. režim B, kdy auto mnohem intenzivněji rekuperuje už v okamžiku, kdy sundáte nohu z plynového pedálu. Nový Yaris už funkci obsahuje a dá se takto jezdit prakticky bez brzdění.

AWD-i

Toyota RAV4 je čtyřkolka, má poháněna všechna 4 kola. Ale mezi předními a zadními koly není klasický kardan, tedy mechanické spojení. O pohon zadních kol se stará výhradně elektromotor. To je řešení, které používá třeba i Lexus. Za normální jízdní situace se pohání jen přední kola (kombinace benzinového a elektromotoru) a ve specifických situacích se připojí zadní elektromotor a pohání kola zadní. To má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že takový systém téměř nemá vliv na spotřebu paliva.

Výhodou také je, že to zkrátka funguje. Když přijde tvrdé na tvrdé, tak skutečně máte čtyřkolku, která umí zabrat všemi čtyřmi. Nevýhodou pak zůstává, že pohon zadních kol se připojuje opravdu až když musí. Během testování ani nebyl sníh, jen třeba mokrá silnice a nízké teploty, ale přední kola už se protáčela. U ortodoxní čtyřkolky se vám tohle nestane. Také zapomeňte na to, že by vám pohon zadních kol pomáhal v rychlejších průjezdech zatáček nebo auto zezadu tlačil.

Trail mode

Právě pro speciální potřeby vyproštění je možné tlačítkem aktivovat tzv. Trail mode. Slouží pro situace, kdy opravdu potřebujete, aby zabrala všechna 4 kola najednou a ne aby se nějaké kolo protáčelo a zadní zůstala stát. Takový mód pak bude mnohem účinnější než tradiční čtyřkolka bez uzávěry mezinápravového diferenciálu. Proč? Protože každá náprava má svůj vlastní pohon, takže i při těch nejhorších podmínkách budou zabírat aspoň 2 kola, díky elektronice pak obvykle 3. Jak to funguje, to ukazuje video přímo od Toyoty.

Tips & Tricks: 4x4 módy

Jak jede

Jak jsme zmínili, na nedostatek výkonu si u RAV4 stěžovat nemůžeme. Auto je živé, i rychlejší průjezdy zvládá velmi dobře. Může za to poměrně tvrdý podvozek. Kdo by čekal pohodlné houpavé SUV, ten bude muset hledat jinde. V zatáčkách tak Toyota nezradí, ale na ostrou jízdu se příliš nehodí. Může za to hlavně silný posilovač řízení, který řidiči nedává téměř žádnou zpětnou vazbu.

Sedíme uvnitř

Uvnitř je RAV4 trochu oldschool, ale v dobrém slova smyslu. Spousta funkcí má svá tlačítka, která jsou velká, jasná, přehledná. Třeba gumové ovládání klimatizace je až trochu humpolácké, ale až budete sedět v autě v -10 a na rukou tlusté rukavice, tak to oceníte. Infotainment pořád není tak naleštěný a bleskově rychlý, jako nabízí evropská konkurence, ale displej je dostatečně velký a dobře čitelný. Výhodou je podpora Apple CarPlay a Android Auto (oboje pouze po USB kabelu), takže si na displeji promítnete stejně svůj vlastní systém.

Ergonomicky tak není RAV4 co vytknout. Ve voze se rychle zorientujete, dílenské zpracování je příkladné, stejně jako použité materiály.

Kde jezdíte?

Toyota RAV4 je povedené auto. Je to překvapivé, ale nejvíce své dovednosti předvede ve městě, kde umí jezdit tiše, hbitě a s nízkou spotřebou. Tady s ní budete spokojeni. Pokud naopak často jezdíte dálnice, spíše hledejte v naftových vodách, tohle není doména hybridu. Ani mimo pevné cesty se neztratí, pořád nabídne slušnou světlou výšku a pohon všech kol.

Model Toyota RAV4 AWD Základní cena 789 900 Kč Cena testované výbavy 1 114 900 Kč Stupeň výbavy Executive s paketem JBL Výkon 163 kW / 222 koní Zdvihový objem 2,5 l Palivo benzinový hybrid Počet válců 4 Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,1 Maximální rychlost (km/h) 190 Spotřeba paliva na 100 km 5,6 – 5,9 l (kombinovaná) Délka 4600 mm Šířka 1855 mm Výška 1685 mm Rozvor nápravy 2690 mm Hmotnost 1665 kg Objem palivové nádrže 55 litrů