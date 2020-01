První český test Lexus RX: wellness na kolech

Jsou auta, která vám zvýší tep a vyplaví do žil adrenalin. A pak jsou auta, která ve vás vyvolávají pohodu, klid a mír. Ukázkovým příkladem je Lexus RX 450h. Je to největší SUV, které Lexus na evropském trhu nabízí a míří právě na zákazníky, kteří hledají obrovská SUV. Komfortní koráby silnic.

Facelift větší než malý

V posledních týdnech loňského roku dorazily do České republiky první vozy faceliftované verze. Z vnějšku byste staré a nové RX od sebe možná ani nepoznali, pod povrchem ale proběhlo mnoho úprav. Designové změny jsou opravdu minimální. RX šlo vždy svou cestou a na silnici si jej jen tak s někým nespletete.

Nejzásadnější změna proběhla u infotainmentu. Možná si vzpomenete na naši nedávnou recenzi Leuxusu UX, kde jsme na infotainmentu nenechali nit suchou. Právě RX přichází se změnami, kterým lze jen tleskat. Vylepšení dostaly i asistenty, hybridní pohon je 4. generace. Na vše se podíváme podrobně.





Konečně dotykově

Nakousli jsme infotainment. Ten se v posledních letech u Lexusu ovládá pomocí touchpadu (kdy vystřídal podivnou virtuální myš). A opravdu to není nic příjemného. Tato možnost zůstala i modelu RX, ale touchpad už potřebovat prakticky nebudete.

Protože displej je nově dotykový, takže co vidíte, na to kliknete a to máte. Funguje to bez chybičky. Reaguje přesně a rychle.

Displej je navíc obrovský. Nabízí úhlopříčku 12,3″, takže ovládací ikony nejsou titěrné, jak tomu někdy bývá. Díky tomu, že je displej takto velký, nabízí Lexus jeho rozdělení, kdy pravá třetina displeje umí zobrazovat doplňkové informace, jako je třeba nastavení klimatizace, spotřeba paliva nebo podrobnosti o přehrávané hudbě.

RX je také prvním Lexusem, který podporuje Apple CarPlay a Android Auto. A na obrovském displeji je provozování aplikací ze smartphonu skutečně komfortní. Tohle Lexusu chybělo a funkce je konečně zde.

Wellness pocit podporuje i audiosystém Mark Levinson s 15 reproduktory. RX hraje fantasticky a v oblasti komfortu skutečně nedělá kompromisy.

Ještě více bezpečnosti

S faceliftem přichází do RX technologie nazvaná Lexus Safety System+. Palubní kamera v kombinaci s radarem funguje jako předkolizní systém, který nepozná jen auta, ale také cyklisty a chodce (i po setmění). A samozřejmě umí zabránit srážce nebo zmírnit její následky.

Chválíme adaptivní tempomat, který funguje hbitě a nedělá zbytečně velké mezery před vozy vepředu. Asistent pro udržení v jízdním pruhu sám zatáčí. Občas ale systém zakřičí, ať dáte ruce na volant, i když je tam máte položené. Příjemný je head-up displej, který před řidiče promítá nejen rychlost a otáčkoměr, ale také to, jakou rychlostí právě můžete jet. Tato data má jak z mapových podkladů, tak právě z kamery, která čte dopravní značky.

Svítí jako ve dne

Změnou prošly také světlomety. Lexus je nazývá BladeScan. Jde o technologii, která umí zhasínat jednotlivé segmenty světlometu. Jako kdybyste prostor před sebou nasvítili pomocí 400 baterek a ty byste mohli mít rozsvícené nebo zhasnuté tak, abyste nikoho neoslňovali, ale zároveň co nejlépe viděli. Ve skutečnosti Lexus nepoužívá segmenty, ale rotující zrcadlo, které rozhoduje o tom, zda v daném místě bude světlo nebo tma. Nejlépe to vysvětlí video níže.

Ze všeho nejdůležitější je, že to skutečně funguje. Neoslníte ani vozy před sebou, ani protijedoucí vozidla, přičemž paprsky umí nasvítit silnici i okolí naprosto famózně. Tohle funguje dobře.

Hybrid 4. generace

Jeli jste v některém ze starších hybridů od Lexusu? Asi víte, že z hlediska dynamiky to nebyla žádná sláva. Nová generace hybridního pohonu je však jiné kafe. Benzínový motor o objemu 3,5 litru a výkonu 193 kW doplňují dva elektromotory – s výkonem 123 kW na přední nápravě a s výkonem 50 kW na zadní nápravě. Pokud byste všechen výkon sečetli, dostanete se na dechberoucích 366 kW, jenže takhle to nefunguje a celkový výkon je „jen“ 230 kW, tedy 313 koní. To stačí na to, aby vůz s hmotností hodně přes 2 tuny vystřelil na 100 km/h za 7,7 sekundy. Tedy aspoň papírově. Při našem měření stačilo na překonání jen lehce přes 7 sekund. RX zkrátka táhne jako lokomotiva.





Výsledek by byl jistě mnohem lepší, kdyby se Lexus vzdal planetové převodovky, která neřadí – jen plynule mění převod. Jenže na druhou stranu by přišel o velkou výhodu – nekonečně plynulou jízdu. RX nikdy neškubne, nikdy s vámi nehodí. Protože nedochází k přeřazování. Jak vidíte na videu, otáčky motoru i rychlost jen plynule rostou.

Baterie hybridního pohonu stále spoléhají na Nikl-metal hydrid. Lexus ovšem tvrdí, že parametricky není rozdíl oproti bateriím na bázi Lithia. Existují i RX právě s lithiovými bateriemi, ale ty nejsou určené pro náš trh.

Hybrid se dobíjí při každém brzdění, případně jej může přímo dobíjet benzínový agregát. Čistě na elektřinu dojede RX asi jen kolem kilometru, ale to není smysl hybridu. Ten jen především v maximalizaci efektivity pohonu. A skutečně to funguje. Udávaná spotřeba 5,8-5,9 litrů benzínu na 100 km je tedy hodně optimistická, to byste museli jezdit s velmi lehkou nohou, ale jezdit za cca 8 litrů benzínu na možnostech rychlostních limitů je realita. A to je na takto velké auto s pohonem všech kol skvělý výsledek.

Ve městě se vůz až nečekaně často spoléhá právě jen na elektřinu. Kdykoliv sundáte nohu z plynového pedálu, nebo akcelerujete jen málo, benzínový agregát neběží. Při takové běžném pražském provozu je to tak polovina času. Skvělé!

Pokud to situace vyžaduje, je možné stisknout tlačítko EV a jet jen na elektřinu. To se hodí třeba při popojíždění v garáži, kdy chcete jet tiše a bez emisí.

Čtyřkolka

Z popisu hybridního pohonu je jasné, že vůz má poháněna všechna čtyři kola. Ale o pohon zadních se stará pouze zmíněný elektromotor s výkonem 50 kW. Funkci ale splní bezezbytku. Rychlý rozjezd bez protočených kol, snadný rozjezd na sněhu, to všechno systém nazývaný E-FOUR zvládne. V Krkonoších na zasněžené silnici jsem si ale také vyzkoušel, že žádné zimní radovánky si s autem neužijete a poslat jej jen trošku bokem do zatáčky je nesmysl. Je to takový panelák na kolech.

Jedeme

A jak tedy RX jede? Velmi na pohodu. Je znát, že podvozek byl s faceliftem přitvrzený, karoserie je tuhá a přitvrdily i stabilizátory. Ale nic to nemění na tom, že na okreskách vás nebaví s tímto autem sprintovat. Užíváte si komfortní, tichou a pohodovou jízdu. Pokud rádi řádíte, hledejte jinde.

Na dálnici se RX ukazuje jako polykač kilometrů. Odfiltruje vás od okolí, nechá vás relaxovat v naprostém tichu. Dokonce i když ručička rychloměru překročí 200 km/h, je na palubě naprostá pohoda. RX má sice psanou maximální rychlost 200 km/h, ale tu hravě překročíte, ani si toho nevšimnete. Výkon motoru a ticho na palubě, to je zrádná kombinace.

Sedíme uvnitř

Interiér je asi to nejlepší z celého auta. Tady se někdo hodně snažil, aby vás rozmazlil a ukázal, za co jste nechali na showroomu 2 310 000 Kč. Kam sáhnete, tam najdete jen kůži, nebo příjemné dřevo. Nebudete strádat nedostatkem místa nebo nepohodlím. Tady není co vytknout.

Pro koho je

Pokud rádi vymetáte okresky a jízda je pro vás především zábava, hledejte jinde (a už vůbec ne SUV). Pokud v autě trávíte velké množství času a potrpíte si na komfort a pohodlí, jste u Lexusu správně. Dlouhé dálniční přesuny zvládá bravurně a vy vystoupíte odpočatí. Patříte-li mezi geeky a milovníky gadgetů, budete trochu zklamaní.





Infotainment je sice konečně super, ale chybí vychytávky typu vzdáleného přístupu k vozu, on-line funkce a takové ty libůstky typu čtečky RSS kanálů, vzdálená diagnostika, posílání cílů do navigace přes mobil apod. Tady je přeci jen BMW a Audi stále napřed.