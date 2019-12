Test Lexus UX: prémiový drobek

Pro naprostou většinu automobilů platí – čím větší, tím dražší. A čím menší, tím levnější. Jenže ne každému tohle vyhovuje. Žijete ve velkém městě, jste single, případně děti neplánujete. Nepotřebujete obří kufr a nechcete převážet 7 lidí. Na druhou stranu chcete jezdit luxusně. Právě pro tyto zákazníky jsou určené prémiové crossovery. Jako je třeba Lexus UX.

SUV jen na oko

Z fotografií by se mohlo zdát, že jde vlastně o SUV. Lexus dokonce nabízí u vybraných modelů pohon všech kol (pohon zadních kol má pak na starosti elektromotor). Jenže to má na svědomí především design, který UX opticky zvyšuje. Ve skutečnosti je UX zase tak vysoké není a jde vlastně jen o maličko zvednutý hatchback. Zkrátka takový crossover.

Jasný podpis

Designově si UX jen těžko spletete. Design vychází z ostatních SUV modelů Lexus. Pro někoho je to slušná avantgarda, pro jiného je to už zkrátka moc. Záleží na vkusu. Odvázat se se v Lexusu každopádně nebáli. Skvěle vypadá linka světlometů, která vede přes celé zadní dveře. Hezké!





Pokud jste z vnějšího designu na vážkách, uvnitř budete spokojeni. Tady nemáte pocit, že UX je základní model Lexusu. Všude najdete jen prvotřídní materiály – příjemnou kůži, kvalitní plasty, tady nemáte pocit, že by se šetřilo. UX je zkrátka plnohodnotným Lexusem.

Ten infotainment

Co je u Lexusu dlouhodobě špatně, to je ergonomie infotainmentu. Pro ovládání se používá touchpad, podobně jako u notebooků. Pravdou je, že má aspoň haptickou zpětnou vazbu, takže při přejíždění cítíte jednotlivé položky menu, ale ze všech systémů ovládání aut je tento zkrátka nejhorší. Dá se na něj zvyknout? Ano, dá. Ale příjemné to není.

Jak můžete vidět na obrázku výše, Lexus neustále vylepšuje ovládání. Takže pokud si položíte ruku na středovou opěrku, prsty skončí na ovladačích hlasitosti, volby médií a funkčních tlačítkách. Aspoň to ovládání vylepšuje.

7″ displej je dnes standard. Co už standard není, to je chybějící Apple CarPlay i Android Auto. K UX si žádnou z těchto vychytávek nemůžete pořídit, ani k nejvyšší výbavě, což je velká škoda. 6 reproduktorů ale celkem slušně hraje, dobře funguje i navigace. Zadávání na touchpadu byste za jízdy asi nezvládli, ale navigace poslouchá hlasové příkazy v češtině. Auto je off-line, takže se nemůžete spolehnout na vyhledávání pomocí Googlu, ale databáze míst je velmi slušná.

Pochvalu si zaslouží bezdrátová nabíječka pro mobilní telefony.

Asistenční systémy

Jestli v konektivitě Lexus ztrácí, tak body dohání v asistenčních systémech. Adaptivní tempomat umí držet odstup před vozem vepředu, nechybí přednárazový bezpečnostní systém, ani asistent částečně autonomní jízdy. Lexus se umí udržet v jízdním pruhu a vůbec, dělá spoustu věcí za řidiče. A funguje to velmi dobře.

Co bychom přivítali, to je kratší vzdálenost při jízdě na adaptivní tempomat. I na nejkratší zvolenou vzdálenost nechává UX odstup více než 2 sekundy, což v praxi znamená, že vás nervózní řidiči na dálnici začnou předjíždět zprava. To bezpečnosti moc nepřidá.

Velkou pochvalu si zaslouží adaptivní dálkové světlomety (AHS). Od jiných značek to znáte pod názvem Matrix LED. Vůz zkrátka svítí dálkovými světly a vypne osvětlení tam, kde by mohlo dojít k oslnění – protijedoucího vozidla nebo vozidla jedoucího ve stejném pruhu. Asistent funguje skutečně bez chybičky.

Hybrid jede

Klíčovou devizou vozu je hybridní pohon. O pohon se stará dvoulitrový benzínový motor s výkonem 146 koní. Sekunduje mu elektromotor s výkonem 109 koní. Oba motory se potkávají v planetové předovce (Lexus ji nazývá Direct Shift-CVT) a nabízí řidiči 184 koní. To stačí pro zrychlení na 100 km/h za 8,5 sekundy. Hlavní výhodou je pak především úsporný provoz. Jezdit po Praze se spotřebou 5,5 – 6 litrů benzínu není žádná utopie.

Jde o full hybrid, dokonce nechybí ani tlačítko EV. To znamená, že vůz umí jet více než kilometr jen na elektřinu. Hodí se to v případě, kdy potřebujete tiše a bez emisí zajet do třeba do garáže. Hlavní výhodou hybridu je ale možnost vypínat spalovací motor vždy, když není potřeba. Stačí sundat nohu z plynového pedálu a spalovací motor neběží.

Elektromotor se pak zapojuje hlavně tam, kde benzínový motor není efektivní. Tedy především při pomalé jízdě, popojíždění v koloně. Elektromotor při jízdě v koloně spotřebuje jen velmi málo elektrické energie. Protože nepřekonává odpor vzduchu. Naopak, pro benzínový motor je stání či popojíždění ta nejhorší varianta.





Elektřinu si vyrábí sám

UX se nedobíjí. Elektřinu si vyrábí sám. Jednak při každém brzdění, kdy se kinetická energie přemění na elektrickou. Což v běžném provozu úplně stačí. Jednak ji vyrábí benzínový motor – ten pohání generátor a ten dobíjí baterii. Může to na první pohled vypadat jako nesmysl, jenže to funguje. Pokud při jízdě v koloně vybijete baterii, benzínový motor naskočí na cca 2 minuty a baterii máte zase dobitou. A motor pak neběží zbytečně dlouhé minuty.

Svižnější než čekáte

Pokud jste někdy jezdili se starším typem hybridního pohonu Lexusu, asi víte, že to není žádný trhač asfaltu. V případě UX je ale situace jiná. Hybridní systém 4. generace konečně dělá z hybridu opravdu svižné auto. Stále platí, že když dáte plný plyn, motor se vytočí do otáček a nepříjemně o sobě dává vědět, ale auto aspoň letí vpřed. Pokud jde tedy o předjetí, je to hluk jen na pár sekund. Běžná jízda je velmi komfortní. Díky tomu, že převodovka jen mění stupně a nedochází ke klasickému přeřazování, je také velmi plynulá. Tady Lexus velmi boduje.

Motoru bez potíží stačí i podvozek. UX je prvním modelem Lexusu, který je postavený na nové globální platformě GA-C. Ta slibuje nízké těžiště a vysokou tuhost karoserie. A my to potvrzujeme. UX jezdí opravdu skvěle a bude držet krok s německou konkurencí.

Závěrečné hodnocení

Lexus UX nenadchne nadšeného čtenáře SMARTmanie. Chybí mu konektivita, ergonomie ovládání infotainmentu opravdu není dobrá. Ale boduje jinde. Nabídne velmi ekonomickou jízdu, nečekaně komfortní interiér a opravdu dobře odladěný podvozek. V ceníku byste možná čekali trochu nižší částky. Nejlevnější hybrid vyjde na 849 000 Kč, ale s docela slušnou výbavou. Naše verze na fotografiích pak stojí hodně přes milion, což dělá auto obtížně prodejným. Na druhou stranu nabízí Lexus docela slušný operák, díky kterému je UX dobře dosažitelné.