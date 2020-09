Test BMW X1 xDrive25e: I nejmenší mnichovské SUV kombinuje dva světy

BMW patří k automobilkám, které mají v nabídce velké množství plug-in hybridních modelů. Aktuální nabídka německého automobilového obra zahrnuje devět modelů s tímto pohonem. Přes řadu dva, tři, pět a sedm až po SUV, které BMW označuje písmenem „X“. My jsme si do testu vybrali nejmenší variantu, tedy BMW X1 xDrive 25e.

Žádné velké módní výstřelky

O designové stránce toho moc psát nemusím. Na BMW X1 nenajdete žádné velké módní výstřelky, což je ve finále možná jen dobře. Na přídi tedy najdete typické ledvinky, na které navazují LED světlomety. Auto stálo na devatenáctipalcových kolech z lehké slitiny. Port pro nabíjení se nachází u levého předního kola a veškeré kabely pro nabíjení se podařilo umístit pod podlahu zavazadlového prostoru.

Dobře zpracovaný interiér, ale pár chyb se najde

Otevřete dveře, nastoupíte a posadíte se do sportovních sedadel. Boční vedení dokáže podržet u hubenější postavy, což u konkurence není zvykem. Jak sedadlo řidiče, tak i spolujezdce je elektricky ovládané a nabízí dvě paměti. Vše je dobře zpracované a nikde nic nevrže.

Před multifunkčním volantem se sice nachází displej, ale po nastartování se na něm zobrazí klasické „analogové“ budíky. Jakékoli přizpůsobení je zde sprosté slovo. Pro někoho to může být minus, pro druhého naopak příjemný bonus, že se může dívat na starou osvědčenou klasiku, i když na displeji.

Na středovém tunelu je USB konektor, dva držáky na nápoje a také ovládání jízdních režimů s ovladačem iDrive. Pod loketní opěrkou je pak úložný prostor. V opěrce najdete bezdrátovou nabíječku, která vám však možná bude úplně k ničemu. BMW X1 stále využívá starší systém, kam musíte telefon vložit a přidržet ho posuvníkem. V tom by problém nebyl. Ten nastává ve chvíli, kdy máte rádi velké telefony. Já jsem byl se svým 6,9palcovým smartphonem jednoduše nahraný. Zamrzí i fakt, že ve chvíli, kdy telefon nabíjíte přes kabel, nemáte si jej kam odložit.

Na zadních sedadlech není nikterak málo místa a ani zavazadelník se svými 450 litry není nejmenší. Potěší, že pro zadní cestující je k dispozici dvojice USB-C konektorů.

Stále online

Plug-in hybridní X1 je neustále připojené k internetu. Díky tomu máte přístup k různým službám, ale pojďme postupně. Systém běží na 10,25palcovém displeji a skládá se ze šesti záložek, které najdete na dvou plochách. K ovládání lze využít nejen otočný ovladač na středovém tunelu, ale také vaše prsty. Systém je logicky rozdělený do záložek média, komunikace, navigace, connected drive, moje vozidlo a sdělení.

Známe to asi každý, někam jedete a v hlavě máte myšlenku, kterou by stálo za to si někam zapsat. Variant máte hned několik. Samozřejmě můžete někde zastavit, ale v BMW je lepší využít hlasovou poznámku, která se vám v autě uloží.

Jak už jsem se zmiňoval výše, BMW je připojeno na internet, díky čemuž máte například mapové podklady aktualizované v reálném čase. Na mapě pak můžete vidět zelený, žlutý nebo červený pruh vedle silnice. Co přesně jednotlivé barvy znamenají, vám asi nemusím vysvětlovat. Jakmile systém najde výhodnější trasu, upozorní vás i s informací, kolik minut ušetříte. Je jen na vás, jakou cestu budete chtít využít.

Zná i zajímavá místa v okolí

Wikipedii zná patrně každý a podobnou službu má BMW integrovanou přímo v infotainmentovém systému. WikiLocal funguje tak, že na základě polohy auta vám vybere zajímavá místa ve vašem okolí, a to včetně krátkého popisu, o co vlastně jde. Když se rozhodnete, že někam vyrazíte, je dobré se podívat i na předpověď počasí, což není úkol, kvůli kterému musíte ihned začít sahat po chytrém telefonu, ale podívat se můžete přímo v infotainmentu.

Nechybí ani vyhledávání čerpacích stanic. Vybrat si dokonce můžete i preferované palivo a následně se k vybrané čerpací stanici nechat navigovat.

Asistent(ka) na telefonu

Mít asistenta nebo asistentku, která vám je v průběhu dne k dispozici, je něco, na co si velmi rychle zvyknete. Když si koupíte nějaký model od BMW, tak to můžete mít, a to dokonce na tři roky zcela zdarma. O co přesně jde?

BMW má svoji infolinku, kam můžete přímo z auta zavolat a nechat si poradit nebo pomoci. Nemyslím tím však asistenční linku. Jednoduše řečeno se dovoláte někomu, kdo na vás mluví českým jazykem a sedí u počítače. Dokáže vám tedy vyhledat, jaký je aktuální stav fotbalového zápasu, na který jste vsadili, jakou otevírací dobu má vaše oblíbená restaurace nebo vám poví, o čem aktuálně píšeme na SMARTmanii.

Fantazii se meze nekladou, zaměstnanec, který se mnou hovořil, se podělil i o nejvtipnější hovory. Jedním z nich byl ten, kdy jistý tatínek potřeboval zabavit děti a ty měly otázky, kolik váží slon či jak vysoká je žirafa.

Přečtěte si také: Test BMW X6: velmi chytrá provokace

Asistent(ka) vám může rezervovat i restauraci, hotel nebo lístek do kina v sítích Cinema City i CineStar. V neposlední řadě tuto službu můžete využít i tak, že sednete do auta a víte, jak přesně se jmenuje kavárna, kde máte pracovní schůzku. Neznáte-li přesnou adresu, vůbec to nevadí. Pokud hádáte, že můžete zavolat na infolinku, máte pravdu. A člověk, který s vámi bude hovořit, vše najde a následně vám cíl vaší cesty pošle do navigace, kde ho stačí jedním kliknutím potvrdit.

Komunikace s telefonem

Ať už patříte mezi fanoušky telefonů se systémem iOS nebo Android, aplikaci BMW Connect najdete na obou. Na displeji vašeho chytrého telefonu máte informace o dojezdu, spotřebě za poslední cestu nebo aktuální poloze auta. Nastavit si můžete také místa, kam často jezdíte, ať už jde o kancelář, sklad, chalupu nebo váš byt.

Spárovat s autem je možné i váš kalendář. Jakmile tak učiníte, BMW Connect bude posílat notifikace o tom, že je čas vyrazit, abyste na místa vaší další schůzky dorazili včas. Příjemná záležitost.

Head-up displej i parkovací asistent

Testovaný kus měl ve výbavě také head-up displej. Bez nutnosti sklánět oči, ať už na displej před volantem nebo infotainmentu, máte informaci o tom, jaká je vaše aktuální rychlost, jaká maximální rychlost je povolená, a víte i o tom, za jak dlouho budete muset odbočit.

Při parkování vám dělá společnost nejen parkovací kamera s dobrým rozlišením, ale také parkovací asistent. Ten se však hodí pro parkování na klasická parkovací místa, tedy někde, kde jsou dobře čitelné parkovací čáry.

Nabíjení není otázkou rychlé kávy

Samotnou kapitolou je samozřejmě nabíjení 9,7kWh baterie. Výkonem 3,7 kW vám nabíjení prázdné baterie do plné kapacity zabere lehce přes tři hodiny. Sáhnout samozřejmě můžete po klasické domácí zásuvce, tam však počítejte s tím, že budete potřebovat více než pět hodin.

Plná baterie znamená dojezd okolo 40 kilometrů. Pokud budete jezdit v menším městě a předtím, než odpojíte kabel, auto si vyklimatizujete, skutečně se okolo 40 kilometrů můžete pohybovat. Dokonce i lehce nad touto hranicí. Jakmile vyrazíte mimo město, půjde především o profil trasy. Testovaná trasa o délce 25 kilometrů si z baterie vzala 33 kilometrů dojezdu. Cesta zpět pak pouze 16 kilometrů.

Elektricky, automaticky nebo se spalovacím motorem?

K dispozici máte konkrétně tři jízdní režimy. První režim je automatický, kdy si auto vybírá, zda upřednostní elektrický nebo spalovací pohon. Druhý mód je elektrický, kdy se využívá energie z baterie, a až ve chvíli, kdy prošlápnete plynový pedál až na podlahu, se přidá i spalovací motor.

Poslední volbou může být režim SAVE. Ačkoli dle názvu to vypadá, že se bude uchovávat baterie, v reálu se vám baterie nabíjí pomocí spalovacího motoru. Na dálnici to znamená, že ze spotřeby 7,2 litru se spotřeba zvedne na litrů devět. V Česku tento režim nedává moc smysl, nemáme zde žádné nízkoemisní zóny a dle mého není důvod baterii nabíjet pomocí spalovacího motoru. Avšak každý z vás si může vybrat.

Když elektřina tlačí, i tři válce stačí?

Benzinový tříválec o objemu 1499 kubických centimetrů produkuje 125 koní. Ve spolupráci s elektromotorem je kombinovaný výkon 220 koní a 385 Nm točivého momentu. Hned na dálnici mě překvapilo, že X1 nabízí slušnou pružnost. Ostatně i zrychlení z klidu na sto za 6,9 sekundy není špatná hodnota.

Tříválec je skvěle odhlučněný, přepínání mezi elektrickým a spalovacím pohonem je až na výjimky velmi jemné a plynulé. Občas při naskočení spalovacího motoru bylo cítit lehké škubnutí.

Že pod kapotou máte tříválec, sice poznáte, ale rozhodně ne tak snadno, jako například u nedávno testované Škody Kamiq. I zde si budu stát za názorem, že tříválec může mnoha lidem stačit. Avšak v případě plug-in hybridního pohonu je to trochu jiný příběh. BMW X1 xDrive25e je hned druhá nejsilnější motorizace v nabídce, a to po variantě xDrive25d, která nabídne o deset koní více.

Přečtěte si také: Test BMW 220d Gran Coupé: stylový přesun do prémiového segmentu

Snad až na BMW i8 jsem ve všech plug-in hybridních modelech měl spíše defenzivnější styl jízdy. Láká mě se dostat na co nejnižší spotřebu a ne vždy musíte mít pod kapotou plug-in hybridního auta tak malý motor. Ostatně místo BMW X1 jsme na test měli mít BMW X5 45e, které sází na benzinový třílitrový šestiválec. Za celou dobu testování byla baterie nabita téměř pětkrát a včetně dvou cest po dálnici D11 se po 493 kilometrech spotřeba zastavila na 8,1 kWh a 4,1 litrech benzinu.

Příjemný společník, který má odvážnou cenovku

BMW si za plug-in hybridní „X1ku“ řekne 1,1 milionu korun. Přidáte však pár prvků do výbavy a rázem jste na částce vyšší, než je 1,5 milionu korun. A právě na této hranici startuje plug-in hybridní BMW X3. Pokud nutně netoužíte po tomto druhu pohonu, tak i takové BMW X2 235i s 306 koňovým benzinovým čtyřválcem startuje na 1,4 milionech korun.

Rozhodně vám neříkám, že sáhnout po vybaveném BMW X1 je špatně. Jen někdo nepotřebuje tolik výbavy a raději sáhne po větším modelu. BMW X1 není špatné auto. Dojezd na elektřinu je individuální věc. Na moje cestování po Praze je to málo, ale do menšího města to stačí. Strašila mě 36litrová nádrž na benzin, naštěstí i bez nabíjení lze jezdit okolo 6–7 litrů, takže dojezd na nádrž může být i nad 500 kilometrů.

Model BMW X1 xDrive25e Základní cena 1 134 900 Kč Cena testované výbavy 1 571 366 Kč Kapacita baterie 9,7 kWh Výkon 220 koní Zdvihový objem 1499 ccm Palivo benzin Počet válců 3 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 6,9 Maximální rychlost (km/h) 193 Spotřeba paliva na 100 km 2,1 l (kombinovaná) Délka 4447 mm Šířka 1821 mm Výška 1582 mm Rozvor nápravy 2670 mm Hmotnost 1720 kg Objem palivové nádrže 36 litrů

Nejmenší z rodiny SUV od německé automobilky je příjemným společníkem. Důležité bude, zda vás chytne jeho design, interiér, ale především to, zda vám bude zapadat do vašeho stylu života. Přeci jen plug-in hybridní vůz není pro každého.