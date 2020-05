BMW X6: velmi chytrá provokace

Už jste si nějaký ten milion vydělali a chcete si užívat. A to také v autě. Jste extrovert, milujete být středem pozornosti a třeba i rád provokujete. Milujete geekoviny, rychlou jízdu, ale ještě nevíte, co si máte koupit za auto? Tak třeba BMW X6 M50i. Jde o výjimečný kus technologie.

Kupé SUV

X6 je zakladatelem kategorie vozu SUV, který má ovšem rychle klesající záď ve stylu kupé. Je to praktické? Samozřejmě že ne. Krabicoidní vzhled a pravé úhly by přinesly mnohem lepší využití prostoru. Ovšem 102 v Česku prodaných X6 za první 4 měsíce letošního roku ukazují, že praktičnost jde stranou.

Když stojíte u vozu, máte z něj respekt. Je monumentální, dechebroucí, chce se předvádět. Ledvinky v přední části vozu jsou v noci podsvícené, to je třešnička na dortu designu. Nic pro introverty. Mrkněte se na fotky.

Luxus na šestou

Také po usednutí za volant nemusíte mít strach, že by auto za 3,5 milionu bylo uvnitř někde ošizené. Vše je parádní. Sedadla nabízí několik typů masáží, každý detail je zpracovaný velmi pečlivě, není cokoliv vyčítat. Já osobně bych asi nevolil skleněný volič automatické převodovky, ale dokáže pochopit, že se to někomu líbí. Je to jiné a krásné.

Jede samo

Jedna z prvních věcí, kterých si po vyjetí všimnete, je, že auto řídí prakticky úplně samo. Stačí stisknout příslušné tlačítko na volantu a rázem auto převezme řízení. Rozhodně to neznamená, že byste se museli přestat soustředit, ale rozhodně děláte mnohem méně úkonů. Každý nový rok je vidět, jak se tyto systémy vyvíjí a pokračují vpřed. Auto respektuje dopravní značky, zatáčky, křižovatky a samozřejmě ostatní účastníky silničního provozu.

Navíc umí být i trochu benevolentní a můžete si nastavit toleranci k rychlosti. Platí na dálnici 130 km/h? V menu si určíte, že při této rychlosti se má nastavit 137 km/h. Jednak každý rychloměr maličko nadměřuje, jednak za 133 km/h na dálnici pokutu nedostanete. Na displeji pak vidíte, kdy má systém jízdu zcela pod kontrolou -- to označuje zeleným volantem. Pokud ale na chvíli sundáte ruce z volantu, už dá o sobě vědět. Za řízení zkrátka stále odpovídá řidič, tohle je jen systém, který řízený výrazně usnadňuje.

Řízne i zatáčku

Legislativa samozřejmě zatím neumožňuje, aby auto řídil někdo jiný, ale pokud skutečně na displeji svítí zelený volant, můžete se na auto spolehnout. Najezdil jsem takto stovky kilometrů a systém neměl s ničím potíže. Dokonce řízne i ostrou zatáčku -- to běžné systémy „držení v pruhu“ neumí. Mají zkrátka definované, jak moc můžou s volantem točit. X6 je zkrátka mnohem dál.

Bezprecedentní výkon

A jak BMX X6 vůbec jede? Vůbec nemá smysl řešit výkon. Vždyť benzinový osmiválec nabízí 530 koní, v jakékoliv rychlosti máte k dispozici brutální výkon, předjíždění je naprostou hračku. I převodovka funguje bezchybně, tady není co řešit.

Naopak je třeba mít k rychlosti respekt. Auto zrychlí na vysokou rychlost dříve, než se nadějete a samozřejmě klame tím, jakou rychlostí ve skutečnosti jedete. Z vysoké rychlosti pak brzdění 2,5 tun nějakou dobu trvá. Stejně tak nemá smysl řešit podvozek. Myslíte si, že pneumatiky 315/30 R22 vám jen tak někde při jízdě ustřelí? Tohle je zkrátka z jiného vesmíru.

Takovému výkonu samozřejmě odpovídá i spotřeba. S lehkou nohou budete jezdit tak za 15 litrů, ale pokud se necháte ovládnout dynamikou vozu, počítejte spíše s 25 litry benzinu na 100 km.

Infotainment nebo operační systém?

Vlastně už bychom se neměli bavit o infotainmentu, ale o operačním systému. BMW Operating System je ve verzi 7.0 a opět posouvá možnosti o velký kus dopředu. Jak vidíte na obrazovce níže, systém má regulérně nainstalované aplikace, další si můžete přikupovat.

Určitě vás napadne, co si můžete asi tak do auta koupit. Tak je to třeba aplikace pro automatické generování knihy jízd, je to asistent, který na telefonu funguje jako vaše sekretářka, dále třeba Wi-Fi hotspot, digitální klíč (popíšeme později), ale také jde o služby, které jste si nepořídili spolu s autem, ale jsou k dispozici. Třeba jste si při objednání vozu nekoupili asistenta dálkových světel, ale teď ho ve svém BMW chcete. Stačí tak zajít na www.bmw-connecteddrive.cz a zde si službu koupíte. Ta se pak „nahraje“ do vašeho BMW. Dokonce si takto budete moci koupit i adaptivní podvozek. Zkrátka auto bude vyjíždět s nějakou hardwarovou výbavou a vy si jen budete vybírat, jaké funkce chcete.

Analogicky mi to připomíná přechod z hloupých telefonů na smartphony. U starých tatranek jsme řešili, jestli má kalkulačku, budík, kalendář, e-mailový klient. S příchodem smartphonů jde jen o hardwarové řešení a software zajistí vše ostatní. Jsme na počátku revoluce v automobilismu, sledujte to podrobně!

Jde to i bez drátů

Řešit tedy přítomné funkce je tak nicotné. Nicméně jsou tam. Špičková on-line navigaci, hlasový asistent, zprávy,… a samozřejmě nechybí Android Auto a Apple CarPlay. BMW umí nějakou dobu zrcadlit telefony i bezdrátově, což je velká paráda. Pro navigaci můžete používat Waze, pro přehrávání hudby Spotify či Tidal. Právě na špičkové aparatuře harman/kardon doporučuji zkusit právě Tidal a jeho nekomprimovaný formát audia. Tyhle reproduktory jsou součástí paketu First Class s příplatkem 252 174 Kč.

Parkuje i couvá

Jedna z nevýhod vozu? Výhled ven a manévrování. Z pozice řidiče opravdu nemáte moc přehled o tom, co se děje kolem vozu. Naštěstí i na to bavorští inženýři mysleli. Auto je vybaveno systémem kamer, které vám vůz zobrazí „z venku“ z jakéhokoliv úhlu. Navíc auto parkuje samo. To samozřejmě umí i mnohem obyčejnější auta, ale X6 opravdu zaparkuje samo. Nejenže točí volantem, ale také si mění směr vpřed nebo vzad, tak jak právě potřebuje. Stačí na displeji vybrat místo, kam má vůz zaparkovat.

S tím je k dispozici i funkce automatického couvání. Někam jste zajeli a neumíte odtud vyjet? Nevytočíte se a couvat třeba 50 metrů nezvládnete? Auto ano. Aktivujete couvací asitent a jak jste přijeli popředu, tak to asistent vycouvá zase nazpět.

Na druhou stranu manévrování s autem není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Důvod: vůz má natáčecí zadní kola. Ty se při parkování natáčí v opačném směru než kola přední, takže auto je velmi obratné a s dobrým rejdem.

Na cestu svítí laser

Ještě jedna věc vám na BMW X6 utkví v hlavě. Jsou to laserové světlomety. BMW je už nějakou dobu nabízí do více modelů, ale stejně je to vždycky zážitek. Laserové světlomety samozřejmě nekrájí okolí jako phasery ve Star Treku, ale mají velmi dlouhý dosvit. To oceníte především na dálnici. Světlomety nasvítí prostor před vozovkou na opravdu velmi dlouhou vzdálenost. Teoreticky umí dosvítit až 600 metrů. Pro představu -- při jízdě 130 km/h na dálnici tak vidíte až na místo, který projedete za 16 sekund. Osvit je opravdu ohromný.

Důležité také je, že světlomety nikoho neoslňují. Díky zhasínání diod umí perfektně vymaskovat ostatní účastníky silničního provozu, takže nikdo vás nebude problikávat. Nefunguje to ani na 90, ani na 95, ale přímo na 100 %. Paráda!

Provokuje

BMW X6 nemá být praktické auto, jehož nákup si odargumentujete rozumem. Jde čistě po emocích. Je drzé, provokativní, neskrývá se. To nemusí být každému sympatické, ale v žádném případě nemůžete vozu upřít jeho technologickou výbavu, jízdní výkony a dechberoucí pečlivost i v těch nejmenších detailech. V tomhle autě chce vaše ego jezdit.