Test BMW 220d Gran Coupé: stylový přesun do prémiového segmentu

Cesta do prémiového segmentu dnes nemusí být nutně nudná. Takový Mercedes má CLA a BMW má řadu 2 Gran Coupé, která jde právě proti konkurenci od Mercedesu. Za stylové auto z prémiového segmentu už tak nemusíte na dřevo vyskládat hned několik milionů.

Atraktivní konfigurace

Osobně jsem velmi rád, že BMW řadu 2 uvedlo na trh. Jedná se o mezeru na trhu, která sice nenabízí až tak velkou skupinu zákazníku, ale i tak se najdou. Ne každý chce mít nudné auto, ale u prémiového segmentu brzy narazí na svůj rozpočet. Ať už jde o Mercedes CLA nebo model od BMW, cena za rozumně vybavené auto se bude pohybovat okolo jednoho milionu korun v závislosti na tom, jak moc se v konfigurátoru vyřádíte.

Hned zpočátku vám řeknu, že testovaná konfigurace vyšla na 1,3 milionu korun, avšak určité prvky výbavy nepotřebujete, takže nějakou tu korunu ještě zvládnete ušetřit. Rozhodně šlo o atraktivní konfiguraci, které prospěl nejen zajímavý lak, ale také devatenáctipalcová M kola z lehké slitiny. A o zbytek už se postaral samotný design, který obohatil paket M Sport.

Předku jsem na chuť nepřišel. Neuráží mě, ale v mých očích tomu něco chybí. Stačilo však auto obejít a podívat se na záď, která mi hned rozsvítila oči. První, čeho si všimnete, jsou dvě koncovky výfuku. To dodává na sportovnosti, ačkoli pod kapotou byl naftový dvoulitrový čtyřválec.

Uvnitř stará dobrá klasika v moderním hávu

Otevřete dveře a hned si všimnete bezrámových okének, na spodním prahu vidíte logo M, a jakmile se chcete posadit, zapadnete do velmi příjemných alcantarových sedadel, které mají i skvělé boční vedení. Samozřejmě jsou elektricky ovládaná a mají i paměti. Jo, hned bych se do tohoto interiéru vrátil. Už dlouho na mě nic tak nedýchlo.

Samozřejmě že najdete daleko luxusnější interiéry, ale já jsem se na to díval ze svého osobního pohledu. Třicítka na krku, rodina žádná a možná právě tohle je ideální kombinace toho, kdy si koupit nějaké to prémiové auto, které jste vždycky chtěli. Nejsem fanouškem velkých aut, takže bych si své fungování s řadou 2 dokázal v pohodě představit. Ani na zadních sedadlech není úplně málo místa a zavazadelník pojme 430 litrů. Je to málo? Nemyslím si.

Přečtěte si také: Test BMW X6: velmi chytrá provokace

Nečekejte však, že vás v interiéru něco překvapí. Je to osvědčená klasika, kterou už známe z jiných modelů od německé automobilky. Ale ono to má něco do sebe. Nikde nic nehledáte, vše je na svém místě, volant má příjemně tlustý věnec a vy se tu cítíte dobře.

Žádné velké výstřelky

I dvojka dostala do vínku technologii, kterou najdete například v populárním BMW X5. Tím myslím asistenta vyparkování, který si pamatuje posledních několik desítek metrů a dokáže za vás stejnou trajektorii vyparkovat. A je jedno, zda je to z vaší garáže nebo parkovacího místa.

Samozřejmě že pokud to chcete udělat vy, můžete a pomáhat vám budou nejen senzory, ale také parkovací kamera, která má velmi dobré rozlišení. Ostatně v tomto segmentu byste nic jiného nečekali.

Jestli patříte mezi fanoušky hardwarových ovladačů, tak se vám v BMW bude líbit. Celý infotainment můžete ovládat právě hardwarovým kulatým ovladačem, který najdete na středovém tunelu u voliče převodovky. Infotainment je jednoduchý. Úhlopříčka je 10,25 palce a například při spuštěné navigaci si můžete displej rozdělit a mít tak pravou část k dispozici pro jiné informace.

Líbí se mi logika řazení jednotlivých funkcí. Možná jich BMW nenabízí tolik jako konkurence, ale nemáte problém se v nich zorientovat. Auto je připojené na internet, což znamená, že jednak máte online mapové podklady, ale také například informace o počasí. Jednoduše řečeno, v BMW řady 2 Gran Coupé nemáte desítky nejnovějších trendy funkcí, ale jen ty, které opravdu potřebujete.

A to jsem se nezmínil ani o tom, že k dispozici je i head-up displej. Jakmile auto přepnete do sportovního režimu, vidíte před sebou i grafový otáčkoměr, díky kterému můžete včas pomocí pádla pod volantem zařadit vyšší rychlostní stupeň, abyste se pořád dívali na displej před řidičem. Tím jsem nakousl, že BMW 220d Gran Coupé nemá analogový přístrojový štít, ale displej. Zapomeňte však na velké úpravy po vzoru Virtual Cockpitu, který využívá Audi. A abych nezapomněl, společnost mi dělala také audio soustava Harman/Kardon, která je jednoduše skvělá!

A víte co? Ona ta nafta dává smysl

Jestli si říkáte, že byste pod kapotou takového auta měli mít benzinový motor, věřte mi, že to tak být vůbec nemusí. Ano, chápu, že pokud jste petrolheadi nebo si velmi dobře pamatujete staré mechanické modely od této německé automobilky, tak vám rozumím, že se na celou situaci díváte poněkud jinak. Jenže…

Mnoho lidí benzín nepotřebuje, nechce, či ho dokonce ani mít nemůže, protože nafta může být firemním palivem. Druhou věcí je to, že ať je nafta, jaká je, poměr dynamiky a spotřeby je prostě někde jinde. Však 220d znamená, že dvoulitrový naftový čtyřválec je naladěný na 140 kW, tedy 190 koní. Zrychlení z klidu na sto proběhne za 7,5 sekundy a maximální rychlost je 225 km/h.

Ne, dvojka není pomalá ani líná, a přesto s ní budete jezdit za šest až sedm litrů. Umí to však i za pět, záleží jen na vaší pravé noze. A o to tu jde. Jasně, můžete si koupit ostřejší M235i, ale za sedm jezdit rozhodně nebudete. Pro mnoho lidí jsou jízdní náklady velmi důležité, ale zároveň chtějí mít hezké auto. A pro ně tady může být BMW řady 2.

Mohlo by vás zajímat – Test Audi A5 Sportback: designová dokonalost

Ostatně Audi do svých sportovních modelů dává naftové motory, takže takové Audi S6 či Audi S7 už benzinový motor nemá. A víte co? Ono to vůbec nevadí. Obě auta mi prošla rukama a ten poměr mezi dynamikou a spotřebou je tak výborný, že ačkoli jsem si nemyslel, že to někdy řeknu, já osobně bych právě s naftou pod kapotou problém neměl. Ale jak už jsem někde psal – někdo má rád holky a jiný zase vdolky.

Kola dělají auto, ale pozor na komfort

Devatenáctipalcová kola vypadají krásně. O tom žádná, ale komfortu to dvakrát nepřidá. Nerovnosti na silnici jsou dost cítit, což v kombinaci s občasným taháním za volant není zrovna příjemná záležitost.

Model BMW 220d Gran Coupé Základní cena 906 100 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy – Výkon 140 kW / 190 koní Zdvihový objem 1995 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,5 Maximální rychlost (km/h) 225 Spotřeba paliva na 100 km 4,2 l (kombinovaná) Délka 4562 mm Šířka 1800 mm Výška 1400 mm Rozvor nápravy 2670 mm Hmotnost 1580 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

Na pohon předních kol si budeme muset zvyknout. Není to první ani poslední model od BMW, který tento pohon dostal. Jistě že pohon zadních kol je zábavnější, ale velká většina řidičů s takovým pohonem nemá ani zkušenost, takže ve finále možná rádi sáhnou po nějaké předokolce.