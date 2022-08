Test BMW 223i Active Tourer (2022): hot MPV

Active Toureru se podařilo dojít do druhé generace

Kombinuje zdánlivě nespojitelnou kategorii úsporného MPV a dravého hot hatche

Pokud si připlatíte, dokáže nabídnout výbavu vlajkových lodí

Okrajové modely BMW, jako bylo BMW 5 Gran Turismo nebo dnes testovaný Active Tourer, byly v první generaci takoví otloukánci, kterým nikdo nevěštil zářnou budoucnost. Jejich společným znakem byla neforemná karoserie odkazující na souboj mezi designéry a manažery. Auta, která připomínala křížence závodního koně a oslíka, byla nahrazena novou generací, která se s náročnými úkoly vypořádává mnohem lépe.

Hledám rodinný typ. Zn.: sportovec

Druhá generace Active Toureru staví na platformě FAAR, která nabízí mimo jiné velkorysejší prostor a nové možnosti pohonů. Karoserie dlouhá 4 386, široká 1 824 a vysoká 1 576 mm doznala nárůst 25 až 30 mm v každém směru. I přesto však auto nevypadá tak zavalitě jako předchozí generace – naopak jde o kompaktně a sportovně vypadajícího jedince. Je tu ale jedno ALE. Stejně jako šaty dělají člověka, moderní BMW dělají příplatky. Rozdíl mezi základní verzí a tím, co vidíte na fotkách, se dá srovnat s celebritou na červeném koberci a následnými fotkami paparazzi při vynášení koše.

Krásný zelenkavý lak Sanremo Green, Individual 19palcová kola, černé lišty i maska a samozřejmě M paket promění auto k nepoznání. V základní verzi dostanete 16palcová kola a stříbrnou masku, takže šarm je ten tam. Pojďme se ale vrátit k naší verzi, která vám nikde ostudu neudělá. Větší maska v černé barvě vůbec nevadí, navíc má pohyblivé lamely a umí pouštět k motoru přesně tolik vzduchu, kolik je potřeba.

Celkově jsem z designu auta nadšený. Myslím že z něj BMW dostalo maximum, především vezmu-li v potaz, že muselo pracovat s rozměry téměř dosahujícími kategorie MPV. Tento hatchback+ dokáže chytře odtáhnout pozornost od vyšší střechy. Za testovací týden jsem sklidil jenom pochvaly, což jsem rozhodně neočekával.

Uvnitř konečně jako v BMW

I usednutí je příjemným překvapením. Už se možná ani nesluší probírat, jak BMW pošlapalo své tradice uložením motoru napříč a pohonem přední nápravy. Uvnitř ale z tohoto rozhodnutí budete stran prostoru pouze profitovat. V minulé generaci se ale sedělo trochu na „bidýlku“ a palubní deska byla posazena zvláštně vysoko a volič převodovky zas trochu nízko. Tady je všechno jinak. Sedí se o dost níž, vezmete do ruky tlustý věnec až přehnaně propracovaného volantu a hned zapomenete, že máte vzadu dvě autosedačky a kočár v kufru.

Doslova polovinou šířky interiéru se vinou dvě obrazovky infotainmentu pracujícího s nejnovějším iDrive řady 8, který probereme v další kapitole. Za zmínku určitě stojí loketní opěrka, ve které je volič převodovky i ovládání jízdních režimů a rádia. „Loketka“ nejde sklopit a opravdu malou náplastí bude směšně malý ukládací prostor. Ve středové konzoli najdete bezdrátovou nabíječku na telefon s velmi praktickou klipsnou. Pod displejem jsou ještě dvě tlačítka na výhřev oken, a to je zhruba všechno. Jak velí dnešní doba, naprostou většinu funkcí auta ovládáte přes infotainment, a to ať už jde o klimatizaci, masáž sedaček, nebo palubní počítač.

Pár tlačítek je samozřejmě na volantu, kde jste ještě pánem nad ovládáním adaptivního tempomatu a perfektně hrajícího rádia Harman Kardon. Čisté a jednoduché linie ale interiéru svědčí a podpořené ambientním osvětlením a příjemně tuhými sedačkami umí nasadit na příjemnou notu. Jen dvě drobnosti mi uvnitř tohoto BMW kazily život. U držáku nápojů musíte trefit správnou velikost kelímku, neboť nemá žádné zarážky, a náš konkrétní testovacím kus nejspíš kvůli nesnesitelným vedrům trpěl vrzáním stropnice.

Ovace pro inovace

Ačkoli se může zdát, že se interiérem táhne dlouhatánský prohnutý displej, ve skutečnosti jde o spojení digitálního přístrojového štítu o velikosti 10,25 palce a hlavní 10,7palcovou obrazovku. Digitální přístrojový štít nepotěší konzervativce. Otáčkoměr i rychloměr se prezentují vertikální stupnicí na stranách displeje a tradiční kruhové zobrazení již nelze nastavit. Měnit můžete v podstatě pouze velikost prostředního pole, kde lze volit z mapy navigace, multimédií a asistenčních systémů. Head-up displej je řešen stejně jako v předchozí generaci pouze vysouvacím sklíčkem. Informace palubního počítače, navigace a multimédií se tedy nepromítají přímo na sklo. Vše je ale dobře čitelné a přehledné.

Pokud milujete technologie stejně jako já, určitě doobjednejte paket Innovation. Ten středovému displeji propůjčuje hračky, které budete kamarádům rádi ukazovat. Tou nejlepší je BMW Live Cockpit Professional, který díky rozšířené realitě dokáže vkládat navigační symboly zdánlivě přímo na silnici. Pro minutí odbočky už byste museli být vážně velký ignorant. Součástí balíčku je také 360stupňový kamerový systém, který umí vytvořit 3D pohled kolem vozu. Auto si navíc například pamatuje několik posledních ujetých metrů a z nepříjemně úzké ulice dokáže samo vycouvat.

Uživatelské rozhraní se již tradičně opět posouvá blíže k mobilním telefonům. Infotainment disponuje domácí obrazovkou, která se již objevila v předchozí verzi. Domácí obrazovku můžete přizpůsobovat a vybrat pro vás to nejdůležitější. Pak to ale začíná být složitější. V menu na člověka vyběhnou všechny „aplikace“ čili položky menu bez jakékoli struktury. Než se přes telefon, BMW Shop nebo třeba Počasí proscrollujete třeba k nastavení vnitřního osvětlení, už se může rozednít. Naštěstí se k důležitým funkcím jako například ke klimatizaci dostanete kliknutím na spodní lištu nebo k dalším funkcím naopak stáhnutím horním lišty.

Každý z nás se asi někdy zakoukal do telefonu a málem narazil do lampy. Taková situace by byla ještě několikanásobně nepříjemnější v autě. Infotainment není špatně vymyšlený, ale je potřeba všechno pořádně projít a nastavit před první jízdou. K bezpečnosti by také pomohlo otočné kolečko iDrive, kterým například nedávno testovaná i4 disponuje. Co ale nechybí, je bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto či nahrazení klíčku kartou, kterou lze přidat do mobilní peněženky. Takové odemykání jsme však bohužel nemohli vyzkoušet, protože k aktivací jsou potřeba dva klíčky.

Již tradičně dostanete k autu i mobilní aplikaci, která vám dokáže odpovědět na otázku ohledně stavu nádrže i pneumatik či následujících servisních prohlídek. Active Tourer můžete přes aplikaci také otevřít/zamknout, zablikat, zatroubit nebo pustit klimatizaci. Specialitkou je vnitřní kamera mířící do interiéru. Pokud auto stojí, lze přes aplikaci pořídit snímek. V dnešní době jde o celkem kontroverzní věc. Zároveň ale máte jistotu, že váš potomek do auta již nikdy nenasedne na jiné místo než to pro spolujezdce.

Pochvalu zaslouží autonomní systémy, kterým se dá na přehledných cestách skutečně věřit, a jedním tlačítkem lze potvrdit rychlost přečtenou ze značky. Celkově je cestování autem mnohem dospělejší než v předchozí generaci.

Spotřeba kolik je potřeba

Za velkou maskou bdí čtyřválec s objemem 1 998 cm3, výkonem 204 koní a točivým momentem 320 newtonmetrů. Pozornému oku neujde, že celkový výkon je 218 koní a točivý moment 360 newtonmetrů. Za tuto příjemnou nesrovnalost vděčíme 48V mild-hybridnímu systému. Ten umí díky rekuperaci ukládat energii do baterie a následně ji vydat zpátky na silnici silou dalších 14 koní. Malý elektromotor má pozitivní vliv i na spotřebu, která se drží skoro na dieselových hodnotách. Není problém jezdit s klidnou nohou kombinovaně za 5,5 litru benzinu na sto kilometrů. Dálniční trasy se dají zvládat kolem 6 litrů, pokud samozřejmě ctíte rychlostní limity.

Více než spotřeba mě ale překvapila schopnost auta naprosto měnit svůj projev. Na Eco režim motor téměř ustupuje do pozadí. Pedál plynu je gumový, motor je v nízkých otáčkách neslyšný a hodně vypíná díky start-stop systému a režimu plachtění. V režimu Sport se ale dokáže prezentovat jako úplně jiný stroj. Zvuk motoru je samozřejmě podpořen akustickými efekty, ale musím říct, že na mě to funguje. Jde bez přehánění o nejlépe jezdící MPV na trhu a srovnat se dá i s kdejakým hot hatchem, což dokazuje i maximálka 241 km/h a zrychlení na stovku za 7 vteřin. Plug-in hybridní verze zvládne stovku dokonce za 5,5 vteřiny, a to díky 326 koním. To už mi přijde na MPV skoro až příliš.

Převodovka řadí perfektně, ale na slovo vás poslouchá až v režimu Sport. V klasickém nastavení spíš bere v potaz váš názor na změnu rychlostního stupně. Okrsky jde projíždět skutečně v divokém tempu. Na limity váhy 1 620 kilogramů a vyšší karoserie narazíte až v době, kdy budete daleko za povolenou rychlostí a zadní cestující budou vyžadovat papírové pytlíky.

Parametry BMW 2 Active Tourer Motorizace 223i Maximální výkon 160 kW Pohon mild-hybrid Spotřeba 6,3 l / 100 km Světlomety LED Pohon předních kol Převodovka 7stupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 7 s Maximální rychlost 241 km/h Délka 4 386 mm Šířka 1 824 mm Výška 1 576 mm Rozvor 2 859 mm Základní cena 951 600 Kč Cena testované výbavy 1 441 392 Kč

Neber příplatky, nebo se z toho zblázníš

BMW 223i Active Tourer je skutečně dobré auto, skoro se mi chce říct až moc dobré na svou kategorii. Pro mladou rodinu, která si ještě chce užít i zábavy za volantem a zároveň vyžaduje víc místa, jde o perfektní volbu. V testované výbavě jde navíc o pěkný kus auta, který urazil od minulé generace skutečně dalekou cestu.

Moje jediná obtíž s tímto vozem je ta, že dává smysl si jej koupit s chudší výbavou i slabším motorem a tím ušetřit několik (set) tisíc korun. Testovací „ultimate package“ vypadá skvěle, nabídne technologie vyšších tříd, ale s cenou atakující 1,5 milionu se už člověk začíná poohlížet po BMW X3. Alespoň tedy já osobně bych si nakonfiguroval Active Tourer se slabším motorem a výbavou, kterou na sto procent využiji.