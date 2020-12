Android Auto oficiálně přichází do České republiky

Služba Android Auto je tu s námi již šest let, dosud však nebyla v našich končinách oficiálně dostupná. To se však nyní mění – Google potichu oznámil expanzi do 36 zemí z Evropy a Asie, mezi kterými nechybí ani Česká republika a Slovensko.

Android Auto konečně v ČR

Pokud službu Android Auto neznáte, tak vězte, že se jedná o zrcadlení obrazovky vašeho telefonu na displej vašeho automobilu / autorádia ve zjednodušené podobě pro pohodlné používání při řízení. Skrze Android Auto nelze spustit veškeré aplikace v telefonu, ale pouze ty, které jsou pro službu optimalizované; typicky se jedná o různé audiopřehrávače, internetová rádia apod. K navigaci můžete využít Google Mapy nebo Waze, v budoucnu by měly přibývat další aplikace.

Pro bezproblémové fungování je nutné splnit několik podmínek, zejména mít odpovídající automobil / autorádio s podporou Android Auto, jejich seznam naleznete na těchto stránkách. Spojení s telefonem lze realizovat kabelem či bezdrátově, v druhém případě je zapotřebí mít smartphone od značek Google nebo Samsung s Androidem 9 a novějším. U Androidu 11 by měla být podpora bezdrátového Android Auto zajištěna u všech telefonů s podporou 5 GHz Wi-Fi.

Android Auto také do velké míry využívá služby Google Assistant, ovšem ta zatím v našich končinách oficiálně nefunguje, byť její části už jsou do češtiny přeložené. Expanze Android Auto probíhá postupně, nemusí být tedy hned od dnešního dne podporována na vašem zařízení.