Test BMW i4 (2022): sbohem, dinosauři

S dojezdem přes 500 km a velmi rychlým nabíjením už nedělá žádné kompromisy

Až na vyšší hmotnost jde o úplně normální bavorák

Infotainment a konektivita ukazují, jak to má vypadat

Novodobé elektromobily bych rozdělil do tří generací. Nejdříve zde byly pokusy o městská minivozítka s malým výkonem, dojezdem do 120 km a designem ne nepodobným lunárním speciálům. Ta si kupovali jen skuteční nadšenci. Druhou tvořily elektromobily, které vznikly z klasických spalovacích automobilů. Někdy se to dařilo lépe, jindy hůře. Vždy šlo ale o kompromis. Konvenční vůz je navržený na instalaci motoru, převodovky, výfukového systému či chladícího okruhu – rozhodně ne na instalaci velkého a těžkého akumulátoru. Využití prostoru tak bylo neefektivní, což jsme kritizovali i na nedávno testovaném BMW iX3, které vychází z modelu X3. Až třetí generace elektromobilů je od základu stavěna pro elektrický pohon a plnohodnotné využití bez kompromisů. Jako například BMW i4.

Bavorská (skoro)limuzína

Můžete mě mít za staromilce a prodejci BMW by se mi asi vysmáli, protože prodeje vozů SUV drtí prémiovou třídu (každé páté prodané BMW u nás je X5), ale osobně se mi klasická karoserie typu sedan líbí bezkonkurenčně nejvíc. I když tady vlastně o sedan nejde, protože spolu s kufrem se otevírá i zadní sklo, podobně jako třeba u BMW 3 GT, takže oficiálně jde o liftback. V metalickém laku Sanremo Green je to nádherné auto. Dokonce ani ty podivné přední ledvinky naživo nepůsobí tak jako na fotografiích, i když já bych se bez nich obešel.

Větší trojka

Z názvu byste se mohli dovtípit, že BMW i4 bude velikostí příbuzné BMW 4. Chyba lávky. BMW 4 je mnohem menší, na délku dokonce o 14,5 cm. Nejblíže má i4 k BMW 3. Ale i to je menší: o 7,5 cm kratší, o 2,5 cm užší a o 1,3 cm nižší. Představte si tak o maličko větší BMW 3 a dostanete i4.

Z těchto rozměrů čerpá především posádka, která má uvnitř královsky místa. Naopak nepotěší chalupáře – kufr o objemu 470 litrů (BMW 3 má o 10 litrů větší) není žádná hitparáda.

Opravdu jezdí na elektřinu?

Když jste se posadili do elektrického BMW i3, hned vám bylo jasné, že tady je něco jinak. Všude byly jakési recyklované ekomateriály a milovníci starých pořádků si museli zvykat na futuristické uspořádání. Po usednutí do i4 na chvíli znejistíte, jestli se jedná opravdu o elektromobil, protože vypadá jako každé jiné BMW. Hnědá kožená sedadla, volant ze sportovní divize M, displej přístrojovky známý z jiných modelů BMW, vše vypadá jako u spalovacího vozu. Teprve až režim B u voliče automatu (aktivuje silnější rekuperaci) vám dá indicii, že o pohon se starají elektromotory. Interiér jinak vypadá naprosto dokonale. Všude najdete kvalitní materiály a špičkové zpracování.

Infotainment

Než abych popisoval všechny možnosti infotainmentu, tak jsem natočil krátké video, ve kterém uvidíte, jak vypadá menu a co všechno vůz umí. Systém od BMW patří k tomu nejlepšímu, co na trhu najdete. Obzvláště se mi líbí bezešvý provoz aplikací. Co je tím myšleno? V autě máte nainstalované některé aplikace, ať už jde o osobního asistenta, nastavení teploty, konfiguraci osvětlení, rádio a třeba také počasí. Do tohoto menu s aplikacemi (dříve jsme říkali funkce vozidla) ale přibyly i aplikace z Apple CarPlay. Takže už to nefunguje tak, že máte menu pro auto a menu pro Apple CarPlay – vše nově najdete hezky pohromadě. A všechno to funguje. To je velký pokrok, za který si BMW zaslouží pochvalu.

Infotainment BMW i4

Watch this video on YouTube

Jedeme

Označení vozu BMW i4 eDrive40 dává tušit, s kým máme tu čest. Motor nabízí výkon 250 kW. Papírově má na 100 km/h zrychlit za 5,7 sekundy. Já jsem se dostal dokonce pod 5 sekund, ale jde o údaj z tachometru, který samozřejmě přehání. Tak či tak je výkon brutální a i4 vás kdykoliv zarazí do sedačky. Předjíždění je dílem okamžiku za jakékoliv situace. U spalovacího auta k vystřelení vpřed potřebujete, aby převodovka podřadila, motor vyžaduje nějaký čas k roztočení turba a až poté máte na chvíli k dispozici plný výkon – až do přeřazení. Tohle je prostě úplně jiný svět. Z pohledu dynamiky nemá spalovací motor proti elektru šanci.

BMW i4 zrychlení z 0 na 100 km/h

Watch this video on YouTube

Ve videu vás možná překvapí zvuk. Ten je samozřejmě simulován reproduktory a zůstává jen na vás, jestli ho necháte zapnutý, anebo vypnutý. Já dávám přednost tichu.

A když se vám nebude chtít zase tak moc řídit, stačí stisknout tlačítko na volantu. Tím se aktivuje Driving Assistant Professional za příplatek 23 426 Kč a auto prakticky jede samo. Drží odstup od vozů vepředu, zatáčí tak, aby vůz jel uprostřed svého jízdního pruhu, a respektuje dopravní značky. Tohle má BMW opět na jedničku.

Zadokolka

Poháněna jsou jen zadní kola. Na počátku jsem byl na pochybách, jestli tak obrovský točivý moment dokáže sílu přenést jen na jednu nápravu, ale nebyl to problém ani v situacích, kdy jsem se auto záměrně snažil dostat do úzkých. Ani na mokru elektronika nedovolí protočení kola.

Při rychlé jízdě po utažených okreskách cítíte váhu vozu – přeci jen pohotovostní hmotnost činí přes 2 tuny. Nemáte z něj tak pocit lehkonohého sporťáčku. Na druhou stranu se bavíme o opravdu rychlém tempu a když to začnete přehánět, kvílení pneumatik vám dá s předstihem vědět, že se blíží limity. Podle náklonu vozu ani pocitu, že to klouže, limit nepoznáte. Díky velmi nízkému těžišti se auto naklání jen minimálně a pneumatiky Hankook o rozměru 245/40 R19 (vzadu 255) se jen tak nesklouznou. Myslím, že řidičští puritáni úplně nadšení nebudou, ale tak jako tak vám budou tvrdit, že poslední dobré BMW bylo E36, takže na tom stejně nesejde.

Dojezd

BMW slibuje dojezd v režimu WLTP až 590 km. Baterie má využitelnou kapacitu 80,7 kWh, což by znamenalo jezdit se spotřebou 13,7 kWh / 100 km. No, asi by to šlo, ale přeci jste si nekoupili BMW, abyste jezdili pomalu. Když budete naplno využívat potenciál motoru, počítejte se spotřebou kolem 22 kWh / 100 km. Dlouhodobý průměr námi testovaného novinářského kusu, který má najeto přes 10 tisíc km, je pak 20,9 kWh / 100 km. Trojčlenkou pak lze dojít k závěru, že reálný dojezd se blíží 400 km. Ruku na srdce, to znamená minimálně 3hodinovou jízdu, a po takové době si snad dělá přestávku každý.

Nabíjení

BMW i4 je mistrem nabíjení. Podle specifikace se umí nabíjet výkonem až 205 kW! Toto jsme šli ověřit na nabíjecí stanici Ionity a skutečně jsme začali nabíjet výkonem přes 200 kW. Nabíjecí výkon začne ale poměrně rychle klesat a při 36 % baterie činí „jen“ 174 kW, což je pořád neuvěřitelně moc. Nabíjecích stanic v Česku s tímto výkonem ani moc není: tři v Praze a po jedné v Berouně, Jihlavě, Ústí nad Labem, Olomouci a Břeclavi. Na druhou stranu, s takovým dojezdem se nemusíte stresovat a v Německu nebo Rakousku potkáte takové hyperchargery na každém rohu. Po 5 minutách na Ionity jsem dobil 14 kWh, po 10 minutách je to dost pro jízdu na dalších 180 km. Klišé o tom, že elektromobil nikam nedojede a dobíjí se pomalu, jsou dávno pryč.

Mobilní aplikace

BMW opět boduje mobilní aplikací a vzdáleným přístupem. Přes mobil můžete samozřejmě zamykat, spouštět klimatizaci či sledovat průběh nabíjení. Může ale sloužit také jako tzv. digitální klíč.

Fyzický klíč od auta můžete v klidu nechat doma, vystačíte si jen se smartphonem. Pokud tomuto řešení nedůvěřujete, můžete místo klíče používat NFC kartu BMW Digital Key. Ať už ji máte v mobilu nebo peněžence, opět nahradí konvenční klíč.

Parametry BMW i4 Stupeň výbavy eDrive40 Maximální výkon 250 kW Zdroj energie elektřina Dojezd dle WLTP 590 km Světlomety LED Pohon zadních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 5,7 s Maximální rychlost 190 km/h Délka 4 783 mm Šířka 1 852 mm Výška 1 448 mm Rozvor 2 859 mm Základní cena 1 479 400 Kč Cena testované výbavy 1 902 684 Kč

Kdo by kupoval „spalovák“?

Tak si to shrneme: BMW i4 má výkonu na rozdávání. Dojezd není problém, nabíjí se bleskově a jezdí tiše i velmi komfortně. Není to hard-core sporťáček, jako bývala trojková báva před 15 lety, a kufr nepatří k největším, ale posádku rozmazlí vnitřním prostorem a konektivitou, která funguje famózně. Základní verze eDrive40 není čtyřkolka, ale pořídit si můžete i4 M50 (+ 370 000 Kč), která pohon všech kol nabízí. A to hlavní: cena. BMW 330d (výkon ale jen 210 kW) vyjde na 1 392 404 Kč, zatímco BMW i4 na 1 479 400 Kč, takže rozdíl je 87 tisíc Kč. Proč by si tedy někdo kupoval verzi se spalovacím motorem? Jediný argument, který bych bral, je ten, že dotyčný nemá doma kde nabíjet. Ale majitelé těchto vozů obvykle nebydlí v paneláku. BMW i4 není dokonalé, například chybí frunk a kliky dveří neberou v potaz velikost dospělé ruky, ale bude to lepší volba než BMW 3.

BMW i4 0.00 9.5 Vzhled a zpracování interiéru 9.5/10

















Propojitelnost s telefonem 10.0/10

















Technologická výbava 9.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Dojezd a nabíjení 9.5/10

















Klady daleký dojezd

rychlé nabíjení

dynamika jízdy

příznivá cena

konektivita

zpracování interiéru Zápory menší kufr

chybí frunk

vyšší hmotnost

kontroverzní design