Test Audi A3 Sportback (2021): téměř bez chyb, ale i bez emocí

Ne každý nutně potřebuje jezdit velkým autem, ale i tak si rád do své garáže pořídí nějaký ten model od prémiové automobilky. A právě proto jsou v nabídce auta jako Lexus UX, BMW řady 3, Mercedes třídy C a v případě Audi to může být A3.

První generace Audi A3 spatřilo světlo světa už v roce 1996. Od té doby uteklo mnoho času a aktuální generace je nejen moderní, chytrá, ale také bezpečnější, větší i luxusnější. Jak to však funguje jako celek? Čím přesně chce německá automobilka přesvědčit zákazníky ke koupi?

Hraje to na sportovní notu

Hned na úvod si budete muset rozmyslet, zda raději sáhnete po karosářské verzi limuzína nebo dáte přednost Sportbacku. Osobně se mi o něco více líbí právě Sportback, což je však subjektivní záležitost. Limuzína působí elegantněji, zatímco testovaný kus sportovněji.

Oproti předchozí generaci je rozšířená maska chladiče Singleframe, včetně otvorů pro nasávání vzduchu. Nové jsou také Matrix LED světlomety, které se skládají z pole třikrát pět LED segmentů, což dohromady tvoří charakteristický design Audi. Ostatně právě Audi si poslední dobou potrpí na různé světelné animace, kdy se s vámi auto „loučí“. To známe nejen z Audi A8, ale také Audi A7, Q8 a tak bych mohl pokračovat.

Testovaný kus stál na 18palcových kolech se zajímavým designem, a jak je již zvykem, i u Audi A3 si musíte zvyknout na falešné koncovky výfuku, které jsou integrovány do zadního nárazníku. „A3ka“ to hraje na sportovní notu, která je dnes tolik populární bez ohledu na to, co máte pod kapotou. Však také sportovní paket, kterému Audi říká S line, byl součástí testované výbavy.

Nejen výborně zpracovaný interiér

Sportovní tříramenný volant, skrze který se díváte na virtual cockpit, se příjemně drží a tlačítka mají příjemný stisk, který se mi například v BMW řady dva moc nelíbil. Řeknete si, že je to jen detail, jenže právě o těchto detailech prémiový segment je. Zpracování interiéru však bylo velmi dobré, podobně jako pohodlná sedadla, jen s ne tak dobrým vedením pro hubené postavy. V tomhle má BMW náskok. Na velmi dobré úrovni je nejen zpracování, ale také odhlučnění.

Zastavím se ještě u displeje před volantem, kterému Audi říká virtual cockpit. Za mě jde stále o nejlepší řešení na trhu. Vybrat si můžete, zda chcete mít před očima „budíky“ nebo raději velkou mapu a další informace pro vás nejsou tak důležité.

Na středovém tunelu je po vzoru Škody Octavie nebo Volkswagenu Golf nový volič převodovky. Na první pohled vás to může vyděsit, ale už z obou výše jmenovaných modelů vím, že je to jen otázka zvyku. Uprostřed palubní desky je pak dotykový displej infotainmentu a pod ním pár hardwarových tlačítek. Pokud jste i zde očekávali dvojici displejů, pak vaše očekávání bylo špatné. Tento typ ovládání infotainmentu je pouze v Audi A6 a vyšších, tedy i dražších modelech.

Interiér na mě působí poněkud přeplácaně. Zmiňoval jsem se o tom už v prvních dojmech a svého pocitu jsem se nezbavil ani po týdnu, kdy mi Audi A3 dělalo společnost. Možná je to jen tím, že vím, že to Audi umí dělat i lépe. Nebo tím, že tisíc lidí má tisíc chutí.

Digitální funkce nejsou zapovězeny

Ačkoli se zde bavíme o jednom z nejdostupnějších modelů s logem Audi, tak ani pokročilé digitální funkce nejsou něčím, co v konfigurátoru nenajdete. Systém infotainmentu se dočkal několika změn, a to z toho důvodu, že například pro zadávání navigace nemůžete využít druhý displej, který najdete v Audi A6 a podobně, o čemž už byla řeč.

Základní menu třetí generace systému však zůstalo stejné, přičemž dostáváte také akustickou odezvu. Nechybějí ani uživatelské profily, kam si můžete uložit nastavení sedadla, klimatizace až po zadávání cílů pro navigaci včetně často používaných médií.

Nejdůležitější je však připojení na internet. Díky němu máte mapové podklady aktualizované v reálném čase, informace o počasí, ale také možnost využít dobrou aplikaci od Audi, kde lze auto dodatečně odemknout či zamknout, ale také vytopit v případě, že jste v konfigurátoru zatrhli nezávislé topení.

Novinkou je služba Car-to-X, která umožňuje vyhledávat parkovací místa v ulicích, ale také projíždět městem přes mnoho křižovatek bez zastavení, a to díky komunikaci se semafory. Bohužel, jak víte, tak v tomto případě je pozadu silniční infrastruktura. Dobrou zprávou je, že už i Audi A3 je na tyto „vychytávky“ připravené.

Jestli raději využíváte Android Auto nebo Apple CarPlay, pak vám v tom Audi nebude bránit, podobně jako nabíjení chytrého telefonu na bezdrátové nabíječce, kterou najdete před voličem převodovky.

Musíte ho točit

Pod kapotou mi na rozdíl od Vráti dělala společnost čtyřválcová benzinová patnáctistovka naladěná na 150 koní. Výkon se přenáší na přední kola přes sedmistupňovou převodovku. Tato pohonná jednotka je vybavena technologií CoD (Cylinder on Demand), kdy při menším zatížení pracují pouze dva válce. Jedná se však o mild-hybridní technologii, která je vybavena 48V start-generátorem.

Ve chvíli, kdy se extra nesoustředíte, tuto změnu poznáte především díky ikonce na displeji před volantem. Ačkoli 150 koní není úplně málo, abyste z vozu dostali potřebnou dynamiku, musíte ho točit. Lidově řečeno se nebát sešlápnout plynový pedál až na podlahu, pak se i Audi A3 adekvátně rozhýbe. Výkonu máte tak akorát, osobně bych si dokázal představit o pár koní více. Jak už jsem psal v prvních dojmech, do tří tisíc otáček se toho moc neděje, až pak je cítit celé stádo koní.

Zrychlení z klidu na sto zvládne za papírových 8,4 sekundy a maximální rychlost je 224 km/h. A jak na tom byla spotřeba? V klidu se dá jezdit za 6,5 litru, v kombinovaném provozu se v průběhu testování spotřeba zastavila na 7,7 litrech.

Součástí výbavy byl adaptivní podvozek. Překvapilo mě, jak pohodlný ve skutečnosti je. Za příplatek necelých 27 tisíc korun stojí minimálně za zvážení. Podobně jako světlomety Matrix, za které už však dáte dvojnásobek.

Prakticky vše, co Audi nabízí

Jak si stojí Audi po stránce jízdních asistentů? Možná vás to překvapí, ale objednat si můžete téměř vše, co německá automobilka nabízí. O Matrix LED světlometech už byla řeč, nechybí adaptivní tempomat s funkcí nouzového brzdění, sledování mrtvého úhlu, ale také upozorňování na nebezpečí při vystupování, asistent pro sledování vozidel přijíždějících ze stran i parkovací asistent.

Pro milovníky kvalitní hudby poslouží reprosoustava Bang & Olufsen s 3D prostorovým zvukem. V testovaném kusu byla také třízónová klimatizace, zatmavená okna nebo ambientní osvětlení. A jak už zmiňoval kolega Vráťa ve svých dojmech, Audi A3 je připraveno také na odemykání a startování vozidla díky technologii NFC. V neposlední řadě si v konfiguraci můžete zaškrtnout také masážní sedadla, tedy záležitost, kterou většinou vídáme v Audi A8, Mercedesu třídy S či BMW řady 7.

A když myslím vše, tak tím myslím i to, co dnes ze světa automobilů mizí rychleji než houby po deští. Tím, co mám na mysli, je manuální převodovka, kterou si v Audi A3 můžete v kombinaci s určitou motorizací objednat.

Výborné auto, jen bez emocí

Jen těžko se mi hledají na Audi A3 nějaké větší chyby. Designová stránka se mi líbí, zpracování je na vysoké úrovni a konfigurátor je velmi bohatý na různé technické i další vychytávky. Vše tedy záleží primárně na vašem rozpočtu.

Audi A3 je velmi dobré auto a nejde o chybu, ale primárně o fakt, že mě jen úplně nechytlo za srdce. Pokud potřebujte mít ke svému vozu silnější emoční vazbu, budete hledat jinde. Ano, takové BMW 220d Gran Coupé není tak praktické, ale mě osobně bavilo. Záleží tedy, jakým způsobem vaše nové auto vybíráte.

Model A3 35 TFSI Základní cena 832 900 Kč Cena testované výbavy 1 291 700 Kč Stupeň výbavy S line Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1498 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,4 s Maximální rychlost (km/h) 224 Spotřeba paliva na 100 km 4,8 l (kombinovaná) Délka 4343 mm Šířka 1816 mm Výška 1449 mm Rozvor nápravy 2636 mm Hmotnost 1355 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

A pak je tu samozřejmě pohled finanční. Testovaný kus vyšel bez pár tisíc korun na 1,3 milionu. Za tyto peníze koupíte například Škodu Superb, která je větší, nabídne obrovský prostor pro cestující na zadních sedadlech i velký zavazadelník. Avšak není to Audi. Ještě že my koncoví zákazníci máme z čeho vybírat.