Test Audi A3 Limuzína (2020): kompaktní luxus

V automobilovém světě platí úměry. Čím větší auto, tím dražší. Čím větší, tím luxusnější. Čím větší, tím komfortnější. Ale co když někdo něco takového nepotřebuje? Co když chce auto, které je kompaktní, ale přitom nabízí luxus a komfort aut, která jsou ne jen o třídu, ale dokonce o dvě třídy výše. Takových aut byste napočítali na prstech jedné ruky. Jedním z nich je Audi A3 Limuzína.

Opravdová limuzína

V minulém desetiletí přišel Renault s modelem Fluence a sloganem „Opravdová limuzína“. Na dlouhé roky slovo limuzína naprosto deklasoval. Protože šlo o levné auto s naroubovaným kufrem. Audi A3 Limuzína je ale skutečně tím, co od významu slova Limuzína čekáte. Je dostatečně velké (oproti hatchbacku je delší o 15,2 cm!), pohodlné a reprezentativní.

Jde o skutečné tříprostorové auto postavené na platformě MQB Evo. Tato platforma vznikla v loňském roce, využívá ji třeba také SEAT Leon, Škoda Octavia nebo Volkswagen Golf 8. generace. Audi A3 Limuzína je ale jediným autem, které na této platformě staví právě limuzínu.

Tradiční stavba

Stejně jako Patrik jsem se svezl v hatchbacku (Audi jej nazývá Sportback), ale provedení Limuzína mě nadchlo mnohem více. Větší zadní převis zajistil lepší rozložení hmotnosti. Na předních kolech není tolik váhy, což se projevuje jak v lepších jízdních vlastnostech, tak komfortu. Zadní kola jsou zkrátka více zapojená. Zároveň je zadní náprava technicky propracovaná. Audi nešetří vlečnými rameny, ale používá sofistikované čtyřprvkové závěsy.

I když testovaná verze byla vybavena sportovním S line podvozkem, auto zůstalo neuvěřitelně komfortní. Ani o třídu větší Audi A4 předchozí generace se komfortem A3 nevyrovná.

Zároveň auto zůstává agilní a ani v ostrých zatáčkách nemusíte zpomalovat. Jízdní vlastnosti platformy MQB Evo jsem chválil už v testu Golfa, tady jsou ale posunuty ještě na novou úroveň.

2.0 TDI

Naftové motory jsou v novinářských vozech na ústupu. Dnes se tlačí především hybridní benzinové či elektrické motory. Motor 2.0 TDI s výkonem 110 kW dnes můžeme označit už jako tradiční. Jeho aktuální verze nabízí 360 N.m točivého momentu, což z něj dělá pocitově nabušený stroj. A vlastně ne jen pocitově. Vždyť na 100 km/h zrychlí za 8,4 sekundy.

Dlouhodobá spotřeba vozu je přitom 5,6 litrů nafty na 100 km. A to s vozem obvykle jezdí novináři s těžkou nohou.

Po nastartování motoru nebudete mít pochyby o tom, že pod kapotou máte naftovou jednotku. V mrazivých ránech je hlučný. Ale po zahřání už vědět nebudete.

Sedíme uvnitř

Největší trumf Audi A3 najdete po usednutí za volant. Audi má dlouhodobě skvěle zpracované interiéry, kvalitní materiály a nádherný design. A A3 to jen podtrhává. Tady nemáte pocit, že by se při návrhu někdo snažil ušetřit. Interiér je laděný do modré barvy, nechybí ambientní osvětlení. Takhle si představuji prémiový interiér.

Přístrojovku tradičně tvoří Audi virtual cockpit, tedy velký displej o úhlopříčce 12,3″ s velmi širokými možnostmi konfigurace. Pro zobrazení infotainmentu je určen displej s vysokým leskem a vysokým kontrastem. Displej s úhlopříčkou 10,1″ je dobře čitelný, reaguje bezprostředně, ale jak to tak bývá, zůstávají na něm otisky prstů. Hadřík na čištění bude muset být součástí výbavy vozu.

Funkčně samozřejmě nechybí vůbec nic. Infotainment je trvale připojený k internetu, takže k vozu máte kdykoliv vzdálený přístup a už nemusíte řešit žádná data. Navigace je také on-line, takže vyhledávání není ničím omezeno. Jen je škoda, že Apple CarPlay a Android Auto fungují jen po kabelu. Bezdrátové připojení by bylo komfortnější.

Plná technologická výbava s armádou asistentů dnes nepřekvapí. Co rozhodně ano, to je podpora NFC odemykání a startování vozu. V konfigurátoru hledejte položku Audi Connect key (příplatek 3000 Kč). Podporovaným telefonem pak můžete auto odemknout, zamknout a také nastartovat.

Stojí za to?

Na Audi A3 Limuzíně se jen velmi obtížně hledají slabiny. Po všech stránkách je to neuvěřitelně odladěné auto. Ale to má samozřejmě svou cenu. Základní verze startuje na částce 652 900 Kč. S lepší výbavou a naftovým motorem se pak blíží částce 1 milion korun. S touto náloží komfortní a technologické výbavy pak vyjde na 1 300 000 Kč a to samozřejmě není málo. Jistě namítnete, za tyto peníze můžete mít Volkswagen Passat nebo Škodu Superb, tedy auta prodávaná na českém trhu po tisících. A máte pravdu. Na druhou stranu ani Passat, ani Superb nejsou v interiéru ani zdaleka tak luxusní. Obzvláště po rychlém přesednutí do Volkswagenu nebo Škodovky okamžitě pochopíte, kde jsou peníze v Audi ukryté. Stejně tak v jízdním komfortu a jízdních vlastnostech se Škodovka a Volkswagen nemůžou s Audi rovnat.

Vozy vrací úder v okamžiku, kdy nejezdíte ve dvou, ale budete chtít vozit dospělé osoby i na zadních sedadlech. Tady Audi prostorem ztrácí. Zavazadlový prostor Audi nabídne 425 litrů, což není málo, ale Passat i Superb jsou na tom mnohem lépe.

Model Audi A3 Limuzína 35 TDI Základní cena 652 900 Kč Cena testované výbavy 1 301 100 Kč Stupeň výbavy S line Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,4 Maximální rychlost (km/h) 232 Spotřeba paliva na 100 km 3,9 l (kombinovaná) Délka 4495 mm Šířka 1816 mm Výška 1425 mm Rozvor nápravy 2636 mm Hmotnost 1490 kg Objem palivové nádrže 50 litrů