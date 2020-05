Test Volkswagen Golf: evropský bestseller po osmé!

Prohlášení automobilky Volkswagen: „Automobilová ikona se mění na ikonu digitální“. Jak se s tím konzervativní automobilka poprala?

Nová doba

Řídil jsem Golfy 3., 4., 5., 6. i 7. generace. Jedna z výhod tohoto auta byla, že i po několika letech jsem do Golfa usednul a vždy jsem byl jako doma. Nic jsem nemusel hledat, všechno bylo tam, kde to očekáváte a fungovalo to tak, jako kdybych posledních 5 let v jiném autě nejezdil, i když jsem Golfa nikdy nevlastnil.

Když jsem usedl do Golfa 8. generace a ujel první kilometry, musel jsem zastavit a dát si chvíli seznamování. Vyhřívání oken se ovládá tlačítky u ovládání osvětlení nalevo od volantu, dotykový displej má několik úrovní menu, snadno se v něm na první dobrou ztratíte. Ovládání klimatizace a hlasitosti zůstalo „mechanické“. No, i když ani to není přesné. Vzhledově jde o tlačítka, ve skutečnosti jde o dotykové plochy. No, nová doba.

Opět etalon

O Volkswagenu Golf se vždy zcela právem mluvilo jako o etalonu nižší střední třídy. Co to znamená? Golf nikdy nebyl ve všem nejlepší. Nikdy neměl tak dobrý podvozek jako Ford Focus, tak velký kufr jako Škoda Octavia, tak komfortní odpružení jako Citroen C4, takové záruky jako Kia Ceed, takovou spolehlivost jako Toyota Corolla, ale vždycky to bylo auto, vůči kterému se konkurence porovnávala. Proč? Protože Golf neměl žádnou slabinu. Ve všem byl vždy téměř perfektní – byl to skutečně etalon třídy. Bude taková i 8. generace?

Sedíme uvnitř

Na kvalitu sedadel si potrpím. Tento Golf měl sedadla ergoActive (v nejvyšší výbavě bez příplatku) s elektrickým nastavením ve 14 směrech a s masáží funkcí. Jedny z nejlepších sedadel vůbec, za takové sedačky by se nemusel stydět ani Passat.

Volant je starý známý. Jestli je středový tunel naprostý hi-tech, tak volant zůstává už roky stejný. A tady ergonomie dostává 100 %. Tlačítka jsou jasná, přehledná, ovládání je logické, tak jak by to mělo být. Nové je jen tlačítko pro vyhřívání volantu. To Volkswagen zase tak dlouho nenabízí. Určitě zaujme i nové logo. Setkával jsem se spíše s negativními komentáři. Asi si budeme muset chvíli zvykat.

Zbytek interiéru vypadá tak, jak od Volkswagen čekáte. Kvalitně zpracovaný, výrazně lepší než třeba ve Škodě Octavii, ale zase na materiálech je znát, že je horší než u Audi. V nižší střední třídě neprémiových vozů jde každopádně o to nejlepší, co můžete pořídit.

Stojíme venku

Začneme pozitivně. Vzadu. Design světlometů v zadní části je úžasný, tohle se skutečně povedlo. Kombinace šedé barvy a decentního chromování vypadá parádně. I boční pohled vypadá klasicky Golfově. Široký C sloupek ke Golfu patří. Méně se mi líbí design 17“ kol Belmont. Historicky Golf obouval mnohem hezčí disky.

Nejvíce rozpačitý jsem pak z designu masky. Design je samozřejmě velmi subjektivní záležitost, ale přední část Golfu se mi vyloženě nelíbí. Golf měl vždy výrazný gril, obzvláště krásné byly ostré verze GTI, ale u současného Golfu gril prakticky zmizel. Jako kdyby snad šlo o elektromobil. Přístup vzduchu je řešen až podélným žebrováním v nejnižší části nárazníku. A také fotografie verze GTI ukazují, že tradiční plástve budou jen v dolní části vozu.

Jedeme

Jde dnes vůbec ještě někomu o motory? Když si otevřete webovou stránku s Golfem, dozvíte se o voze vše důležité, ale o motorizacích zde není nic. Motorizace musíte rozklikávat. Jako by už na motorizaci tolik nezáleželo. Ale nás motory zajímají. Náš model byl vybaven motorem, který nese označení eTSI. Jak asi tušíte, písmeno „e“ znamená elektřinu, jde tedy o hybridní ústrojí. Přesněji řečeno mild-hybridní. To znamená, že elektrický motor není určen přímo k jízdě, ale je jen pomocníkem.

Golf sází na 48V systém. Tedy i na 48V lithium-iontový akumulátor. Generátor má pak i funkci startéru. Benzínový motor o objemu 1,5 litru s turbodmychadlem se totiž vypíná až nečekaně často. A to i při vysokých rychlostech. To klidně jedete 130 km/h po dálnici, sundáte nohu z plynu a otáčky padnou až na nulu. Motor je vypnutý. Chod všech systému samozřejmě zůstává zachován. Stačí ale jemně brnknout do plynu nebo brzdy a v tu ránu motor opět běží. Zkrátka bezpečnost na prvním místě.

Jede za 4

Volkswagen udává kombinovanou spotřebu 4,6 litrů benzinu na 100 km, mimo město pak 3,9 litry. Při mé snaze u úspornou jízdu se opravdu ke 4 litrům můžete přiblížit. Motor umí pracovat velmi efektivně. Navíc pokud nepožadujete hodně výkonu, jede jen na 2 válce, to uspoří další palivo. Přechody mezi 2válcovým a 4válcovým režimem jsou pak naprosto nepostřehnutelné. Jen o nich informuje palubní počítač.

Pokud pojedete ostře a budete plně využívat dynamiku motoru (110 kW umí s malým Golfem hezky cvičit), počítejte se spotřebou mezi 7 a 8 litry benzinu.

Dynamika je také slušná. Na 100 km/h zrychlí Golf za 8,5 sekundy. Pozitivně se na tom odráží i sedmistupňová převodovka DSG, která řadí mnohem intuitivněji a plynuleji než dříve. Tady je vidět velký krok vpřed.

Golf stojí na nové platformě nazvané MQB Evo a výsledky jsou vidět okamžitě. Komfort a jízdní vlastnosti se opět posunuly o velký krok vpřed. Také odhlučnění je výrazně lepší, dost možná za to může právě to výrazné kapotování vepředu. Než se nadějete, tachometr ukazuje 180 km/h a v autě je příjemné ticho. Vůz jsme měli už na letních pneumatikách a chování bylo naprosto vzorné.

Zpátky k té digitalizaci

Teď tedy mrkneme na všechny ty hi-tech vychytávky zmíněné na začátku. Procházet celé menu infotainmentu dá hodně práce a budete se chvíli učit, kde a co najdete. Pochvalu si rozhodně zaslouží navigace. Ta automaticky a inteligentně doplňuje cíle, zvládá i vyhledávání přes Google, stačí tak zadat třeba Pizza a navigace si sama on-line najde nejvhodnější cíle. Golf je totiž připojený k internetu přes vlastní zabudovanou SIM kartu. Takže připojení vůbec řešit nemusíte.

Samozřejmě nechybí Android Auto a Apple CarPlay – bezdrátově. Oblíbené aplikace ze smartphonu si tak promítnete na 10“ displej.

Když už si celý systém nastavíte, můžete si jej uložit pod svým profilem. A to včetně nastavení sedadla, osvětlení, hudby, teploty, nastavení displejů, zkrátka celého auta. Svůj profil si pak uložíte do cloudu na Volkswagen a můžete jej vyvolat na jakémkoliv jiném autě. Tak trochu auto jako terminál.

Poslouchá

Čím je složitější dotykový displej, tím častěji budete sahat k hlasovému ovládání. Golf rozumí mnoha příkazům, lze tak ovládat multimédia, navigaci, telefon, ale třeba i klimatizaci. Stačí třeba říct „Zahřát ruce“.

Vůbec klimatizace dostala několik nových funkcí. IT řečí bych řekl, že jde o makra. Lze zvolit příkazy jako zahřát nohy, zchladit nohy a Golf podle toho změní nastavení teploty, směr proudění vzduchu i výkon ventilátoru. Je vlastně s podivem, že taková funkce tady nebyla už mnohem dříve.

Také přístrojovka je tvořena 10“ displejem a Volkswagen konečně popustil uzdu fantazii a můžete si jej přizpůsobit, jakkoliv chcete. Rychlost, otáčkoměr, navigace, jízdní data, nebo téměř nic. Jak vám to vyhovuje.

Konektivita

Co je příjemné – ke Golfu už nebudete potřebovat klíče. Klíč nahradí mobilní telefon s NFC. Teoreticky. Bohužel seznam podporovaných zařízení je velmi malý, jedná se asi o desítku telefonů řady Samsung Galaxy. Počínaje modelem A6, konče S9. Telefonem si odemknete podobně jako když platíte kartou, uložíte jej na správné místo v autě a díky tomu aktivujete zapalování a můžete tedy i odjet. Klíče tedy skutečně nejsou potřeba.

Vzdáleně lze k vozu přistupovat pomocí aplikace WeConnect. S ní pak vzdáleně monitorujete auto. Jeho polohu, stav, odemčení a zamčení atd.

Car2X

Car2X vlastně není vůbec nová technologie. Mluví se o ní už dobrých 10 let. Ale pořád se nikdo neměl k tomu, aby ji implementoval do vozu. A dokud není masově rozšířená, tak se nebude ani moc používat. Tradiční problém vejce-slepice.

Proto Volkswagen udělal dobrý tah s tím, že všechny Golfy mají Car2X povinně. Vzhledem k tomu, že jde o nejprodávanější vůz v Evropě, by se technologie mohla začít rychle šířit. A co to vůbec Car2X je?

Jde o komunikační standard, který má dosah cca 800 metrů. Slouží pro komunikaci mezi vozy, ale také mezi autem a infrastrukturou. Tedy třeba mezi semafory, vjezdy do tunelů apod. Počítá se také s tím, že Car2X bude mít ve výbavě IZS. Pořád si pod tím neumíte nic představit?

Stačí jet po dálnici. A před vámi bude stojící kolona. Bude stačit, aby v ní byl jeden Golf a už dá vašemu Golfu vědět o problému vepředu. Ten vám nebezpečí zobrazí na displeji a pokud máte zapnutý adaptivní tempomat, tak se tomu přizpůsobí. A zároveň informaci pošle dále dozadu, takže o problému se dozvíte už několik kilometrů předem. Automaticky. Bez potřeby jakékoliv infrastruktury nebo nějakého hlášení (jako ve Waze).

Pro bezpečnost

Nebo když pojede sanitka. Vyšle signál a vaše auto vám oznámí její přítomnost ještě před tím, než uslyšíte její houkání. Bude tak dost času na přípravu záchranné uličky.

Semafory pak budou moci do auta posílat informace o tom, jakou rychlostí by auto mělo jet, aby na něj vyšla zelená. Chytrá dálnice pak může upozornit na možnost námrazy, tunel zase na hustotu provozu.

Je toho zkrátka hodně, co Car2X bude umět, zatím jsme na začátku. Uvidíme, jaká bude situace za pár let.

Travel Assist

Nikoho dnes už nepřekvapí armáda jízdních asistentů, které dbají na bezpečí na silnici a ulehčují řidiči život. Rozhodně ale stojí za zmínku Travel Assist, který se aktivuje tlačítkem na volantu. Ten umí vůz udržet uprostřed jízdního pruhu a díky adaptivnímu tempomatu také volí správnou rychlost. Dodržuje odstup od vozu vepředu, respektuje dopravní značky a aktuálně povolenou rychlost. Také zvládá popojíždění v koloně, vlastně umí jet úplně sám. Řidič musí mít jen položené ruce na volantu. Co je důležité – skutečně to funguje. Při cestě z Prahy do Mladé Boleslavi jsem se soustředil na to, aby auto jelo skutečně samo a opravdu moji pomoc ani na chvíli nepotřebovalo. Kdo jezdí dlouhé cesty, určitě tohoto pomocníka ocení.

Auto pro geeky

Golf 8. generace je nový. Takový generační posun u Volkswagenu nepamatuji. Jako kdyby vývojářské otěže přebrala banda ajťáků. Digitální funkce, které Volkswagen pomaličku představoval v posledních 5 letech, jsou najednou všechny pohromadě, integrované do jednotného systému a plně funkční.

To samo sebou nese výrazné změny v ergonomii a nejsem si jistý, zda to běžná negeekovská populace zvládne. Přirovnal bych to k tomu, jako kdybyste z Nokie 6310 přešli na iPhone.