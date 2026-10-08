Tesla Model Y pro velkou rodinu? Sedmimístná verze je skvělá, ale pár kompromisů tu je [test]

- Teslu Model Y můžete pořídit i ve verzi s třetí řadou sedaček za příplatek 60 tisíc korun
- Zadní řada má držáky na nápoje i nabíječky na USB-C
- Sedmimístná varianta ale přináší také některé kompromisy
Když jsem dostal možnost otestovat novou verzi Tesly Model Y v sedmimístném provedení, přemýšlel jsem, jak takový vůz co nejlépe vyzkoušet. Většinou přece jen elektromobily testuji sám a v tomto případě ani tak nešlo o jízdní vlastnosti, jako je dojezd nebo zrychlení. O tom jsme už psali například v testu Long Range verze nebo ostré varianty Performance. Se sedmimístnou Teslou jsem tedy nakonec naplánoval rodinný výlet do kempu v oblasti Křivoklátska, kam jsem odvezl značnou část rodiny. Jak vypadal život s třetí řadou sedaček a jak na jízdu reagovali ostatní pasažéři, se dočtete v následujících odstavcích.
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Na kolik vyjde třetí řada?
Před letním víkendem jsem si vyzvedl vůz, který představuje vyšší úroveň výbavy od značky Tesla. Z hlediska pohonu se jedná o tzv. Premium Long Range verzi s pohonem všech kol (jiná verze sedm míst nenabízí). Ta v základu vyjde na 1 324 900 korun, z hlediska příplatků je ale nutno kalkulovat hned s několika položkami navíc, jako je lak, větší kola nebo světlý interiér. Po přičtení již zmíněného a dále také třetí řady sedadel za 60 000 korun se dostáváme na výslednou cenu 1 534 000 korun, což už je trochu jiná kategorie než nejlevnější verze „ypsilonky“.
Příplatková výbava
- lak Stealth Grey: 32 000 Kč
- 20″ kola Helix 2.0: 59 600 Kč
- interiér Black and White: 32 000 Kč
- interiér se sedmi sedadly: 60 000 Kč
Všechny „sedmičky“ mají standardně skleněnou střechu, vyhřívaná i ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla i celou paletu asistenčních prvků. Po technické stránce se samozřejmě jedná o velmi povedený vůz – dostanete pohon všech kol, adaptivní podvozek, výkon 378 kW, zrychlení z nuly na sto za 4,8 sekundy a využitelnou kapacitu baterie 79 kWh. Vůz nabízí 400V architekturu s maximálním dobíjecím výkonem 250 kW (DC) + 11 kW palubní nabíječkou.
U modelu s třetí řadou sedaček mírně klesá kapacita kufru a také dojezd se snižuje z 622 km na 600 km (WLTP). Reálný dojezd i spotřeba zůstávají prakticky shodné jako u klasického modelu Y Juniper. Na dálnici se spotřeba pohybovala mezi 13 a 60 kWh na 100 km, což je velmi slušná hodnota. Na okreskách je to pochopitelně lepší – tady se spotřeba pohybovala mezi 10 a 13 kWh, což je opět naprosto fantastický výsledek. Tyto hodnoty platí pro letní měsíce, v zimě to pochopitelně bude horší.
Jinak je vůz téměř k nepoznání od klasického Modelu Y, ať už se bavíme o interiéru nebo exteriéru. Z hlediska jízdních parametrů se bavíme o zrychlení z nuly na 100 km/h za 4,8 sekundy a maximální rychlosti s omezením na 201 km/h. Příjemnou novinkou je možnost regulace tuhosti volantu.
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Druhá řada sedadel se oproti standardu nijak zásadně neliší. Je zde dostatek prostoru i pro tři dospělé a cestování zpříjemní dotykový displej i dobíjecí USB-C konektory. Nyní je však prostřední řada sedadel manuálně posuvná, abychom se dostali také k poslední řadě sedaček v kufru.
Objem zavazadelníku
Začneme tím jednodušším. I v této verzi najdeme přední zavazadlový prostor, který je celý plastový a na dně má praktický špunt, takže poslouží pro převážení špinavých nebo mokrých věcí. Jeho objem je 116 litrů, což vystačí pro středně velkou tašku. Dále Tesla uvádí objem hlavního zavazadelníku při sklopené druhé řadě sedaček 2022 litrů a za druhou řadou při sklopené třetí řadě 822 litrů. V těchto číslech už se ukrývá i prostorná schránka pod víkem zavazadelníku v zadní části vozu.
Zároveň musím zmínit, že Tesla objem zavazadlového prostoru uvádí dle svých vlastních měřicích metrik, takže vychází velmi dobře oproti konkurenci. Špatně se ale srovnává. Ještě musím zmínit drobnou nevýhodu v podobě chybějícího zadního plata v kufru, které u sedmimístné verze vůbec nenajdeme.
Druhá a třetí řada
Poslední řada sedadel je rozdělena na dvě samostatné sedačky, mezi nimiž najdeme plastovou konzoli s výlisky pro odložení dvojice nápojů a ukrývají se zde i dva USB-C porty pro nabíjení, aby i pasažéři v poslední řadě měli o zábavu na cestách vystaráno. Obě sedačky jsou vybaveny výsuvnou opěrkou hlavy a na horní straně sedaček vidíme plastové úchyty pro složení sedaček do podlahy.
Sedačky jsou rozděleny, takže je možné použít jen pravou nebo naopak pouze levou. Samozřejmě jsou vybaveny také bezpečnostními pásy.
Rozdělena je také druhá řada sedaček a to dokonce na tři části. Můžete tedy skládat kteroukoliv z nich nezávisle na ostatních, praktická je také možnost složení pouze středového dílu. Zároveň musím upozornit na možnost složení těchto sedaček elektronicky pomocí tlačítek na stěně kufru, které opět umožňují složení pravé nebo levé části druhé řady sedaček.
V případě, že chcete umožnit nástup do třetí řady, stačí stlačit madlo na horní straně sedačky a posunout celou lavici dopředu, přičemž na konci se sedačka vyklopí, takže vytvoří poměrně uspokojivý prostor pro nástup do zadní části vozidla. Sedačky v druhé řadě lze pak pomocí páčky pod sedačkou posouvat dopředu i dozadu, měnit se dá také úhel sedáku.
Reálné použití při plném vytížení
Celá výprava čítala 5 dospělých a 2 děti, nicméně po zabalení všech kempovacích propriet jsme došli k názoru, že na tohle Tesla stavěna není. Jeden z dospělých byl tedy přesunut do doprovodného vozidla, které převáželo také značnou část stanového městečka a proviantu. Tím se uvnitř vytvořilo místo pro 4 dospělé a 2 děti, které byly usazeny do poslední řady i s dětskými autosedačkami. Z hlediska rozměrů zde nebyl problém a dvě děti ve věku 5 a 8 let se zde pohodlně vměstnaly.
Nicméně musím přiznat, že jsme vybrali pro začátek relativně dlouhou trasu v délce téměř 300 km, což po čase začalo způsobovat menší rozladění především právě v zadní části vozu. Nevýhodou pasažérů v poslední řadě je, že zde chybí výdechy klimatizace, což v parném létě způsobuje větší ohřívání této části vozu a také výhled odsud není nijak velký. Pokud vám nebo dětem bývá v autě špatně, zadní část vozu většinou slibuje také největší houpání a tím pádem zhoršování tohoto problému.
Po čase tedy došlo ke střídání a menší dospělí vystřídali na zadních sedadlech již zmíněné děti. I ti potvrdili horší tepelný komfort i výhled, nicméně cestu jsme s těmito drobnými ústupky zvládli. V průběhu výletu si samozřejmě prostor na zadních místech chtěli vyzkoušet i ti urostlejší z výpravy, což ukázalo zřejmá omezení. Člověk s výškou okolo 185 cm už v podstatě nevměstná hlavu pod víko kufru, což je viditelné především z fotek při otevřeném kufru. Zadní místa rozhodně nejsou na tak vysoké lidi dělaná. Taktéž místa na kolena je při této výšce velmi poskrovnu.
Menší výlety v okolí kempu jsme zvládli poměrně bez problémů, jen to vystupování a nastupování zabere trochu více času a vyžaduje organizaci všech pasažérů především pokud se bavíme o cestování s dětmi. Nedělní cestu zpět jsme už museli absolvovat v režimu střídání, protože zadní řada opravdu působí spíše jako provizorní na cesty např. v rámci dvaceti minut až půl hodiny.
V tomto počtu pasažérů už těžko poberete také veškerou bagáž. Zadní kufr se spodním patrem v podlaze i přední frunk stále nějaké ty litry nabízejí, ale pro 6 lidí už to nemusí vycházet, obzvláště pokud cestujete někam na noc a podobně. Zároveň musím dodat, že ačkoliv bílý interiér vypadá velmi pěkně, na takové cesty s dětmi do přírody rozhodně příliš praktický není.
Závěrečné hodnocení
První dojem z Tesly se třemi řadami sedaček byl výborný. Auto se nijak zásadně nezměnilo, karoserie si zachovala své ladné křivky a najednou odvezete o dva lidi více. I příplatek 60 000 korun v tomto případě nepůsobí nijak extrémně přehnaně. Reálné použití však ukázalo zásadní kompromisy, které toto řešení přináší.
Rozhodně se nebavíme o prostoru pro vyšší lidi, ale spíše pro děti nebo opravdu pouze dospělé menšího vzrůstu do cca 170 cm. Zároveň i pro děti může být toto místo limitující z jiných důvodů než jsou pouze rozměry. Zmiňoval jsem horší chlazení i výhled z vozu, taktéž vystupování a nastupování už není tak jednoduché jako ve čtyřech lidech.
Před výběrem vozu bych tedy rozhodně doporučoval důkladně zvážit způsob použití a také četnost využití zadní řady sedaček. Pro krátké přejezdy a rozvoz dětí do školy nebo na kroužky či příležitostné svezení přátel z večírku může Tesla nabízet ideální řešení, pokud ale plánujete dlouhé cesty na dovolenou nebo převážení vyšších dospělých, poohlédl bych se spíše po voze, který je od počátku koncipován jako dodávka.