- Apple zveřejnil oficiální ceník náhradních komponent na iPhone Duo
- Nový vnitřní displej stojí 999 dolarů, při vrácení původní obrazovky Apple malinko sleví
- Náhradní akumulátory přijdou dohromady na 5 400 korun
Apple začal minulý měsíc prodávat ohebný smartphone iPhone Duo a internet zaplavily fotografie fotografií a videí prvních rozbitých kusů – povětšinou došlo k defektu vnitřního ohebného displeje. Aféru nazvanou „crackgate“ má pravděpodobně na svědomí konkrétní součástka v konstrukci kloubu, naštěstí Apple takto poškozené telefony vyměňuje za nové – cena opravy vnitřního displeje by totiž stála stejně jako zbrusu nový iPhone 17. A ani opravy a výměny dalších součástí tohoto zařízení nebudou rozhodně levné.
Kolik stojí náhradní díly na iPhone Duo?
Apple už při zahájení prodeje iPhonu Duo zveřejnil oficiální manuály pro opraváře, nyní v rámci programu samoobslužných oprav začal nabízet jednotlivé komponenty. Servisy nebo domácí kutilové si tak mohou obstarat originální díly – celý telefon je poměrně modulární a dovoluje výměnu mnoha komponent samostatně. Ceny jednotlivých součástek pro USA jsou stanoveny následovně:
|Komponenta
|Cena v dolarech
|Cena v Kč
|Vnitřní sestava displeje
|999 USD (839,16 USD)
|22 200 Kč (18 700 Kč)
|Vnitřní displej
|499 USD
|11 100 Kč
|Vnější displej
|379 USD (318,36 USD)
|8 400 Kč (7 100 Kč)
|Kryt (s baterií)
|319 USD
|7 100 Kč
|Sestava hlavního fotoaparátu
|229 USD (135,11 USD)
|5 100 Kč (3 000 Kč)
|Zadní sklo
|199 USD (117,41 USD)
|4 400 Kč (2 600 Kč)
|FaceTime kamera
|199 USD (117,41 USD)
|4 400 Kč (2 600 Kč)
|Vnější přední kamera
|199 USD (117,41 USD)
|4 400 Kč (2 600 Kč)
|Baterie 1
|119 USD (61,88 USD)
|2 600 Kč (1 400 Kč)
|Baterie 2
|119 USD (61,88 USD)
|2 600 Kč (1 400 Kč)
|USB-C konektor
|103,48 USD
|2 300 Kč
|IO deska
|103,48 USD
|2 300 Kč
|Spodní reproduktor
|69,29 USD
|1 500 Kč
|Sluchátkový reproduktor
|69,29 USD
|1 500 Kč
|Hlavní mikrofon
|69,29 USD
|1 500 Kč
|Taptic Engine
|69,29 USD
|1 500 Kč
|Touch ID a flex kabel pro ovládání fotoaparátu
|67,08 USD
|1 500 Kč
|Flex kabel pro tlačítka hlasitosti
|67,08 USD
|1 500 Kč
|Krycí vrstva displeje
|31,85 USD
|700 Kč
|Tlačítka pro změnu hlasitosti
|8 USD
|200 Kč
|v závorce jsou uvedené ceny v případě navrácení původního dílu
Nepřekvapivě nejdražší položkou celého zařízení je vnitřní ohebný displej, který sám o sobě stojí 999 dolarů (asi 22 200 korun). Pokud však Applu vrátíte původní díl, cena nového se sníží na necelých 840 dolarů (asi 18 700 korun).
S nákupem jednotlivých komponent Apple nabízí k zapůjčení sadu nástrojů potřebnou k rozborce zařízení – lepidlo, přísavky, nylonové sondy, šroubky apod. Sedmidenní zápůjčka této sady vyjde na 49 dolarů (asi 1 100 korun).