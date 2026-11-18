Silvestr na horách v Dolomitech, Štědrý den u příbuzných v Londýně, nebo konečně ten dlouho odkládaný výlet do Japonska. Prosinec je na cestování překvapivě silný měsíc a s ním přichází i starý známý problém, totiž jazyk. Angličtinou se dnes domluvíte skoro všude, jenže skoro neznamená vždy, a ne každý v rodině se v ní cítí jistě. Mobilní aplikace pomůže s jedním slovem, u skutečného rozhovoru ale rychle narazí. Ruce plné tašek, rukavice, mráz a k tomu zírání do displeje, to se úplně nesejde. Proto se vyplatí podívat na zařízení, která jsou na překlad stavěná od začátku.
Timekettle k tomu nabízí dvě dost odlišné cesty. První jsou sluchátka W4 Plus v edici Lifetime, polootevřená a napojená přes aplikaci na smartphone, od kterého si berou i internet. Jejich silnou stránkou je režim 1 na 1, kdy jedno sluchátko podáte partnerovi a rozhovor běží přirozeně, bez předávání telefonu. Lifetime licence k tomu přidává doživotní přístup k AI funkcím, takže za překlad hovorů, multimédií ani za oborové slovníky už nikdy platit nebudete. Druhou cestou je nový Timekettle T1, kapesní překladač se 4palcovým dotykovým displejem, který funguje úplně sám. Má vestavěnou eSIM s daty na 24 měsíců zdarma po celém světě, takže neřešíte roaming ani hledání Wi-Fi na letišti.
Pro plynulý rozhovor je klíčová latence a tady se oba modely drží na zhruba 0,2 sekundy. Prodleva je tak krátká, že konverzace neztrácí rytmus. Online překlad u obou stojí na velkých jazykových modelech, W4 Plus slibuje přesnost až 98 % a T1 průměrně 95 %. Rozdíl je v šíři nabídky: sluchátka zvládají 52 jazyků a 106 dialektů, T1 přes 40 jazyků a 93 akcentů. Jen pro představu, u španělštiny rozlišují varianty z Mexika, Argentiny nebo Chile, u arabštiny celé spektrum od Maroka po Emiráty. Offline režim pro vybrané jazykové páry pak oba nabízejí pro chvíle v letadle nebo vysoko na kopci.
Zajímavější je, co se děje kolem samotného překladu. W4 Plus kombinuje tři mikrofony, snímač kostních vibrací a algoritmus VoiceFocus, takže i v davu na vánočním trhu zachytí hlavně váš hlas. Výrobce uvádí přesnost rozpoznání kolem 90 % i při 100 dB, což odpovídá hlučnému klubu. T1 zase sází na 8Mpx fotoaparát, kterým přeložíte ceduli, menu nebo leták během pár vteřin, a doplňuje ho asistent pro hledání trasy, kurzy měn a funkce SOS. Výdrž je u obou podobná, sluchátka zvládnou asi 3 hodiny překladu a s pouzdrem až 12 hodin, T1 vydrží 3 až 4 hodiny provozu a týden v pohotovosti.
Volba tak závisí hlavně na tom, jak cestujete. Kdo nechce cizímu člověku půjčovat sluchátko, nebo potřebuje šetřit baterii telefonu na mapy a fotky, bude s T1 spokojenější. Kdo naopak ocení diskrétní rozhovor tváří v tvář a chce zařízení využít i v práci, třeba na online poradách s živým AI shrnutím, sáhne po W4 Plus. Jazyk se s nimi nenaučíte, ale přestanete se ho bát. A to je o Vánocích, kdy chce člověk hlavně odpočívat, docela znát.