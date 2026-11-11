Telenovela na steroidech: minutové seriály vydělávají miliardy a teď je točí i Češi

- ReelShort a DramaBox krájejí seriály na minutové díly se zvratem na konci; další si odemykáte mincemi za reklamu nebo za peníze
- Týdenní předplatné ReelShortu stojí v českém App Storu 399 až 499 Kč, zhruba jako měsíc Netflixu v nejdražším tarifu
- Každá z obou aplikací vybrala od diváků jen za první čtvrtletí 2026 v přepočtu skoro tři miliardy korun
- Od 11. listopadu stejný princip zkouší česká platforma MovixBox s domácími herci a balíčky mincí od 29 Kč
Mafiánský král mě donutil 100krát pokleknout, Pomoc! Randím se strýcem mého ex nebo Odmítnutá Luna je Alfa královna. Seriály s takovými názvy dnes najdete na české verzi webu aplikace ReelShort, která spolu s konkurenčním DramaBoxem patří ke dvěma nejvýdělečnějším službám svého druhu. Obě nabízejí takzvaná mikrodramata, tedy seriály natočené na výšku pro telefon. Díl trvá kolem minuty a skoro vždy skončí ve chvíli, kdy se všechno obrátí: vyjde najevo tajná identita, snoubenec si vybere jinou nebo se ukáže, že chůva ve vlkodlačí smečce je ve skutečnosti matkou malé princezny, o kterou se stará.
Za pokračování se platí. Aplikace pustí pár prvních dílů zdarma, další si divák odemyká virtuálními mincemi, které získá za zhlédnutou reklamu nebo za peníze. Kdo nechce počítat mince, může si předplatit neomezené sledování. Tenhle model přenesly ReelShort a DramaBox z Číny do Ameriky a Evropy. V Česku teď dostává domácí odnož: 11. listopadu startuje platforma MovixBox s českými herci. Jak celý mechanismus funguje a proč může minutový seriál vyjít dráž než měsíc Netflixu?
Celý film nakrájený na minuty
Mikrodramata vznikla v Číně, kde se jim říká duanju a kde z nich za pár let vyrostl průmysl za miliardy dolarů. ReelShort spustila v srpnu 2022 firma Crazy Maple Studio ze Silicon Valley, aby stejný formát nabídla západním divákům. Za firmou stojí pekingská skupina COL Group. DramaBox přišel v dubnu 2023 a nejdřív nabízel přeložené čínské seriály, k nimž postupně přidal vlastní tvorbu. Provozuje ho singapurská StoryMatrix, dceřiná firma pekingské Dianzhong Technology.
Série mívá padesát až osmdesát dílů po minutě, takže celý příběh trvá zhruba jako kratší celovečerní film. ReelShort ostatně u seriálů na webu rovnou píše „Celý film“. Natáčí se rychle a levně: americký štáb zvládne celou sérii za sedm až deset dní a výroba obvykle stojí v přepočtu 3 až 5,5 milionu korun. Hrají převážně neznámí herci v jednoduchých kulisách a scénáře se drží osvědčených motivů, jako jsou tajný miliardář, podvedená manželka, vlkodlačí alfa se svou osudovou družkou nebo ponížená dívka, která se nakonec pomstí.
Nejúspěšnější tituly přitom mají obří sledovanost. Seriál Dvojí život mého manžela miliardáře nasbíral na ReelShortu přes půl miliardy zhlédnutí a na konci roku 2023 spolu s titulem Předurčená zakázanému alfovi vytáhl aplikaci v žebříčku amerického App Storu až nad TikTok.
Prvních pár dílů zdarma, pak se platí
Byznys mikrodramat stojí na zvědavosti. Úvodní epizody slouží jako upoutávka, a když se divák nechá vtáhnout, objeví se hláška, která v české verzi ReelShortu zní „Toto jsou placené epizody. Odemkněte pro sledování.“ Protože každý díl končí zvratem, přichází výzva k placení vždy ve chvíli, kdy je divák nejvíc napnutý.
Divák pak volí mezi časem a penězi. Zadarmo sbírá mince za zhlédnuté reklamy a u každého dalšího zamčeného dílu se to opakuje. Rychlejší je zaplatit: v Americe se jeden díl obvykle prodává v přepočtu za sedm až jedenáct korun, celý seriál se ale dá odemknout najednou za dvě až tři stovky. Odemykat díl po dílu tedy vyjde dráž.
V českém App Storu nabízí ReelShort jednorázové nákupy za 129 a 249 Kč, hlavně ale týdenní předplatné za 399 nebo 499 Kč. Jeden týden neomezeného sledování tak stojí zhruba stejně jako celý měsíc nejdražšího tarifu Netflixu, za který zaplatíte 419 Kč. Předplatné se navíc každých sedm dní samo obnovuje, takže kdo si ho pořídí kvůli jednomu seriálu a zapomene na něj, zaplatí za měsíc 1 700 až 2 100 Kč. Zrušit ho je potřeba v nastavení předplatného v telefonu nejpozději 24 hodin před další platbou.
Automaticky se obnovuje i členství v DramaBoxu, které v českém App Storu stojí 349 Kč; zvýhodněné nabídky vyjdou na 79 a 199 Kč.
Kdo mikrodramata sleduje a kolik vynášejí
Podle ReelShortu tvořily v roce 2024 tři čtvrtiny jeho diváků ženy a polovina publika žila v USA. Mužů ale přibývá: v aplikacích firmy Holywater, která provozuje konkurenční My Drama, vzrostl jejich podíl od konce roku 2024 z jednoho procenta na necelou třetinu. Americký průzkum mezi diváky těchto aplikací navíc ukázal, že 70 % z nich sleduje mikrodramata před spaním a víc než pětina i na záchodě. Roste i čas, který lidé v aplikacích s mikrodramaty tráví: v dubnu 2026 to bylo v průměru 25 minut denně, zatímco u klasických streamovacích služeb se dlouhodobě drží kolem 35 minut.
Nepřehlédněte
Netflix uklidňuje nervózní investory, jenže kolik hodin u něj lidé tráví, už raději tají
Za první čtvrtletí 2026 zaznamenaly aplikace s mikrodramaty odhadem víc než 850 milionů stažení a lidé v nich utratili v přepočtu kolem 16 miliard korun. DramaBox a ReelShort z toho vybraly po necelých třech miliardách. Formát už zaujal i Hollywood: Disney v roce 2025 přijal DramaBox do svého akceleračního programu a Fox investoval do Holywateru.
Češi už se dívají, teď přichází domácí produkce
Čeští diváci si mikrodramata našli i bez domácí nabídky. ReelShort patří v českém App Storu k nejúspěšnějším zábavním aplikacím, aktuálně je v kategorii Zábava třetí a sesbíral přes devět tisíc hodnocení. Mezi podporovanými jazyky uvádí češtinu a na jeho webu najdete české názvy seriálů, popisy děje i nabídku „Dobít mince“. DramaBox je ve stejném žebříčku dvanáctý, češtinu ale zatím nenabízí. V obou případech jde o zahraniční seriály se zahraničními herci. Právě v tom vidí zakladatelé české platformy MovixBox mezeru: domácí tvorba tohoto typu u nás chyběla.
Mezitím formát vyzkoušela i Česká spořitelna. Od 22. října pouští na TikToku, Instagramu a YouTube čtyřiadvacetidílný mikroseriál Blue Heat o čtyřech mladých lidech, kteří tráví léto u jezera. Natočila ho rakouská společnost Sandrats Media a jde o kampaň skupiny Erste zaměřenou na generaci Z, takže se za něj neplatí.
Placenou českou službu chce jako první postavit MovixBox, který startuje 11. listopadu. Stojí za ním producenti Michal Deus a Miro Mráz, kteří dříve dělali casting například pro Vlny nebo Sex O’Clock. Díly mají jednu až dvě minuty a Deus celý formát popisuje jako telenovelu na steroidech. Mezi prvními tituly je komedie Jarmilin svět s Denisou Pfauserovou, romantický seriál Tajemné vzkazy s Ha Thanh Špetlíkovou, Petrem Vojnarem a Barborou Jánovou i partnerské drama Poslední noc před svatbou s Denisou Veronikou Kubíkovou a Radovanem Klučkou. Později mají přibýt kulinářský pořad s michelinským kuchařem Pavlem Býčkem, animovaný seriál vytvořený s pomocí umělé inteligence nebo dabované zahraniční tituly.
Platí se podobně jako u zahraničních služeb. Aplikace je zdarma, epizody se odemykají mincemi, které se prodávají v balíčcích od 29 Kč. Pravidelným divákům MovixBox nabídne měsíční předplatné od 119 Kč, které místo neomezeného sledování přináší příděl mincí; další si lze dokoupit. Úvodní díly půjde přehrát i ve Vodafone TV a operátor chce od prosince svým televizním zákazníkům nabídnout předplatné se slevou.
Cesta ke startu nebyla hladká. Platforma měla původně odstartovat v létě, jenže přišla o potenciálního investora z televizního prostředí a spuštění se odložilo. Zakladatelé teď spoléhají na menší investory a vlastní peníze, k tomu přidávají další zdroje příjmů, například placené umístění výrobků přímo v sériích. Podle jejich propočtu se MovixBox dostane do zisku zhruba při sto tisících uživatelích.
Teprve se ukáže, jestli Češi budou platit za zvraty v podání domácích herců. MovixBox proti zahraniční konkurenci staví známé tváře, češtinu a ceny, za které by u ReelShortu nebylo ani na týdenní předplatné. ReelShort zase slibuje stovky nových dílů měsíčně, takže zvědavému divákovi nedojdou. Na cestě ke sto tisícům uživatelů proto bude česká služba muset natáčet dost rychle, aby se divák po posledním dílu Jarmilina světa nevrátil k vlkodlakům.