Netflix uklidňuje nervózní investory, jenže kolik hodin u něj lidé tráví, už raději tají

- Netflix vykázal za třetí čtvrtletí tržby 12,9 miliardy dolarů, celkový počet odkoukaných hodin ale nezveřejnil
- Podle odhadu banky Jefferies trávili členové Netflixu v prvním pololetí u služby 49 hodin měsíčně, před třemi lety 66
- Nový šéf obsahu Peter Rice nastupuje 26. října a má zlepšit hlavně americkou nabídku
Netflix před několika dny zveřejnil své výsledky za třetí čtvrtletí a akcionářům v dopise zopakoval, že sledovanost zůstává zdravá. Část investorů se ale ptá spíš na to, jak dlouho se lidé na službu dívají a tady Netflix povážlivě mlží, mlčí a ponechává příliš velký prostor k interpretacím.
Tržby jdou nahoru, hodiny zůstaly bez čísla
Tržby vzrostly meziročně o 12 procent na 12,9 miliardy dolarů, provozní marže dělala 34,6 procenta a zisk na akcii 0,87 dolaru. Celkový počet odkoukaných hodin v dopise chybí, zmíněn je jen růst v Indii o 24 procent.
Jenže banka Jefferies podle agentury Reuters odhaduje, že člen Netflixu trávil u služby letos od ledna do června průměrně 49 hodin měsíčně, zatímco ve stejném období roku 2023 to bylo 66. Firma proti tomu staví reakci předplatitelů na letošní zdražení, která prý odpovídá očekávání. Zákazníků taky odchází méně než loni, globálně i v USA.
Za své priority Netflix označuje víc zábavy, lepší technologie a monetizaci, která mu má dovolit občas zdražit a přitáhnout inzerenty. Reklamní tarif spustí v roce 2027 v dalších 15 zemích, první vlna přijde v březnu a zahrne devět zemí regionu EMEA, Kolumbii, Peru a Nový Zéland. Které evropské země to budou, dopis neprozrazuje.
Reklamní byznys přitom zaostává za anoncovaným plánem. Společnost letos čeká z reklam příjmy zhruba 2,7 miliardy dolarů místo původních tří miliard, protože se některé reklamní produkty rozbíhají pomaleji, než čekala.
Americký obsah čeká nový šéf
Slabším místem jsou podle spoluředitele Teda Sarandose Spojené státy. „USA taky fungují, jen nerostou tak rychle, jak by mohly nebo jak bychom chtěli,“ řekl při hovoru s analytiky. Strategii podle něj netřeba měnit, v USA ale chce lepší provedení.
Mimo ně se podle dopisu daří i titulům v jiných jazycích než angličtině. Dnes tvoří víc než třetinu sledovanosti, před deseti lety to bylo pod deset procent.
Americkou nabídku má zlepšit Peter Rice, někdejší šéf televizního byznysu Disney, který 26. října nastupuje do čela obsahové divize. Po téměř deseti letech odchází Bela Bajaria, kterou Rice střídá, a v pondělí oznámil odchod i filmový šéf Dan Lin. Streamer navíc propouští zhruba šest procent zaměstnanců a snížení stavů ukrojí ve čtvrtém čtvrtletí podle firemního odhadu zhruba 1,2 procentního bodu provozní marže.