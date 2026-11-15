Polsko i Norsko ano, Česko ne: levný Netflix s reklamou nás zase minul

- Od 1. března 2027 nabídne Netflix tarif s reklamou v devíti dalších evropských zemích včetně Polska
- Česko na seznamu znovu chybí a Netflix to nijak nevysvětlil
- Velikost trhu sama nerozhoduje; tarif dostanou i země menší než Česko
Netflix v září na setkání s inzerenty v Londýně oznámil, že od 1. března 2027 spustí tarif s reklamou v Rakousku, Belgii, Dánsku, Irsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Švédsku a Švýcarsku. Česko v seznamu není. Nebylo ani v první vlně z listopadu 2022, kdy levnější předplatné s reklamou odstartovalo ve dvanácti zemích včetně Německa a Británie, ani v širším květnovém výčtu patnácti trhů pro rok 2027. Ze zemí bývalého východního bloku tak reklamní tarif zatím dostane jen Polsko a čeští předplatitelé zůstávají u tří tarifů bez reklam, které stojí 259 až 419 korun měsíčně.
Co vlastně Poláci dostanou
Polskou cenu Netflix zatím nezveřejnil, podobu tarifu ale ukazuje sousední Německo. Tam stojí Standard s reklamami v přepočtu zhruba 170 korun měsíčně, zatímco za stejný tarif bez reklam tam diváci platí přibližně 390 korun. Za necelou polovinu ceny dostane německý divák obraz ve Full HD, sledování na dvou zařízeních současně i stahování do mobilu. Za hodinu sledování k tomu Netflix přidá několik krátkých reklam, které nejde přeskočit ani přetočit, jen pozastavit. Malá část filmů a seriálů v reklamním tarifu chybí kvůli licenčním smlouvám. Dětské profily a hry zůstávají bez reklam.
Nejlevnější český tarif Základní za 259 korun nabízí jen rozlišení 720p a sledování na jednom zařízení. Kdyby u nás reklamní tarif vypadal jako ten německý, nebyl by jen levnější než Základní, ale nabídl by i ostřejší obraz a druhou obrazovku.
Za nižší cenu ale Němci i Britové něco ztratili. Netflix u nich tarif Základní už nenabízí, takže reklamní varianta nejlevnější předplatné bez reklam časem nahradila. Kdo tam dnes nechce reklamy, platí rovnou za Standard.
Proč zase Česko chybí
Netflix žádný důvod neuvedl a rozšíření popsal jen obecně: diváci v nových zemích dostanou větší výběr a inzerenti možnost je oslovit. Za výběrem zemí nejspíš stojí právě inzerenti.
Velikostí trhu se totiž vynechání Česka vysvětlit nedá. Norsko a Dánsko mají každé zhruba pět až šest milionů obyvatel, tedy výrazně méně než naše bezmála jedenáctimilionová země, přesto tarif s reklamou dostanou. Vybrané západní a severské země spojuje spíš vysoká kupní síla. Inzerenti tam za oslovení jednoho diváka platí víc, a Netflixu se proto vyplatí v každé z nich budovat prodej reklamy, měření sledovanosti a obchodní tým. Polsko mezi tyto země nepatří a na seznam se dostalo z jiného důvodu: s více než 36 miliony obyvatel je největším trhem regionu a ve Varšavě sídlí středoevropská centrála Netflixu, ze které se řídí i český trh. Česko stojí mezi oběma skupinami: ve srovnání s Polskem je malé, ve srovnání s Norskem méně bohaté.
Technická ani právní překážka přitom zjevně není. Zásady ochrany osobních údajů, které Netflix používá i v Česku, už popisují, jak tyto údaje využívá k zobrazování reklam. Chybí jen obchodní rozhodnutí. Nové reklamní trhy Netflix oznamuje na setkáních s inzerenty, která letos pořádal v květnu a v září. Nejbližší příležitost oznámit tarif s reklamou i pro Česko tak přijde s dalším květnovým setkáním.
Jak ušetřit, dokud čekáme
Levnější tarif si v Česku zatím nikdo nekoupí, k levnějšímu Netflixu ale vede několik cest. Nejjednodušší je platit Netflix jen tehdy, když na něm opravdu něco sledujete. Předplatné lze kdykoli zrušit a později obnovit. Netflix po zrušení předplatného uchová historii sledování, doporučení i údaje o účtu ještě 24 měsíců. Kdo si Standard zaplatí jen na čtyři měsíce v roce, kdy vycházejí seriály, které ho zajímají, vydá necelých 1 400 korun místo více než 4 000 za celý rok.
Kdo sdílí účet s někým mimo domácnost, nemusí mu platit samostatné předplatné. K tarifu Standard nebo Premium lze přidat dalšího člena za 109 korun měsíčně, tedy výrazně levněji, než stojí druhý tarif Základní. Podmínkou je, že druhý člověk účet aktivuje ve stejné zemi. Pokud naopak sledujete sami a na malé obrazovce, vystačíte si s tarifem Základní. Rozlišení 720p na mobilu ani tabletu nepřekáží, rozdíl je znát hlavně na velké televizi.
Až reklamní tarif do Česka jednou dorazí, nemusí přinést jen úsporu. Pokud Netflix zopakuje postup z Německa a Británie, dostaneme o dost levnější tarif ve Full HD s reklamami a přijdeme o nejlevnější předplatné bez nich. Pro diváky, kterým pár reklam za hodinu nevadí, by to byla úspora zhruba poloviny ceny Standardu. Pro ty, kdo dnes platí Základní a reklamy vidět nechtějí, by to znamenalo rozhodnout se mezi reklamou a dražším Standardem.