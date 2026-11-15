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450 tisíc ohybů a stále ještě nekončí! iPhone Duo překvapuje odolností, pant ale pomalu povoluje

Michael Chrobok
Michael Chrobok 15. 11. 19:00
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iPhone Duo v otevřeném stavu
  • Zahraniční server CNET stále pokračuje ve své tortuře nejnovějšího iPhonu Duo
  • Ten má za sebou rovných patnáct dní testování a více než 450 tisíc ohybů
  • Smartphone sice funguje pořád dobře, pant už ale začíná mírně protestovat

U každého ohebného chytrého telefonu je největší obava o jeho pant. To je ostatně také logické, neboť právě tato mechanická část je nejvíce namáhána a také náchylná k poškození, které zvládne efektivně vyřadit skládačku z provozu. Jinak tomu nebylo ani v případě uvedení na trh první skládačky od Applu, iPhonu Duo. Ten podle prvních testů a ohlasů toho mnoho vydržet neměl, což se potenciálním zákazníkům rozhodně nelíbilo. Server CNET ale nezůstal u dojmů a pustil se do dlouhodobého testu.

Kolik toho ještě iPhone Duo vydrží?

K tomu využili redaktoři speciálně zkonstruovaný přístroj, který testovací iPhone Duo neustále otevírá a zavírá, zatímco na displeji zařízení se počítají dokončené ohyby. Zatímco nejeden internetový škarohlíd by čekal, že Duo nevydrží ani pár dní, než se rozbije, opak je pravdou – iPhone Duo obdivuhodně drží a má za sebou už více než dva týdny neustálého otevírání a zavírání, přičemž se alespoň prozatím nezdá, že by se měl odporoučet do věčných lovišť.

Ostatně o tomto testu jsme vás informovali už před deseti dny, kdy měl za sebou iPhone Duo více než 260 tisíc ohnutí, což už v té době bylo překvapivé. Testování ze strany CNET ale stále pokračuje a aktuálně má za sebou skládačka od Applu přes 15 dní testování a na svém kontě více než 450 tisíc otevření a zavření. V době psaní článku už ale toto číslo neplatí, neboť CNET se pustil do dalšího testovacího dne a pokud se v následujících minutách iPhone Duo nerozbije, patrně ještě nějaké ty ohyby přidá.



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iPhone Duo každopádně už začíná trochu protestovat. Podle CNET se pant začal uvolňovat při 390 tisících otevření a po 440 300 ohybech došlo k posunu mechanismu, kdy se displej zcela neotevírá. Konkrétně mu zbývá 5 až 10 stupňů do zcela otevřeného stavu, avšak ručně jej lze kompletně rozevřít. Apple oficiálně žádné konkrétní číslo, kolik má iPhone Duo vydržet rozložení a složení, bohužel nezveřejnil. Nezávislé testy se zmiňovaly o hranici přibližně 75 tisíc ohybů, než se projeví první problémy – i tak se ale v praxi se jedná o přibližně 41 otevření a složení denně v průběhu pěti let, což je poměrně dost.

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Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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