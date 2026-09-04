TCL na IFA 2026: nová řada telefonů, hodinky pro děti, Mini LED TV a spousta dalších novinek

- Na veletrhu IFA 2026 v Berlíně jsme navštívili stánek výrobce TCL
- Ten zde představil novou řadu telefonů P80 s trojicí modelů
- Kromě toho jsme se dočkali i dalších novinek, jako jsou tablety či chytré hodinky pro děti
Společnost TCL patří mezi největší výrobce spotřební elektroniky a na veletrhu IFA 2026, který se koná v těchto dnech v Berlíně, jsme navštívili její stánek. TCL zde ukázalo opravdu velkou spoustu zajímavých novinek v čele s modelovou řadou telefonů P80, která zahrnuje hned tři samostatné modely. Dobrou zprávou je, že všechny důležité novinky budou dostupné i na českém trhu.
Nová řada telefonů TCL P80
Hlavní hvězdou stánku TCL na IFA 2026 se stala nová řada telefonů P80, která zahrnuje trojici modelů P80, P80 Pro a P80 Ultra. Nejzajímavější je především nejvyšší model Ultra, který je postaven na technologii NXTPAPER AMOLED zaměřující se na ochranu očí. Tato technologie byla představena na veletrhu MWC 2026 a nyní se poprvé dostává do ostrého provozu.
NXTPAPER pomáhá snižovat odlesky a vystavení modrému světlu, čímž ulevuje očím uživatele a zabraňuje jejich zbytečné námaze. Je navržena tak, aby zpříjemnila i delší používání displeje a kombinuje hardwarové prvky s těmi softwarovými, výsledkem čehož je redukce odlesků, snížení vystavení modrému světlu a displej umí také automaticky upravit jas i teplotu barev podle okolí.
Specialitou modelů Pro a Ultra je tlačítko NXTPAPER Key, pomocí kterého můžete u displejů přepínat mezi třemi režimy. Kromě standardního rozhraní je k dispozici Paper Mode se čtyřmi upravitelnými barevnými profily inspirovanými papírem a Max Ink Mode. Ten podporuje monochromatické čtení a může omezit přístup k vybraným aplikacím, aby pomohl se soustředěním. Naživo tento displej vypadá neskutečně dobře a skoro si až říkám, že je škoda, že s podobnou technologií výrobci smartphonů nepracují více. TCL tato technologie poskytuje významnou konkurenční výhodu.
Slušná výbava pro každý den
Všechny tři telefony jsou osazeny AMOLED displeji s úhlopříčkou 6,83 palce, rozlišením 1,5K a frekvencí 120 Hz. Technologii NXTPAPER nicméně dostaly do vínku, jak bylo již zmíněno, jen modely Pro a Ultra. Tuto dvojici pohání procesor MediaTek Dimensity 7400 Elite (základní model je vybaven verzí 7300 Elite) a model Ultra se může pochlubit také nejpokročilejším fotoaparátem.
Ten je trojitý, nabízí rozlišení 50 + 50 + 8 Mpx a jeho předností je 50Mpx periskopický teleobjektiv s optickou i elektronickou stabilizací obrazu a 3× optickým zoomem. Zbývající dva modely mají jen dvojitou sestavu s rozlišením 50 + 8 Mpx (hlavní a širokoúhlý fotoaparát) a všechny tři telefony se mohou pochlubit čelním fotoaparátem s rozlišením 32 Mpx.
Ultra dále nabízí baterii o kapacitě 5 800 mAh, kterou doplňuje 45W nabíjení a stejnou kombinaci používá také verze Pro. Základní varianta má stejně výkonné nabíjení, ale akumulátor s kapacitou 5 000 mAh. Mírné rozdíly pak najdeme v paměťové výbavě – všechny tři modely mají 8 GB RAM, ale jen varianty Pro a Ultra nabízí až 512 GB k uložení dat. Základní verze končí na 256 GB.
Odolnost a nálož AI funkcí
Všechny tři telefony se mohou pochlubit odolnou konstrukcí plnící normu MIL-STD-810H, krytím IP68 vůči vodě i prachu a souborem pokročilých AI funkcí. Kromě klasiky v podobě Gemini a platformy Circle to Search nabízí telefony také funkce jako titulky v reálném čase, překlad při osobní konverzaci, simultánní tlumočení, textového asistenta a funkce Smart Voice Memo.
K vidění byly i nové tablety
TCL ukázalo na veletrhu IFA 2026 také nové tablety z řady Tab A1, které byly původně představeny na veletrhu MWC 2026 a které jsme vám v minulost již představili. Tato řada zahrnuje 11palcový model Tab A1, dále verzi Tab A1 NXTPAPER a dvojici Tab A1 Plus a Tab A1 Plus NXTPAPER s displeji o velikosti 12,2 palce.
Nejzajímavější z této čtveřice je určitě vrcholný model Tab A1 Plus NXTPAPER, který je postaven okolo 12,2palcového displeje s 2.4K rozlišením, poměrem stran 3:2 a frekvencí 120 Hz. Tento model pohání procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a nabízí baterii s kapacitou 10 000 mAh v kombinaci s nabíjením o výkonu 33 W.
Chytré hodinky pro děti
TCL dále na veletrhu IFA představilo nové hodinky pro děti KidsWatch K5. Ty jsou navrženy jako jednoduché první chytré hodinky pro děti a rodiny, které chtějí zůstat ve spojení, aniž by musely pořizovat chytrý telefon. K tomuto účelu podporují 4G, takže je přes ně možné telefonovat a nabízejí také videohovory a samozřejmě sledování polohy.
V rámci sledování polohy je možné vymezit dítěti bezpečné zóny a součástí výbavy je také SOS funkce pro případ nouze. Hodinky jsou velmi lehké a kompaktní, aby dítě zbytečně nezatěžovaly a nabízí odnímatelný ochranný kryt a výběr vyměnitelných řemínků. Dítě si tak bude moct jejich vzhled přizpůsobit svému stylu.
Lokalizace polohy probíhá přes GPS v kombinaci s technologiemi A-GPS, GLONASS, Wi-Fi a základnovými stanicemi či dalšími asistovanými metodami.
TCL Mini LED televizory
Dalšími novinkami jsou Mini LED televizory, u kterých TCL používá technologie QD-Mini LED, RGB-Mini LED a SQD-Mini LED. Z nových modelů vynikne hlavně vlajkový televizor X11L SQD-Mini LED, který nabízí například 20 736 zón přesného lokálního stmívání, špičkový jas až 10 000 nitů a podporu širokého barevného gamutu BT.2020 (pokrytí až 100 % ve všech scénách).
Tento model je k dispozici ve třech velikostech (75, 85 a 98 palců), nabízí nativní obnovovací frekvenci 144 Hz či kvalitní audio Bang & Olufsen. Dostupnější model C8L staví na technologii SQD-Mini LED a ten je k dispozici hned v pěti velikostech – 55, 65, 75, 85 a 98 palců. Zde se mohou zájemci těšit na jas až 6 000 nitů či 4 032 zón přesného lokálního stmívání.
Další nové modely nesou označení C7L (144 Hz, 3 000 nitů), P8L (QD-Mini LED, velikost od 55 až 98 palců) a P7L s QLED technologií a úhlopříčkami od 55 po 98 palců.
Inteligentní domácnost
TCL má velký záběr také co se týče bílé elektroniky a vstupuje do segmentu chytré domácnosti. Na veletrhu IFA byla představena například lednice Dual Cooling Refrigerator, která využívá oddělené chladicí okruhy pro chladicí a mrazicí část, čímž zabraňuje přenosu pachů a pomáhá uchovat čerstvou chuť potravin. Lednice nabízí také variabilní zónu řízenou umělou inteligencí .
Dále je vybavena automatickým výrobníkem ledu a vnitřním dávkovačem vody, což zvyšuje uživatelský komfort. Z dalších produktů chytré domácnosti stojí za zmínku řada praček P5 Super Drum či prací věž P9 AI SuperDrum Ultra Tower, která nabízí buben s vlnovým vzorem o průměru 540 mm či funkci AI Wash (detekce náplně, typu tkaniny a míry znečištění).
Cena a dostupnost
Zde se zaměříme primárně na telefony P80, u kterých již byla potvrzena dostupnost i cena na českém trhu. Všechny varianty se u nás začnou prodávat od 10. září a základní model P80 bude stát 9 999 Kč. Prostřední varianta P80 Pro vyjde na 10 999 Kč a vrcholný model Ultra dostal cenu 14 499 Kč. Všechny ceny platí pro paměťovou výbavu 8 + 256 GB.