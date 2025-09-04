TCL do Berlína přivezlo žhavé novinky: největší televize na světě či sympatický robot

- Společnost TCL v Berlíně ukazuje celou šíři svého portfolia
- Nechybí v něm obří televize, úsporné klimatizace či robotický společník
- Většina produktů se již brzy objeví také na pultech obchodů
Čínská společnost TCL patří mezi největší výrobce televizorů na světě, nicméně velké obrazovky do našich obýváků nejsou jejich jedinou doménou. Na svém stánku na berlínském veletrhu IFA značka ukázala řadu zajímavých novinek, se kterými se již brzy budeme setkávat v našich domácnostech. Na co se v dohledné době můžeme od TCL těšit?
TCL se pyšní největší televizí na světě
Zlatým hřebem celé prezentace je největší QD-Mini LED televize na světě – TCL 115X955 Max s úhlopříčkou 115 palců (291 cm). Ta slibuje jasný a plynulý obraz pro sledování filmů, sportovních přenosů či hraní her. TCL neopomnělo ani integraci reproduktorů 6.2.2 Onkyo s podporou Dolby Atmos. Nechybí ani přes 20 tisíc lokálních ztmavovacích zón a technologie QLED Pro, která má za úkol přinést sytou černou a věrné barvy, a to i ve sluncem zalitých místnostech. Při pohledu na televizi přímo na stánku musím říct, že působí opravdu masivním dojmem, a to jak samotná úhlopříčka, tak její tloušťka.
Televizory LED QD-Mini řady C pro rok 2025 od TCL jsou navrženy pro každodenní sledování. Model C9K se soustředí především na kvalitní zážitek při sledování filmů, zatímco model C8K slibuje obrazovou flexibilitu – jak bohatou kvalitu obrazu HDR, tak plynulý pohyb a nastavení zaměřené na hráče. Obnovovací frekvenci 144 Hz u modelu C7K ocení především sportovní fanoušci a hráči. Pro ty, kteří hledají vysokou kvalitu obrazu za dostupnější cenu, je zaměřen model C6K, jenž přináší dobrou barevnost a kontrast v rámci technologie mini LED. Modely C7K, C8K a C9K jsou vybaveny funkcí Audio by Bang & Olufsen, která se stará o co možná nejlepší zvuk.
Vlajková loď od TCL, televizor QD-Mini LED řady X11K, je určena pro milovníky filmů. Model X11K s úhlopříčkou 98 palců je vybaven technologií Mini LED s více než 14 tisíci zónami stmívání a vysokým jasem 6 500 nitů. Televizor společnost vyvíjela ve spolupráci s Bang & Olufsen, což je příslibem kvalitního zvuku.
Televizor TCL X11H QD-Mini LED, který je k dispozici ve velikostech 85″ a 98″, slibuje konzistentní jas a přesné barvy díky vlastnímu algoritmu podsvícení. Audio od Bang & Olufsen slibuje zvuk, který potěší i náročnější posluchače. O chytré funkce se stejně jako ve všech ostatních případech stará operační systém Google TV.
K televizím se pochopitelně hodí také soundbar, například Z100. Ten nabízí bezdrátové připojení, maximální výkon 860 W a podporu pro technologie jako Ray-Danz či Dolby Atmos. Společně s ním stojí za zmínku také soundbar Q65H, který slibuje výkon až 420 W, bezdrátový subwoofer, synchronizaci Tutti Choral či pohodlné párování s televizemi TCL.
Hráče potěší prostorné mini LED monitory
Hráči jistě ocení prostorné mini LED monitory, které jsou přizpůsobené pro dlouhé herní seance. Širokoúhlý monitor TCL 57R94 s poměrem stran 32:9 a rozlišením 4K, zaměřený na špičkové hráče a multitasking, je vybaven technologií QD-Mini LED a zakřivením pro lepší ponoření do obrazu. Jedná se o ideální náhradu za sestavy využívající více monitorů a nabízí živý obraz s plným HDR, což ocení nejen profesionální hráči, ale také tvůrci obsahu. Díky obnovovací frekvenci 165 Hz, nízkému filtrování modrého světla a certifikaci TÜV se hodí jak pro práci, tak i zábavu.
Monitor TCL 34R83Q QD-Mini LED s podporou HDR a vysokou přesností barev slibuje živé detaily a zakřivený obraz s poměrem stran 21:9, který ocení například designéři, tvůrci obsahu a streameři. Monitor je vybaven vstupem USB-C pro jednoduché připojení, funkcí Adaptive Sync pro plynulejší obraz a designem minimalizujícím rámečky.
Kompaktní, ale výkonný monitor TCL 27R83U nabídne rozlišení 4K, relativně nízkou latenci a plynulou obnovovací frekvenci, což je vhodné pro tvorbu obsahu či hraní her ve vysokém rozlišení. Díky podpoře HDR10 a přesnosti barev na profesionální úrovni splňuje minimální požadavky vizuálních tvůrců i kompetitivních hráčů.
Domácnost má TCL v malíku
TCL nezapomíná ani na domácnost. Čistička vzduchu FreshIN 3.0 využívá čtyřvrstvé filtry a systém detekce kvality vzduchu v reálném čase. Díky redukce hluku, který dosahuje hodnot 16 dB, je FreshIN 3.0 nebývale tichý. Vylepšený algoritmus úspory energie T-AI slibuje až 37 % dodatečné úspory energie. Kromě toho nabízí model FreshIN 3.0 režim jemného vánku, kdy je proud vzduchu rozptýlen prostřednictvím 1 222 mikrootvorů do plynulého laminárního proudění, čímž vytváří rozptyl vzduchu podobný sprše, který působí přirozeně.
VoxIN je nová generace hlasem ovládané klimatizace TCL, má na veletrhu IFA premiéru. Vsází na minimalistický design, snadnou instalaci a údržbu – díky tomu je VoxIN zajímavým společníkem do každé domácnosti. Funkce, jako je vysokoteplotní samočisticí cyklus na 56 °C a filtrace s aktivním uhlím a filtry třídy EPA, jsou příslibem čerstvějšího vzduchu v celé místnosti, což ocení především alergici.
VoxIN nabízí také technologii úspory energie T-AI a funkci Gentle Breeze, která zajišťuje chlazení bez přímého větru. FreshIN 3.0 i VoxIN jsou vybaveny hlasovým ovládáním s využítím AI, které umožňuje ovládání bez použití rukou.
Budou roboti od TCL běžnou součástí domova?
Třešničkou na dortu je první modulární AI robot na světě s názvem TCL Ai Me, který byl navržen tak, aby byl ideálním společníkem pro lidi, neboť kombinuje příjemné obličejové grimasy, interaktivní umělou inteligenci a správu chytré domácnosti. Ten si premiéru odbyl už začátkem roku na veletrhu CES v Las Vegas, přičemž nyní ho čínská firma přivezla ukázat také do Evropy.