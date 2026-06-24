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Konec utrpení ve vlaku: operátoři a Správa železnic pokryli 5G signálem první železniční tunely

Michal Javůrek
Michal Javůrek 24. 6. 6:30
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Vítkovský tunel je nově pokrytý 5G signálem (ilustrační obrázek)
  • Správa železnic a operátoři za 73 milionů korun pokryli klíčové tunely na trase Praha – Brno/Ostrava signálem 5G
  • Nová optická infrastruktura v tunelech je rovněž nezbytnou přípravou pro evropský vlakový zabezpečovač ETCS a budoucí komunikační systém FRMCS
  • Operátoři do pěti let plánují kompletně posílit signál v dalších 158 náročných lokalitách na čtyřech hlavních koridorech

Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS. Práce probíhaly od loňského března, celkem vyšly na téměř 73 milionů korun.

První železniční tunely s 5G signálem

Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující. Je také důležitá pro plánovaný rádiový systém FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), který na tratích s dohledem ETCS v budoucnu nahradí dosud používanou síť GSM-R.

Technologické zázemí operátorů
Technologické zázemí operátorů

Zavedení technologie 5G představuje další úspěšný krok k plánovanému pokrytí hlavních evropských koridorů na našem území mobilním signálem. Z pražského Vítkovského a Krasíkovského tunelu zmizela takzvaná hluchá místa, už se tak z obou lokalit dovoláte. Současně se zvýšila bezpečnost a spolehlivost železničního provozu,“ řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

V tunelech jsou nyní nainstalované speciální vyzařovací kabely a optické propojení. U portálů vznikly technologické základny, do kterých mobilní operátoři osadí v koordinaci se Správou železnic svá aktivní vysílací zařízení. Mobilní operátoři do připravené infrastruktury v tunelech instalovali vlastní technologie a zajistí samotné mobilní služby, které cestující ve vlacích využijí pro volání i data.

Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD. Celková hodnota prací dosahuje 72 925 200 Kč.

Do konce roku 2031 by operátoři rádi společně se Správou železnic posílili signál podél čtyř hlavních železničních koridorů (Praha – Cheb, Praha – České Budějovice, Praha – Děčín, Přerov – Břeclav), celkem jde o 158 lokalit. Aby mohlo pokrývání postupovat co nejefektivněji, bude důležitá koordinace všech zapojených stran a zjednodušení povolovacích řízení.

Ukončení vyzařovacího kabelu & směrová anténa
Ukončení vyzařovacího kabelu & směrová anténa

„Pokrytí Vítkovského tunelu ukazuje, že kvalitní mobilní signál na železnici vyžaduje dlouhodobou spolupráci státu, Správy železnic a mobilních operátorů. Naším společným cílem je, aby cestující měli kvalitní mobilní připojení nejen ve stanicích, ale během celé cesty, včetně tunelů a dalších náročných úseků. Právě proto bude tato spolupráce pokračovat i na dalších částech hlavních železničních koridorů,“ uvedl Jiří Grund, prezident APMS.

Tento projekt pro nás byl realizačně velmi obtížný a vyžadoval velkou profesionalitu. Práce bylo nutno provádět v noci a ve velmi krátkých intervalech nočních výluk a za přísných bezpečnostních opatření. Také díky velmi dobré součinnosti s investorem se nám podařilo vytvořit moderní technologickou infrastrukturu tak, aby tunely nabídly cestujícím špičkový signál a železniční dopravě základ pro sítě nové generace,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

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Zdroj článku
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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