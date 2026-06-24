Konec utrpení ve vlaku: operátoři a Správa železnic pokryli 5G signálem první železniční tunely

- Správa železnic a operátoři za 73 milionů korun pokryli klíčové tunely na trase Praha – Brno/Ostrava signálem 5G
- Nová optická infrastruktura v tunelech je rovněž nezbytnou přípravou pro evropský vlakový zabezpečovač ETCS a budoucí komunikační systém FRMCS
- Operátoři do pěti let plánují kompletně posílit signál v dalších 158 náročných lokalitách na čtyřech hlavních koridorech
Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS. Práce probíhaly od loňského března, celkem vyšly na téměř 73 milionů korun.
První železniční tunely s 5G signálem
Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující. Je také důležitá pro plánovaný rádiový systém FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), který na tratích s dohledem ETCS v budoucnu nahradí dosud používanou síť GSM-R.
„Zavedení technologie 5G představuje další úspěšný krok k plánovanému pokrytí hlavních evropských koridorů na našem území mobilním signálem. Z pražského Vítkovského a Krasíkovského tunelu zmizela takzvaná hluchá místa, už se tak z obou lokalit dovoláte. Současně se zvýšila bezpečnost a spolehlivost železničního provozu,“ řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
V tunelech jsou nyní nainstalované speciální vyzařovací kabely a optické propojení. U portálů vznikly technologické základny, do kterých mobilní operátoři osadí v koordinaci se Správou železnic svá aktivní vysílací zařízení. Mobilní operátoři do připravené infrastruktury v tunelech instalovali vlastní technologie a zajistí samotné mobilní služby, které cestující ve vlacích využijí pro volání i data.
Do konce roku 2031 by operátoři rádi společně se Správou železnic posílili signál podél čtyř hlavních železničních koridorů (Praha – Cheb, Praha – České Budějovice, Praha – Děčín, Přerov – Břeclav), celkem jde o 158 lokalit. Aby mohlo pokrývání postupovat co nejefektivněji, bude důležitá koordinace všech zapojených stran a zjednodušení povolovacích řízení.
„Pokrytí Vítkovského tunelu ukazuje, že kvalitní mobilní signál na železnici vyžaduje dlouhodobou spolupráci státu, Správy železnic a mobilních operátorů. Naším společným cílem je, aby cestující měli kvalitní mobilní připojení nejen ve stanicích, ale během celé cesty, včetně tunelů a dalších náročných úseků. Právě proto bude tato spolupráce pokračovat i na dalších částech hlavních železničních koridorů,“ uvedl Jiří Grund, prezident APMS.
„Tento projekt pro nás byl realizačně velmi obtížný a vyžadoval velkou profesionalitu. Práce bylo nutno provádět v noci a ve velmi krátkých intervalech nočních výluk a za přísných bezpečnostních opatření. Také díky velmi dobré součinnosti s investorem se nám podařilo vytvořit moderní technologickou infrastrukturu tak, aby tunely nabídly cestujícím špičkový signál a železniční dopravě základ pro sítě nové generace,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.