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Novinky od Fosi Audio: MagSafe sluchátkový zesilovač i herní zvukovka

PR článek
PR článek 24. 6. 7:30
Novinky od Fosi Audio: MagSafe sluchátkový zesilovač i herní zvukovka

Fosi Audio rozšiřuje nabídku o dvě zajímavé novinky, které míří na trochu odlišné publikum. První z nich potěší hlavně uživatele iPhonů a kompaktních kabelových sluchátek, druhá zase hráče, kteří chtějí lepší prostorový zvuk, čistší komunikaci a větší kontrolu nad tím, co ve hrách slyší.

Fosi Audio MD3 MagDac je přenosný D/A převodník a sluchátkový zesilovač, který se na první pohled liší hlavně MagSafe uchycením. Díky tomu jej lze jednoduše přichytit k zadní straně iPhonu a používat jej jako kompaktní audio doplněk bez toho, aby z telefonu visel klasický adaptér. Pro majitele novějších iPhonů s USB-C jde o praktické řešení, jak z kabelových sluchátek dostat kvalitnější zvuk i na cestách.

Fosi Audio MD3 MagDac
Fosi Audio MD3 MagDac

Uvnitř MD3 najdeme D/A převodník ES9039Q2M, sluchátkový zesilovač a výstupy 3,5mm i 4,4mm jack. Nechybí dvojice USB-C konektorů, takže lze při poslechu zároveň dobíjet telefon. Výkon až 180 mW × 2 přes symetrický výstup dává smysl i pro náročnější in-ear sluchátka. Zajímavostí je také personalizovatelný displej, na který si uživatel může nahrát vlastní obrázky, emotikony nebo animace. Doporučená maloobchodní cena Fosi Audio MD3 MagDac je 3 990 Kč.

Druhou novinkou je Fosi Audio C3 Gaming Sound Card & DAC/Amp. Jak název napovídá, jde o zařízení kombinující herní zvukovou kartu, D/A převodník a sluchátkový zesilovač. C3 je určené hlavně hráčům, kteří chtějí zlepšit zvuk z PC nebo konzole a mít větší kontrolu nad herním audiem. Podporuje 7.1 zvuk a technologii StepSense, která dokáže v reálném čase zvýraznit kroky soupeřů, což může být výhoda hlavně ve střílečkách.

Fosi Audio C3 Gaming Sound Card & DAC/Amp
Fosi Audio C3 Gaming Sound Card & DAC/Amp

Fosi Audio C3 nabídne také potlačení okolního šumu pro čistší hlasovou komunikaci, vlastní zvukové presety a možnost ladění přes webové rozhraní bez nutnosti instalace dalšího softwaru. Díky čipům XMOS a zesilovačům TI má zároveň ambice nabídnout solidní zvuk nejen při hraní, ale i při poslechu hudby nebo sledování filmů. Kompatibilita zahrnuje PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, headsety i stolní reproduktory. Doporučená maloobchodní cena Fosi Audio C3 Gaming Sound Card & DAC/Amp je 3 990 Kč.

Více informací o obou novinkách naleznete na e-shopu distributora Perfect Things.

Autor článku PR článek
PR článek
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