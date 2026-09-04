TOPlist

Tarify, telefony i výhodný výkup zařízení: Vodafone a Mobil Pohotovost otevřely na Chodově společnou prodejnu

Michal Javůrek
Michal Javůrek 4. 9. 8:00
0
Vodafone a Mobil Pohotovost otevřely společnou prodejnu na Chodově. Nabídne tarify, telefony i výkup zařízení
  • Nová prodejna ve Westfield Chodov spojuje služby Vodafonu s nabídkou nových i použitých zařízení Mobil Pohotovosti
  • Na jednom místě lze vyřídit mobilní tarif, internet či Vodafone TV+ a zároveň koupit, pronajmout nebo prodat zařízení
  • Při otevření od 4. do 6. září můžete využít atraktivní 20% bonus k výkupní ceně a 50% sleva na skla PanzerGlass

Vodafone a Mobil Pohotovost rozšiřují dosavadní spolupráci o společnou kamennou prodejnu. Pilotní koncept otevřely v obchodním centru Westfield Chodov v Praze, kde se pod jednou střechou potkává nabídka telekomunikačních služeb s prodejem, pronájmem a výkupem elektroniky.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Tarify a telefony na jednom místě

Nová prodejna se nachází v přízemí (patro 0) obchodního centra Westfield Chodov. Zákazníci zde mohou vybírat z nových i použitých telefonů Mobil Pohotovosti a zároveň řešit služby Vodafonu, například mobilní tarif, pevný internet nebo Vodafone TV+. Součástí nabídky je také výkup či pronájem zařízení.

Obě společnosti označují současný provoz za pilotní. Během něj chtějí nabídku produktů a služeb dále upravovat podle zkušeností z provozu. Zatím není uvedeno, zda a případně kdy by se podobný koncept mohl objevit na dalších místech.

Spolupráce začala výkupem starších zařízení

Společná prodejna navazuje na program RE-START, na kterém Vodafone a Mobil Pohotovost spolupracují od roku 2024. Mobil Pohotovost v jeho rámci zajišťuje výkup použitých telefonů a tabletů. Nová pobočka na Chodově tento model rozšiřuje tím, že zákazník může starší zařízení prodat a současně na stejném místě vybrat nový telefon nebo upravit své telekomunikační služby.

„Naším cílem je zákazníkům maximálně zpřístupnit nejnovější technologie i dostupné použité telefony, u kterých garantujeme prověřenou kvalitu. Díky spojení s Vodafonem dostávají zákazníci na jednom místě kompletní servis: mohou pohodlně prodat své starší zařízení za nejlepší výkupní cenu, získat k němu atraktivní výkupní bonus a rovnou odejít s novým telefonem i ideálním tarifem. Propojením našich služeb tak zákazník šetří čas i peníze,“ říká Alexandr Soukup, ředitel společnosti Mobil Pohotovost.

Vedle nových zařízení mají být v nabídce také prověřené použité telefony. Podrobnější informace o podmínkách jejich kontroly, zárukách nebo konkrétním sortimentu ale Vodafone v tiskové zprávě neuvádí.

Víkend ve znamení výhodných nabídek

Při příležitosti otevření připravily firmy speciální nabídku platnou od pátku 4. do neděle 6. září. Zákazníci během ní získají 20% bonus k výkupní ceně zařízení. Skla PanzerGlass budou ve stejném období zlevněna o 50 % a jejich aplikace má být zdarma.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

GPT-6 Astra
OpenAI odhalilo GPT-6 Astra: nejchytřejší model světa překonal bezpečnostní benchmarky
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:20
0
Acer Swift Blade 14
Acer představil novinku Swift Blade 14: konkurent MacBooku Air váží jen 799 gramů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:00
0
Chytré hodinky Motorola Moto Watch Ultra
Známe českou cenu Moto Watch Ultra, Motorola při vývoji spojila síly s Polarem
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
0
Produkty společnosti Electrolux představené na veletrhu IFA v Berlíně
Usnadní každodenní činnosti: Electrolux přivezl na veletrh IFA vysavače a praktické spotřebiče
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:00
0

Kapitoly článku