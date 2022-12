Takto má vypadat ohebný Pixel Fold. Co všechno o něm víme?

Ohebný Pixel Fold se odhaluje na nových obrázcích

Má se Samsung Galaxy Z Fold 4 bát?

O ohebném smartphonu od Googlu se mluví už několik let – chvíli je jeho premiéra na spadnutí, poté se hovoří o tom, že celý projekt byl uložen k ledu. Aktuálně je prý bájný Pixel Fold opět ve hře, dočkat bychom se jej údajně měli někdy v první polovině příštího roku. O tom, že se ohebný Pixel skutečně blíží, svědčí i čím dál častější únik informací. Informátor @onleaks například nyní přispěchal se sadou neoficiálních renderů, které chystaný telefon vyobrazují v celé jeho kráse.

Není to poprvé, co podobu Pixelu Fold vidíme, minulý měsíc ji ukázal Jon Prosser z kanálu Front Page Tech. Obě sady renderů vypadají dost podobně, což by mohlo znamenat, že takto bude chystaný telefon opravdu vypadat.

Google použije knížkový design podobný ohebným smartphonům Samsung řady Galaxy Z Fold. Uvnitř má být uzavřený 7,69″ displej, zobrazovač na vnější straně bude mít údajně úhlopříčku 5,79″. Co se fyzických rozměrů týče, v rozevřeném stavu mají být 158,7 × 139,7 × 5,7 mm, přes modul fotoaparátu má tloušťka narůst na 8,3 mm.

Na rozdíl od ostatních Pixelů má být vzhled fotoaparátu odlišný – připomínat bude kostičku lega nalepenou horizontálně na záda. V modulu se mají nacházet tři čočky, dvě propojené do jednoho černého oválu, třetí má stát zvlášť. Toto řešení Google použil i u letošního Pixelu 7 Pro. Žádná z čoček nemá obdélníkový tvar, tudíž pravděpodobně nemůžeme očekávat přítomnost periskopického teleobjektivu. On by se do tak tenkého těla pravděpodobně ani nevešel.

Pixel Fold má pohánět čipset Google Tensor G2, který již známe z Pixelů 7 a 7 Pro. Telefon by neměl obsahovat sluchátkový port, avšak milovníky hudby má potěšit alespoň stereoreproduktory.

Očekává se, že ohebný Pixel bude mít podobně nastavenou cenu jako Galaxy Z Fold 4, spekuluje se o částce 1 799 dolarů (asi 50 tisíc korun včetně DPH).

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?