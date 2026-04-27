Takhle vznikala reklama na MacBook Neo: žádný digitál, ale poctivé ruční efekty

- Apple zveřejnil krátké video z natáčení představení MacBooku Neo
- I když by šlo všechno udělat digitálně, v Applu spoléhají i na staré dobré praktické efekty
- Také do detailu propracované propagační video má jistě podíl na skvělých prodejích
Jestli něco Apple umí, je to propagace svých produktů. Ať už jde o samotné balení, reklamní sdělení v offline či online prostředí, nebo jen samotný vzhled, gigant z Cupertina zkrátka umí i z běžného produktu udělat něco výjimečného, ostatně také proto nejeden výrobce kopíruje jeho styl. Jinak tomu není ani u propagačních videí, které mají za úkol představit dané zařízení rychle a stylově, například během představovací keynote. S takovými krátkými reklamními snímky si Apple umí překvapivě vyhrát, což je i příklad nedávno představeného cenově dostupného notebooku s nakousnutým jablkem ve znaku jménem MacBook Neo.
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Praktické efekty i digitální magie
Samotné video k představení MacBooku Neo má téměř čtyři minuty, nejedná se tedy o žádný krátký skeč. I když je záznam plný technických faktů, které mají za úkol nejen představit notebook široké veřejnosti, ale také ji ideálně přimět ke koupi, nelze ignorovat ani preciznost jednotlivých záběrů a přechodů, které vypadají lehce, nenuceně a zároveň neuvěřitelně efektně. K tomu nyní Apple zveřejnil přibližně minutový pohled do zákulisí, abyste se i vy mohli na vlastní oči přesvědčit, co se skrývá „za oponou“ digitální magie.
Tento krátký klip nabízí, jak Apple sám uvádí, „nahlédnutí do kouzel ruční práce“ a odhaluje fyzické modely a kamerové techniky použité při natáčení. Apple ukazuje, jak byly reálné rekvizity kombinovány s vizuálními efekty, aby vznikly finální záběry. Apple podrobnosti o natáčení videí k velkým produktovým premiérám obvykle nezveřejňuje, díky čemuž je tento pohled do zákulisí o to zajímavější.
MacBook Neo byl uveden na trh v březnu za cenu 16 990 korun a jeho úvodní video si získalo širokou pozornost díky své hravosti a jistému šarmu. Notebook se od svého uvedení na trh ukázal jako velmi úspěšný prodejní hit: Apple údajně v týdnech po jeho uvedení překonal rekord v prodeji Maců v prvním týdnu a zařízení je od té doby vyprodáno až do poloviny příštího měsíce.