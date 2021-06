Takhle mají vypadat letošní iPhony. Prohlédněte si je na první fotografii

Představení nových iPhonů už je za dveřmi a pro Apple je čím dál tím těžší udržet všechny údaje pod pokličkou. Tentokrát se svým únikem přispěl známý leaker Sonny Dickson, který na sociální síti Twitter sdílel rovnou čtveřici maket, které obchodníci používají pro vystavení do vitrín a výrobci příslušenství podle nich vytvářejí pouzdra.

Po designové stránce se nejedná o nikterak výraznou odchylku jak od již uniklých podob, tak především od předchozích modelů iPhone 12 a iPhone 12 Pro. Co nám ovšem makety prozradily, je podoba modulu s fotoaparáty, který potvrzuje jiné rozložení čoček u menších modelů. Větší modely dostanou stejné rozložení jako aktuální iPhony, nicméně jejich fyzický rozměr se zvětší.

iPhone 13 and 13 Pro dummies. All 4 sizes still in the running. Camera module placement changed on the regular 13s. Pro Max looks slightly larger pic.twitter.com/RqxNiOfBnb

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 23, 2021