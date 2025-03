T-Mobile znovu prodává svou 100GB SIM kartu. Je mnohem levnější než u konkurence

T-Mobile znovu prodává svou 100GB datovou SIM kartu

Cena se nemění, stále je k dispozici za 300 korun měsíčně

Po 11 pravidelných platbách navíc dostanete jeden měsíc zcela zdarma

T-Mobile po čase zařadil do nabídky svou předplacenou SIM kartu se 100 GB dat. Jde o časově omezenou akci, která většinou trvá jen pár týdnů. Cena přitom zůstala stejná jako před rokem a půl, kdy s ní magentový operátor vyrukoval poprvé. Předplacenka T-Mobilu je tak s ohledem na konkurenci nejlevnější, ve srovnání se známější Datamanií od O2 dokonce o 2 tisíce korun ročně.

100GB SIMka znovu na scéně

Předplacená datová SIM karta od T-Mobilu nabízí za 300 korun 100GB balíček, který se periodicky obnovuje každých 30 dní. Celý datový limit nabízí až 5G rychlost, dle podmínek konkrétně stahování při maximálně 300 Mb/s a nahrávání maximálně 50 Mb/s. Což vlastně neodpovídá plné 5G rychlosti. Pokud byste se SIM kartou chtěli odesílat zprávy či telefonovat, musíte se řídit dle platného ceníku: jedna SMS stojí 1,90 Kč a jedna minuta volání nemalých 4,50 Kč.

Jak už zaznělo, pořizovací cena SIM karty i 100GB datového balíčku je 300 korun. Zároveň operátor přichystal sympatickou akci: pokud budete platit pravidelně a každý měsíc si balíček obnovíte, zaplatíte ročně jen 11×, protože po 11 úspěšných obnovení dostanete 12. měsíc zdarma. Ročně vás tak 100GB karta vyjde na 3 300 korun, což vlastně vychází na 275 korun měsíčně.

T-Mobile oficiálně zařadil kartu do nabídky po delší pauze, k dispozici je pouze na e-shopu, a to do 31. března, nebo do vyprodání zásob. Vzpomeňme na léto 2023, kdy operátor 100GB SIM kartu uvedl poprvé a vyprodala se během dvou týdnů. Pak se začala objevovat na inzertních portálech s desetinásobnou cenou.

T-Mobile je teď nejlevnější

S cenou 300 korun, potažmo 275 korun měsíčně při celoročním používání, je předplacená karta od T-Mobilu nejlevnější svého druhu. O2 tu stejnou předplacenku nabízí za 449 korun měsíčně, případně můžete sáhnout po 1TB roční předplacené kartě za 3 499 korun (v přepočtu 83,3 GB měsíčně za 291 korun).

Také Vodafone má v nabídce 100GB datovou GIGA kartu, i ta vyjde na 449 korun měsíčně. I zde ale můžeme hovořit o zajímavé akci: pokud si 100GB balíček obnovíte nejpozději do 3 dnů od vypršení toho předchozího, získáte 50 GB jako dárek. Při řádném obnovování tak máte každý měsíc (kromě toho prvního) k dispozici 150 GB za zmíněných 449 korun.