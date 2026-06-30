Švýcarský Swatch žaluje Samsung o téměř 4 miliardy, Korejci prý zkopírovali ikonické ciferníky

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- Spor mezi společnostmi Samsung a Swatch postoupil do další fáze
- Švýcarská firma chce po gigantovi ze Soulu v přepočtu více než 3,6 miliardy korun
- Podle Samsungu ale Swatch značně přehání a tak velká škoda nevznikla
Jednou z výhod chytrých hodinek je možnost změnit ciferník podle vaší aktuální nálady či společenské příležitosti. Najít ale v nabídce ciferníků nějaký, který by vypadal dobře a zároveň byl funkční, je občas složitější, než by se mohlo zdát. Není proto divu, že se výrobci často inspirují u tradičních výrobců hodinek a jejich známých číselníků, které jsou prověřeny časem. Někdy ale inspirace zajde příliš daleko a místo o poctu tradičnímu řemeslu jde jen o více či méně skrytou kopii se snahou vydělat na úsilí jiných. To je i centrem sporu mezi švýcarským hodinářským konglomerátem Swatch a jihokorejským technologickým gigantem Samsung.
Jak velká škoda vlastně vznikla?
Spor mezi švýcarským výrobcem hodinek a největším světovým výrobcem mobilních telefonů se nakonec zúžil na jedno číslo, a to 170 milionů dolarů, tedy v přepočtu přibližně 3,6 miliardy korun. Swatch žádá londýnský Vrchní soud, aby nařídil Samsungu zaplatit tuto částku za 26 digitálních ciferníků, které podle něj byly upraveny tak, aby vypadaly jako značky této skupiny, a prodány zákazníkům, kteří se domnívali, že kupují originál. Žaloba, o které informovala agentura Reuters, se týká porušení práv společnosti Swatch v období od října 2015 do února 2019.
Hodinářský obr uvádí, že během tohoto období byly problematické aplikace s motivy ciferníků hodinek staženy v Británii a Evropské unii přibližně 160000×, přičemž každá z nich představovala levnou kopii exkluzivního designu, alespoň podle vyjádření Swatch. Právníci Samsungu s touto kalkulací nesouhlasí a nárok na náhradu škody označili za „přehnaný“ a „odtržený od reality“. Argumentují také tím, že Swatch nevznikla žádná reálná škoda a Samsung se na těchto cifernících nikterak neobohatil.
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Vrchní soud v roce 2022 rozhodl v neprospěch Samsungu a shledal, že designy ciferníků porušují ochranné známky Swatch, tudíž v tomto případě je otázka odpovědnosti již vyřešena. Swatch úspěšně prokázal, že některé z ciferníků, které do obchodu s aplikacemi pro chytré hodinky nahráli vývojáři třetích stran, se natolik podobají jeho ochranným známkám, že mohou uvést spotřebitele v omyl. Otázka, na kterou musí soudce nyní odpovědět, je, jakou skutečnou hodnotu má stažený obrázek ciferníku a zda v tomto případě vznikla reálná škoda, která odpovídá kalkulacím švýcarského giganta.