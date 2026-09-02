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Superlehký Asus s OLED displejem výrazně zlevnil, při nákupu teď ušetříte tisíce

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 9. 15:00
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Počítač Asus Zenbook A14 na tiskovém snímku
  • Alza zlevnila Copilot+ počítače Asus Zenbook A14 a A16
  • Jedná se o kompaktní a superlehké stroje s OLED displeji a dlouhou výdrží
  • Menší Zenbook A14 koupíte už za 16 490 korun

Spousta rodičů navíc v těchto dnech řeší nákup počítače pro svoji ratolest nastupující na střední nebo vysokou školu, avšak výběr se v posledním roce značně ztížil – ceny notebooků totiž kvůli paměťové krizi vystřelily do nebývalých výšin a narazit na nějakou zajímavou nabídku je čím dál složitější úkol. Alza nyní výrazně zlevnila počítače Asus Zenbook A14 a A16, které mohou být pro mnohé (nejen) studenty zajímavou volbou.

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Zenbook A14 za neodolatelných 16 490 korun

Asus Zenbook A14 byl představen loni v lednu na veletrhu CES jako kompaktní a lehký počítač na cesty. Stroj váží pouze 980 gramů, přestože ve svých útrobách skrývá obří 70Wh baterii. V kombinaci s úspornými ARMovými procesory rodiny Qualcomm Snapdragon X a OLED displejem se jedná o maratonce, jehož výdrž na jedno nabití atakuje až 20 hodin. Počítač navíc díky výkonné neurální jednotce splňuje požadavky Copilot+ PC, což znamená vysoký AI výkon a podporu speciálních AI funkcí v systému Windows 11.

Počítač Asus Zenbook A14 na tiskovém snímku

Alza.cz nyní prodává základní konfiguraci Zenbooku A14 s procesorem Snapdragon X (X1-26-100), 16 GB RAM a 512GB SSD za neodolatelných 16 490 korun, původní cena přitom byla stanovena na 24 990 korun. Základní Snapdragon X sice není žádný trhač asfaltu a nehodí se na složité úlohy vyžadující vysoký procesorový nebo grafický výkon, avšak na běžnou práci v kancelářských aplikacích či konzumaci multimédií má výkonu nadbytek.

Zenbook A14 je vhodný především pro ty uživatele, pro které je důležitá mobilita a ocení jeho lehkost a dlouhou výdrž, popř. podporu speciálních Copilot+ funkcí.



Asus Zenbook A14 na oficiálním snímku



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Zenbook A16 pouze o 2 tisíce dražší

Alza výrazně zlevnila i Zenbook A16, což je v podstatě ten samý stroj, pouze s větším 16″ displejem. I tento počítač patří ve své kategorii k nejlehčím, váží totiž pouze 1,1 kg. Přitom obsahuje vše, co jeho 14″ sourozenec – OLED displej, úsporný procesor Qualcomm Snapdragon X, 16 GB RAM, 512GB úložiště a 70Wh baterii slibující dlouhou výdrž na jedno nabití. Jenom si musíte dokoupit nabíječku, ta se v balení (na rozdíl od Zenbooku A14) nenachází.

Zenbook A16 v šedé barvě

Zenbook A16 nyní na Alze seženete pouze za 18 490 korun, původně stál 30 tisíc korun. Pokud tedy sháníte lehký počítač na cesty s dlouhou výdrží a velkým displejem, může se jednat o zajímavou volbu.



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Slevy na počítače Asus najdete i na webu výrobce, kde aktuálně běží kampaň Zpátky do školy s Asus. Akce trvá do 20. září, po tuto dobu je možné zakoupit vybrané produkty s 15% slevou a k vybraným počítačům získat za jednu korunu ROG Delta II Bundle obsahující sluchátka ROG Delta II KJP v ceně 8 tisíc korun.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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