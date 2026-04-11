Stardew Valley ze hřbitova? Tahle pecka je na Steamu úplně zdarma, musíte si ale pospíšit

- Indie hit Graveyard Keeper právě teď můžete získat úplně zdarma, musíte si ale pospíšit
- Hru si můžete bezplatně aktivovat na Steamu, v PlayStation Store a Xbox Store, majitelé Nintenda mají bohužel smůlu
- Jde o simulátor středověkého hřbitova, který svou hratelností připomíná kultovní Stardew Valley
Videhry nerozdává pouze Epic Games Store, ale čas od času se nějaký titul objeví také na Steamu či dalších platformách. To je případ i populární nezávislé hříčky Graveyard Keeper, kterou si až do 13. dubna můžete bezplatně přidat do vaší virtuální knihovničky nejen v obchodě od Valve (hra bezvadně funguje také na Steam Decku, pozn. red.), ale také v PlayStation Store a Xbox Store. Smůlu mají pouze majitelé Nintenda Switch, kterého se tato časově omezená nabídka bohužel netýká.
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Simulátor středověkého hřbitova
Graveyard Keeper je podle tvůrců tím vůbec nejvěrnějším simulátorem správy středověkého hřbitova. Vaším úkolem bude vybudovat a následně poctivě udržovat vlastní hřbitov a poté se svým výdělečným podnikání expandovat do dalších oblastí. Navíc budete neustále hledat všemožné způsoby, jak zredukovat bobtnající náklady. Pro vybudování prosperujícího podniku je ostatně třeba udělat cokoli. A abychom nezapomněli, nechybí tady ani milostný příběh!
Oblíbená hra na Steamu
Herní novináři titul v době vydání hodnotili spíše průměrně – na serveru OpenCritic má kumulativní hodnocení 65/100 na základě čtyřiceti recenzí. Kritici hru často srovnávají s farmářským hitem Stardew Valley. Simulátoru středověkého hřbitova však chybí plynulejší hratelnost a místy i vyváženější obtížnost. Uživatelské hodnocení na Steamu je nicméně o poznání příznivější – titul si zde drží 85 % kladných hodnocení z téměř 38 tisíc recenzí.
Tvůrci z nezávislého studia Lazy Bear Games se rozhodli, že hru nabídnou zdarma v souvislosti s chystaným druhým dílem, k jehož oficiálnímu oznámení došlo ve čtvrtek v rámci přenosu The Triple-i Initiative 2026. Graveyard Keeper 2 zamíří na Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2 ještě v průběhu letošního roku.