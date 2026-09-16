Speediance Strap míří do Česka: změří teplotu tělesného jádra, bez displeje vydrží až 14 dní

- Nový náramek Speediance Strap průběžně sleduje teplotu tělesného jádra pomocí unikátní švýcarské technologie
- Naměřená data mají pomáhat s určením vhodné doby pro trénink, zahřátím organismu, sledováním tepelné zátěže i vyhodnocením regenerace
- Speediance Strap se začne ve světě prodávat už 17. září, do Česka dorazí v říjnu
Máme tu další konkurenci pro Whoop a Fitbit Air? Chytré hodinky a sportovní náramky běžně sledují tepovou frekvenci, spánek nebo teplotu pokožky. Speediance u nového náramku Strap přidává méně obvyklou veličinu: teplotu tělesného jádra. Zařízení nemá displej a výrobce jej staví především jako doplněk pro plánování tréninku, sledování tepelné zátěže a následné regenerace, nejen pokud cvičíte na fitness stroji Speediance. Náramek se tak zároveň zapojuje do širšího ekosystému Speediance, v němž může kombinovat fyziologická data s údaji ze silového tréninku zaznamenanými zařízeními řady Gym Monster.
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Místo teploty pokožky sleduje tělesné jádro
Zásadní odlišností Strap má být kontinuální odhad teploty tělesného jádra přímo ze zápěstí. Speediance k tomu využívá technologii Calera od švýcarské senzorové společnosti Greenteg.
Nejde přitom o totéž jako měření teploty pokožky, kterou sledují některá současná nositelná zařízení. Povrchovou teplotu výrazněji ovlivňuje okolní prostředí, zatímco teplota tělesného jádra vypovídá o vnitřním tepelném stavu organismu. Její přesné měření se tradičně neobejde bez výrazně méně pohodlných metod, což omezuje možnosti použití při běžném sportování.
Speediance chce naměřené hodnoty využívat hlavně v kontextu tréninku. Náramek nemá fungovat jako zdravotnický diagnostický přístroj a výrobce to výslovně uvádí.
Náramek má hledat vhodné okno pro trénink
Teplota tělesného jádra se v průběhu dne přirozeně mění spolu s cirkadiánním rytmem. Speediance chce z individuálního průběhu těchto změn odvozovat takzvané Training Peak Window, tedy časové období, kdy by podle dat mohl být organismus vhodně připravený na silový nebo výkonnostně zaměřený trénink.
Podobně má fungovat funkce Warm-Up Readiness. Strap sleduje změny teploty před zahájením aktivity a následně má uživateli napovědět, zda je organismus dostatečně zahřátý. Brožura výrobce jako orientační rozsah pro připravenost k výkonu uvádí teplotu tělesného jádra 37,5 až 38 °C. Jde však o interpretaci a doporučení poskytované systémem Speediance, nikoli o univerzální hranici použitelnou bez dalšího kontextu.
Během samotného cvičení se náramek zaměřuje na takzvaný Heat Load. Sleduje, jak se vnitřní teplota organismu mění se zátěží, a má upozorňovat na rostoucí tepelný stres. Výrobce tím míří například na venkovní trénink v horkém prostředí nebo vytrvalostní aktivity, při nichž může příliš vysoká tepelná zátěž začít omezovat výkon.
Teplota má doplnit spánek a regeneraci
Jednotlivé hodnoty nejsou podle Speediance hlavním smyslem celého systému. Důležitější má být dlouhodobý osobní trend, který lze porovnávat s údaji o spánku, tréninkové zátěži, stresu nebo regeneraci, což je celkem zajímavá myšlenka.
Náramek například pracuje s večerním poklesem tělesné teploty souvisejícím s cirkadiánním rytmem a zahrnuje jej do doporučení týkajících se spánku. Aplikace má sledovat délku a pravidelnost spánku a stanovovat individuální Sleep Window.
Součástí systému je rovněž denní skóre regenerace a sledování krátkodobé i dlouhodobější tréninkové zátěže. Speediance v produktových materiálech zmiňuje také monitoring tepové frekvence a HRV, dechové frekvence a okysličení krve SpO₂. Některé další funkce se liší podle konkrétní verze náramku (základní vs. Pro).
Strap a Strap Pro se liší materiálem i senzory
Základní Speediance Strap váží 28 gramů a jeho tělo je vyrobené z nerezové oceli. Dražší Strap Pro používá titanovou slitinu a hmotnost klesá na 21 gramů. Obě varianty mají odolnost 5 ATM, senzor teploty tělesného jádra, nepřetržité sledování zdravotních údajů a výdrž baterie až 14 dní. Displej nemá ani jeden.
Strap Pro navíc dostává senzor elektrodermální aktivity EDA, který Speediance využívá pro sledování stresové odezvy. U verze Pro výrobce uvádí také možnost přibližně 30sekundového záznamu srdečního rytmu.
Základní funkce nejsou podmíněné předplatným
Používání náramku není navázané na povinné placené členství. Bez předplatného mají být dostupná základní data o regeneraci, spánku, aktivitě, srdeční frekvenci, HRV, stresu a dalších sledovaných ukazatelích.
Volitelné členství Wellness Go rozšiřuje systém o personalizovaná doporučení, adaptivní plány, podrobnější analýzy nebo tréninkové a meditační programy. Podle produktových podkladů dostanou zákazníci při koupi zařízení první rok Wellness Go bezplatně. Od druhého roku má roční členství stát 69,99 dolaru (přibližně 1 500 Kč), případně 6,90 dolaru měsíčně (150 Kč).
Prodej začne 17. září, dočkáme se i v Česku
Speediance Strap má být oficiálně uveden do prodeje už zítra – 17. září, v České republice se počítá s dostupností v průběhu října. Doporučená cena za základní verzi Speediance Strap je 3 390 Kč, případně 4 190 Kč za vybavenější Strap Pro.