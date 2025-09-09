TOPlist

Soutěžte o naprosto špičkový smartphone! Xiaomi svou novinku představí už za dva týdny

PR článek
PR článek 9. 9. 14:39
Xiaomi už brzy představí nový smartphone!

Xiaomi se chystá již brzy odhalit svou novou vlajkovou loď, která má už teď našlápnuto k tomu se stát jedním z nejžádanějších telefonů letošního roku. Oficiální představení proběhne už 24.9. ve 14:00. Do té doby Mobil Pohotovost spouští soutěž, které se může jednoduše zúčastnit každý z vás. Výhrou je zbrusu nové Xiaomi, které se za necelé tři týdny dočká svého představení, a to úplně zdarma.

Můžeme očekávat, že novinka naváže na úspěch svého předchůdce a nabídne špičkový fotoaparát, vysoký výkon a chytré funkce, které posunou zážitek ještě dál. Pokud se očekávání potvrdí, máme před sebou další bestseller, stejně jako tomu bylo u modelu Xiaomi 14T, který si mezi uživateli rychle získal oblíbenost.

Jak se zapojit do soutěže?

  • Přejděte na stránku mp.cz/xiaomi-novinka
  • Zadejte svůj e-mail
  • Klikněte na Odeslat a jste ve hře
Soutěžte o naprosto špičkový smartphone! Xiaomi svou novinku představí už za dva týdny
Soutěžte o naprosto špičkový smartphone! Xiaomi svou novinku představí už za dva týdny

Soutěžit můžete necelé tři týdny a to do 24.9. do 14:00, kdy Xiaomi ukáže svou novinku celému světu. Výherce bude následně vylosován do pár dnů od ukončení soutěže a osloven skrze zadaný e-mail.

Sledujte premiéru živě

Po dokončení registrace do soutěže získáte rovnou přístup k novinkám ze světa Xiaomi a speciálním akcím, které jsou pro vás připraveny. Nenechte si ujít živé představení nového Xiaomi a sledujte ho živě 24. září ve 14:00 přímo na mp.cz/xiaomi-novinka.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Zahrada, jakou vám bude soused závidět! Vyzkoušeli jsme venkovní světla Govee Flood Lights 2 & Govee Outdoor Spotlight 2
Zahrada, jakou vám bude soused závidět! Vyzkoušeli jsme venkovní světla Govee
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 14:00
3
Anthropic Claude Economic Index
Rádobyférový Anthropic se chce z masivní krádeže knih vykoupit za 1,5 miliardy dolarů
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
0
AI influencerka německého Vodafonu
Další operátor nasadil umělou inteligenci. Že jde o AI influencerku, poznáte jen stěží
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
1
Zleva: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max
Dnes večer to vypukne! Sledujte odhalení iPhone 17, dorazí i ultratenký model
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 9:00
7

Kapitoly článku