Snímky Huawei Watch Fit 5 Pro kolují internetem. Těšíme se na tyto novinky

- Nástupce oblíbených hodinek Huawei Watch Fit 5 Pro se objevil na prvních fotografiích
- Zaujme především barvou a lehce větším displejem
- K odhalení by mohlo dojít už příští měsíc
Huawei nemá na západních trzích na růžích ustláno, nicméně v oblasti nositelné elektroniky se mu poměrně daří. Mezi největší hity patří bezesporu chytré hodinky Huawei Watch Fit, které už v několika generacích platí za zařízení s příkladnou kombinací ceny a výkonu. Poslední čtvrtá generace se ještě více přiblížila klasickým chytrým hodinkám, nicméně především po designové stránce, nikoli cenou. Huawei podle posledních informací již aktivně chystá nástupce s názvem Huawei Watch Fit 5, přičemž jeho varianta Pro koluje na prvních snímcích internetem.
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Huawei Watch Fit 5 Pro na prvních snímcích
Zařízení se objevilo na čínských sociálních sítích a poskytlo nám tak první pohled na jeho design a srovnání s předchozím modelem. První dva obrázky ukazují Fit 5 Pro v prodejním balení. Bude mít již osvědčený čtvercový design s něčím, co vypadá jako oranžové linky kolem pouzdra, a ladícím oranžovým tkaným řemínkem. Ze snímků je také patrné, že Fit 5 Pro bude pravděpodobně mít hliníkové tělo stejně jako jeho předchůdce, s korunovým tlačítkem na pravé straně a druhým tlačítkem pro rychlý přístup pod ním.
Třetí obrázek zachycuje model Fit 5 Pro vedle modelu Fit 4 Pro a na novějším modelu si lze povšimnout užších rámečků okolo displeje. Panel Fit 5 Pro se navíc zdá být krytý 2.5D sklíčkem, zatímco předchozí model má ploché krycí sklíčko, které navíc vypadá o něco větší. Spekulace na síti Weibo naznačují, že Fit 5 Pro je vybaven 1,92″ AMOLED displejem, což by znamenalo nárůst o 0,1 palce ve srovnání s Fit 4 Pro.
Bohužel tento únik neprozrazuje žádné technické parametry modelu Fit 5 Pro, takže co se ukrývá pod kapotou, prozatím netušíme. Loňské modely Huawei Watch Fit 4 a Fit 4 Pro byly uvedeny na trh v květnu, takže by nebylo překvapením, kdyby se generace Fit 5 držela podobného časového harmonogramu uvedení do prodeje.