Sluchátka Samsung Galaxy Buds 2 prvním zákazníkům dorazila týden před představením

V dnešním světě plného moderních technologií je stále těžší udržet tajemství. Své by o tom mohl vyprávět Samsung, který chystá na 11. srpna speciální akci Unpacked. Díky četným únikům už víme, že představí ohebné telefony, chytré hodinky a bezdrátová sluchátka. Kromě toho jsme se také dozvěděli všechny parametry, ceny a rovněž jsme mohli vidět i oficiálně vypadající rendery.

Ačkoli do představení všech produktů zbývá méně než týden, pravděpodobně nás Samsung už ničím nepřekvapí. To ovšem neznamená, že má korejský gigant pohromy v podobě úniků už za sebou. Uživatel Ahmed Qwaider se na sociální síti Twitter sdílel několik fotografií, na kterých ukázal chystaná sluchátka Galaxy Buds 2 v olivové barvě.

Qwaiderovi sluchátka přišla s týdenním předstihem a on pochopitelně neváhal s tím, aby se pochlubil. V balení kromě páru sluchátek a nabíjecího pouzdra najdeme také kabel s koncovkami USB-A a USB-C a několik náhradních nástavců do uší.

Qwaider nezapomněl zmínit ani několik postřehů – Samsung Galaxy Buds 2 údajně vydrží až 5 hodin na jedno nabití, přičemž krabička nabídne energii pro dalších 20 hodin poslechu. Kvalita zvuku při hovoru je díky třem mikrofonům excelentní a Qwaider si také pochvaloval aktivní potlačení hluku, které podle něj doznalo vylepšení.

Samsung Galaxy Buds 2 - Unboxing & Initial Impressions

Watch this video on YouTube

Sluchátka se podle všeho dostala do rukou více zákazníkům, ostatně YouTuber The Mobile Central o nich natočil video. I když Samsung vyrazil do boje proti únikům, na reálné výsledky si patrně budeme muset počkat.