Sluchátka Galaxy Buds se dočkají nové generace. Víme, jak budou vypadat

S poslední vlajkovou řadou smartphonů Galaxy S10 jsme se dočkali představení bezdrátových sluchátek Galaxy z dílny Samsungu, které mají konkurovat Apple AirPods. Mezi uživateli se ihned stali velice populární nejen díky skvělému zvuku, ale i dobré výdrži a ergonomii. Jak se však blíží rok 2020 a s ním i datum představení dalších vlajkových modelů, na povrch vyplouvají nové zákulisní informace. Tentokrát pro vás máme čerstvou porci informací o vylepšených Galaxy Buds+.

První zmínka o tom, že s řadou Galaxy S11 přijde následovník úspěšných sluchátek, se objevila ve zdrojovém kódu aplikace SmarThing. S tím však ruku v ruce přišel i render, který odhaluje jejich dílenské zpracování. Na tom se od první verze nic nemění, protože uživatelé Galaxy Buds vůči designu neměli žádné výhrady, a proto se hlavní změny budou dít uvnitř.

Čeho bychom se tedy mohli dočkat? Galaxy Buds+ mohou nabídnout aktivní potlačení hluku, které mají Apple AirPods Pro, a stát se tak konkurencí na trhu True Wireless sluchátek. Také se údajně můžeme těšit na nové barvy a další vylepšení, na něž si budeme muset počkat. Oficiálního představení bychom se měli dočkat v polovině února společně s premiérou řady Galaxy S11 a druhé generace ohebného smartphonu.





Mohlo by vás zajímat: recenze Samsung Galaxy Buds: sluchátka zcela bez kabelů

Co by podle vás měla nová bezdrátová sluchátka přinést, a pokud vlastníte Galaxy Buds, máte vůbec pocit, že je co vylepšovat?