Skládačku Galaxy Z Flip 5 čekají velké změny. Inspiraci načerpá u Motoroly

Není velkých pochyb, že lídrem v oblasti ohebných telefonů je korejská společnost Samsung. Ta aktuálně vládne trhu díky svým modelům Galaxy Z Fold 4 a Flip 4, které jsou nejen na svou kategorii velmi inovativní, ale také na rozdíl od konkurence relativně cenově dostupné. Zatímco mezi minulou a současnou generací nebylo až tolik rozdílů, pro příští skládačky Samsung údajně chystá celou řadu změn, minimálně tedy pokud jde o Flip 5.

As I told my Super Followers yesterday, there are a couple of important changes coming to the Z Flip 5… pic.twitter.com/rEcD2DvaWw

— Ross Young (@DSCCRoss) December 1, 2022