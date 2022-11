Vážná konkurence pro Galaxy Z Fold 4? Oppo Find N2 bude lehčí než iPhone 14 Pro Max

Smartphone Oppo Find N z konce loňského roku mile překvapil – čínský výrobce se dokázal svojí ohebnou prvotinou přiblížit i výrazně zkušenější konkurenci. Příští měsíc má navíc dorazit druhá generace, která by podle prvotních informací mohla své přímé konkurenty dokonce v lecčems předehnat.

Skládací smartphony knížkového typu nabízí spoustu benefitů, avšak jejich hlavní nevýhodou je hmotnost a tloušťka – v zavřeném stavu většinou působí jako dva standardní telefony ležící na sobě. Oppo si je tohoto nedostatku vědomé, a proto chystá pro Find N2 drastickou odtučňovací kůru. Podle informátora Ice Universe má připravovaný telefon vážit o 15 procent méně než jeho předchůdce, výsledná hmotnost bude prý nižší než 240 gramů. To je mimochodem hmotnost iPhonu 14 Pro Max, který má obyčejnou konstrukci a pouze jeden displej. Ohebný Galaxy Z Fold 4 váží 263 gramů.

Breaking! The new OPPO folding phone OPPO Find N2 is lighter than the iPhone 14 Pro Max, less than 240g,which is a great progress of folding phones. I think It uses new materials. pic.twitter.com/zSUQ4ZTrdL

— Ice universe (@UniverseIce) November 11, 2022