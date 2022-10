Jak se bude jmenovat příští vlajková loď od OnePlus? Údajně jinak, než jsme si dosud mysleli

OnePlus letos na jaře představilo vlajkový smartphone OnePlus 10 Pro, avšak základní varianty OnePlus 10 jsme se nedočkali – namísto té přišel podzimní „mezimodel“ OnePlus 10RT s několika vylepšeními, ale také s několika ústupky. Příští rok čínská firma zřejmě zvolí jiné schéma pojmenování, což máme pocítit už u jarní vlajkové lodě.

Recently heard same from my sources… https://t.co/d9MlOxtFW8 — Steve H.McFly (@OnLeaks) October 17, 2022

Dosud se o příštím vrcholném telefonu hovořilo jako o OnePlus 11 Pro, avšak podle dvou uznávaných informátorů jmény Steve H.McFly a Max Jambor čínský výrobce z názvu přídomek „Pro“ vypustí – chystaná novinka má být jednoduše OnePlus 11. Důvody tohoto rozhodnutí neznáme, avšak doufáme, že se to nepodepíše na výbavě.

Model OnePlus 10T například nedostal do výbavy tradiční posuvník profilů, který si údajně OnePlus schovává pouze pro své „Pro“ modely. Znamená to, že OnePlus 11 jej nedostane? Podle nedávno zveřejněných neoficiálních renderů od OnLeaks by chybět neměl, tak se snad do doby odhalení nic nezmění.