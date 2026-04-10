Síť X zavedla otravnou novinku. Jak vypnout automatický překlad příspěvků?

- Síť X zavedla novinku – automatické AI překlady všech cizojazyčných příspěvků
- Pokud vás to příliš netěší, ukážeme vám, jak jednoduše tuto funkci vypnout
Sociální síť X (dříve Twitter) se prakticky přes noc změnila v jednom klíčovém aspektu. Síť začala automaticky překládat do vašeho nastaveného jazyka všechny příspěvky, které jsou psané v jakémkoliv jiném jazyce. U celé řady jazyků je to možná výhoda, ale pokud běžně konzumujete obsah například v angličtině, španělštině nebo v němčině, překlady vám jen překáží, nehledě na to, že někdy mohou změnit kontext zprávy. Jak tuto novinku vypnout?
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Automatické překlady na X
Funkci automatických překladů oznámil produktový ředitel sítě X Nikita Bier v úterý. Podle jeho slov je na pozadí překladové práce umělá inteligence Grok, kterou pro tyto účely několik měsíců trénovali. Což o to, překlady často odpovídají kontextu v originálním znění, ale jak už zaznělo v úvodu – pokud cizí jazyk ovládáte, není důvod číst příspěvky „přelouskané“ umělou inteligencí.
We're rolling out auto-translate worldwide to give posts in any language global reach on X.
The translations are powered by Grok and have improved substantially over the last couple months.
If you prefer to read in the original language, you can always turn off auto-translate…
— Nikita Bier (@nikitabier) April 7, 2026
Zajímavé je i další pozadí této funkce. X se při překládání odráží od vašeho nativního jazyka. Nejde přitom o jazyk operačního systému, například na PC nebo na smartphonu, ale o jazyk, který máte v profilu nastavený jako výchozí. Pokud je to právě čeština, všechny cizí příspěvky, a to bez výjimky, budou přeloženy do tohoto jazyka.
Jak vypnout překlady příspěvků na X?
Naštěstí existuje snadný způsob, jak automatické překlady na X deaktivovat. Jak na to?
- Otevřete příspěvek, který X automaticky překládá do češtiny
- Mezi profilem autora a samotným zněním příspěvku najděte ikonku Grok a sdělení „Přeloženo z:“
- Modrým tlačítkem můžete zobrazit originál, po kliknutí na ozubené kolečko můžete automatický překlad deaktivovat
- Otevřete menu kolečka a posuvníkem a deaktivujte „Automaticky přeložit [jazyk]“
- Změny se následně projeví u nově načteného obsahu
Má to ale jeden háček. Manuální deaktivace překladu funguje vždy jen pro jeden konkrétní jazyk. V případě angličtiny to bude nejspíš většina vašeho obsahu, pokud ale chcete deaktivovat automatické překlady u dalších jazyků, musíte to znovu udělat manuálně u každého jazyka. Změny se pak projeví po obnovení stránky.
V tuto chvíli se překlady objevují zejména v rozhraní prohlížeče, ať už na mobilu, nebo na počítači. Mobilní aplikace pro Android a iOS novinku zavádějí postupně, deaktivace z desktopu by se ale měla postupně propsat i tam.