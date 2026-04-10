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Síť X zavedla otravnou novinku. Jak vypnout automatický překlad příspěvků?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 10. 4. 13:30
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X aplikace
  • Síť X zavedla novinku – automatické AI překlady všech cizojazyčných příspěvků
  • Pokud vás to příliš netěší, ukážeme vám, jak jednoduše tuto funkci vypnout

Sociální síť X (dříve Twitter) se prakticky přes noc změnila v jednom klíčovém aspektu. Síť začala automaticky překládat do vašeho nastaveného jazyka všechny příspěvky, které jsou psané v jakémkoliv jiném jazyce. U celé řady jazyků je to možná výhoda, ale pokud běžně konzumujete obsah například v angličtině, španělštině nebo v němčině, překlady vám jen překáží, nehledě na to, že někdy mohou změnit kontext zprávy. Jak tuto novinku vypnout?

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Automatické překlady na X

Funkci automatických překladů oznámil produktový ředitel sítě X Nikita Bier v úterý. Podle jeho slov je na pozadí překladové práce umělá inteligence Grok, kterou pro tyto účely několik měsíců trénovali. Což o to, překlady často odpovídají kontextu v originálním znění, ale jak už zaznělo v úvodu – pokud cizí jazyk ovládáte, není důvod číst příspěvky „přelouskané“ umělou inteligencí.

Zajímavé je i další pozadí této funkce. X se při překládání odráží od vašeho nativního jazyka. Nejde přitom o jazyk operačního systému, například na PC nebo na smartphonu, ale o jazyk, který máte v profilu nastavený jako výchozí. Pokud je to právě čeština, všechny cizí příspěvky, a to bez výjimky, budou přeloženy do tohoto jazyka.

Jak vypnout překlady příspěvků na X?

Naštěstí existuje snadný způsob, jak automatické překlady na X deaktivovat. Jak na to?

  1. Otevřete příspěvek, který X automaticky překládá do češtiny
  2. Mezi profilem autora a samotným zněním příspěvku najděte ikonku Grok a sdělení „Přeloženo z:“
  3. Modrým tlačítkem můžete zobrazit originál, po kliknutí na ozubené kolečko můžete automatický překlad deaktivovat
  4. Otevřete menu kolečka a posuvníkem a deaktivujte „Automaticky přeložit [jazyk]“
  5. Změny se následně projeví u nově načteného obsahu

Má to ale jeden háček. Manuální deaktivace překladu funguje vždy jen pro jeden konkrétní jazyk. V případě angličtiny to bude nejspíš většina vašeho obsahu, pokud ale chcete deaktivovat automatické překlady u dalších jazyků, musíte to znovu udělat manuálně u každého jazyka. Změny se pak projeví po obnovení stránky.

V tuto chvíli se překlady objevují zejména v rozhraní prohlížeče, ať už na mobilu, nebo na počítači. Mobilní aplikace pro Android a iOS novinku zavádějí postupně, deaktivace z desktopu by se ale měla postupně propsat i tam.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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