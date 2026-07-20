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Série Fallout se dočká nového přírůstku, pracovat na něm bude legendární studio

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 7. 18:00
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fallout bethesda
  • Bethesda Softworks oznámila předprodukční fázi nového Falloutu 5
  • Pracovat na něm bude legendární sutdio Obsidian Entertainment
  • V plánu je také remaster třetího dílu a New Vegas

Videoherní série Fallout je mezi hráči obzvláště populární a v postapokalyptickém žánru bychom známější značku hledali jen těžko. Oblibě pomohl také povedený seriál streamovaný na Amazon Prime Video, kde se v hlavních rolích představili Ella Purnell, Aaron Moten či Walton Goggins. Poslední plnohodnotný přírůstek do série (když pomineme kontroverzní Fallout 76) byl čtvrtý díl z roku 2015, tudíž už by byl pomalu čas na nějaký posun kupředu. Toho se podle nedávného oznámení Bethesdy podle všeho dočkáme.

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Plnohodnotné pokračování i remaster oblíbených dílů

„Více se zaměřujeme na světy, které hráči milují, dáváme tvůrcům větší prostor při utváření jejich zážitků a sbližujeme naše týmy, abychom vám mohli naše hry doručit dříve, podporovat je déle a pokračovat v jejich vývoji společně s vámi i v následujících desetiletích,“ uvedl ve svém prohlášení ředitel společnosti Bethesda Todd Howard. O dalším dílu série Fallout zatím nejsou k dispozici žádné podrobnosti a zdá se, že si na finální hru ještě chvíli počkáme. Howard pouze uvádí, že „Fallout je v současnosti jednou z našich největších priorit“ a „Fallout 5 zůstává naším dlouhodobým cílem“, přičemž studio uvedlo, že hra se nachází ve fázi předprodukce.

Howard také prozradil, kdo bude mít nový přírůstek na starosti – a není to nikdo jiný, než Obsidian Entertainment, které v roce 2010 vyvinulo velmi oblíbený titul Fallout: New Vegas. „V budoucnu se o tom rozpovídáme více,“ zmínil Howard a dodal, že v přípravě jsou také remasterované verze her Fallout 3 i New Vegas, ačkoli u žádné z nich zatím není známo datum vydání. Načasování těchto oznámení, zejména s ohledem na to, že Xbox právě v červnu uspořádal velkou prezentační akci naznačuje, že je potřeba trochu hráče uklidnit poté, co byly oznámeny rozsáhlé škrty, propouštění a dokonce i zavírání studií.



Replika zápěstního počítače Pip-Boy 3000 ze hry Fallout



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Xbox se v současné době nachází v období restrukturalizace, v jehož rámci dojde v průběhu příštího roku k propuštění přibližně 3 200 zaměstnanců, což s sebou nese výrazné škrty i v oblíbených studiích, jako jsou id Software a Obsidian Entertainment. Oznámení nových her od Bethesdy se odehrálo ve stejném období, kdy zaměstnanci společnosti ZeniMax uspořádali v Marylandu demonstraci na protest proti propouštění.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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