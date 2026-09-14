Sergey Brin se vrátil do Googlu, na starosti má tým okolo Gemini AI

- Jeden ze zakladatelů Googlu, Sergey Brin, znovu pracuje v kancelářích v Mountain View
- Aktuálně se pohybuje okolo týmu, který má na starosti umělou inteligenci Gemini
- Co přesně dělá je ale opředeno tajemstvím
Jen málo lidí se zapsalo do dějin moderních technologií tak moc, jako Sergey Brin. Ten společně s Larrym Pagem založil společnost
Google v roce 1998 a významně se podílel na vývoji vyhledávače Google, přičemž později působil ve vedení mateřské společnosti Alphabet. Ačkoli nyní Sergey Brin nezastává v Googlu žádnou vedoucí funkci, přesto podle zprávy serveru Business Insider, který se odvolává na osm současných i bývalých zaměstnanců, má stále větší vliv na Gemini, vlajkový model umělé inteligence od Googlu.
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Co má Brin na starosti v souvislosti s Gemini?
Informace navazují na srpnovou reorganizaci uvnitř giganta z Mountain View. Demis Hassabis se vzdal funkce generálního ředitele Google DeepMind a stal se hlavním vědeckým pracovníkem Alphabetu, naproti tomu Koray Kavukcuoglu se stal viceprezidentem v Google DeepMind. Jeff Dean, dlouholetý hlavní vědecký pracovník Googlu, po 27 letech odešel, aby založil vlastní společnost – během těchto reorganizačních změn nicméně nebyla zmíněna role Brina – jeden z bývalých zaměstnanců médiím sdělil, že Brin chce Gemini řídit jako startup.
Přístup k výpočetnímu výkonu je jedním z důvodů, proč je vliv Brina tak důležitý. Získat čipy od Googlu může být obtížné, a to i pro tým Gemini. Oficiální postup spočívá v podání formální žádosti, kterou musí schválit vedoucí pracovníci. Dva informátoři sdělili serveru Business Insider, že týmy také uzavírají dohody s jinými skupinami, v rámci kterých si vyměňují práci za jejich čipy. Brin se údajně věnuje především technické stránce projektu Gemini. Patří sem velikost modelů, časové rámce pro uvedení na trh a hledání cest k obecné umělé inteligenci.
Brin se o své roli veřejně vyjádřil, nicméně příliš sdílný nebyl. Během besedy v AGI House v San Franciscu uvedl, že týmy často popichoval a pobízel, a označil se za „buřiče“. Loni v prosinci přesunul část svého osobního majetku mimo Kalifornii, což se stalo v souvislosti s navrhovanou jednorázovou daní pro miliardáře, o které se bude hlasovat v listopadu. Podle serveru Business Insider by Brin mohl být povinen zaplatit 14 miliard dolarů, pokud by byl považován za rezidenta. Co má ale skutečně na práci v týmu Gemini je prozatím opředeno tajemstvím.