Sedmiletá podpora nových Samsungů má háček. Tahle funkce jim chybí

Samsung se u svých zařízení může pyšnit dlouhou softwarovou podporu, ovšem s jedním zádrhelem

Tím je podpora plynulých aktualizací, které proces updatu značně zjednodušuje

Zatím jediným potvrzeným zařízením s plynulými aktualizacemi od Samsungu je Galaxy A55

Softwarová podpora patří mezi chloubu jihokorejského giganta už nějaký ten pátek. Délka podpory a množství aktualizací je v mnoha případech delší, než jakou nabízí konkurence s operačním systémem Android a pro mnoho uživatelů hraje tento fakt rozhodující roli při koupi nového zařízení. Dlouhou softwarovou podporou se mohou pyšnit také nově představené skládačky Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6, avšak jedna poměrně zásadní funkce jim bude scházet.

Nové skládačky nejspíše nepodporují plynulé aktualizace

Onou funkcí je takzvaná plynulá aktualizace, která funguje tak, že se update nainstaluje do sekundárního systémového oddílu namísto primárního a při příštím restartu zařízení se z tohoto sekundárního oddílu také spustí. Primární a sekundární oddíl se při restartu v podstatě prohodí a tento proces se opakuje pokaždé, když je k dispozici nová aktualizace softwaru. To výrazně zvyšuje plynulost aktualizací zařízení a také uživatelský komfort. I přes to, že Google tuto možnost nabízí už přibližně dekádu, Samsung se ji prozatím tvrdošíjně brání – ostatně jediným zařízením v jeho portfoliu, které plynulé aktualizace podporuje, je Galaxy A55, jenž spadá do střední třídy.

Nejeden by jistě čekal, že Samsung bude chtít tuto funkci zpřístupnit také pro své vlajkové modely a kde jinde začít, než právě u nejnovějších skládaček. Podle serveru SamMobile se nicméně plynulých aktualizací na Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6 nedočkáme. Během jejich testování nových zařízení, ke kterému použili vývojářské nástroje pro Android, se ukázalo, že skládačky plynulými aktualizacemi nedisponují. Nutno však podotknout, že SamMobile druhým dechem dodává, že metoda testování není zcela spolehlivá a může se mýlit.

S jistotou to budeme vědět až s příchodem první aktualizace, což přesně nevíme, kdy bude, nicméně nemělo by to trvat déle než měsíc s ohledem na to, že Samsung pravidelně vydává také bezpečnostní aktualizace. Je vhodné také dodat, že pokud zařízení nepodporuje plynulé aktualizace už z výroby, je velmi nepravděpodoné, že by tuto funkci dostat později – pro Samsung by to totiž znamenalo rozdělit systémový oddíl na dvě části, což může způsobit řadu problémů, kterým by se jistě chtěl vyhnout. Pokud se absence plynulých aktualizací potvrdí, nebude se sice jednat o věc, která by někoho odradila od koupě, přesto si to jihokorejský gigant za rámeček nedá.