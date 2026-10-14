Schizma ve vedení Applu? Tim Cook rázně rozbil všechna podezření

- Každá změna ve vedení velké společnosti není jednoduchá
- Ještě více ji může zkomplikovat situace, když předchozí ředitel ve společnosti zůstane
- Tim Cook nicméně všechna podezření, že by se Johnu Ternusovi pletl pod nohy, rázně popřel
Výměna vedení ve velké korporaci není nikdy nic jednoduchého. Obzvláště složité je to pak ve chvíli, kdy předchozí generální ředitel ve firmě na nějaké pozici zůstane, což pro jeho nástupce znamená, že by teoreticky mohl zasahovat do jeho rozhodnutí. Ostatně zaměstnancům většinou chvíli trvá, než si zvyknou na nového člověka ve vedení. Podobná situace mohla nastat také v Applu, kdy se vedení společnosti sice formálně chopil John Ternus, avšak jeho předchůdce Tim Cook se přesunul do pozice výkonného předsedy představenstva.
Cook nehodlá novému CEO „kecat“ do jeho práce
V této pozici sice na každodenní fungování nemá přímý vliv, nicméně jeho přítomnost v kampusu Apple Park může narušovat snahy Ternuse na klidné vedení společnosti. Veškeré spekulace nicméně utnul v sám Tim Cook hned v zárodku, a to v rozhovoru pro The Independent. „Za prvé, John a já si navzájem neuvěřitelně důvěřujeme,“ řekl Cook a naznačil, že nehodlá hrát žádné zákulisní hry.
„Vztah musí být založen na důvěře a komunikace musí být častá a smysluplná. Kromě toho se ale momentálně soustředím na globální politiku. A spolupráce s vládami po celém světě je důležitá, protože existuje spousta oblastí, kde se snažíme prosazovat změny nebo se za ně zasazovat. Je to spousta práce a já se jí věnuji a pomáhám Johnovi jakýmkoli způsobem, který on považuje za vhodný. Nevměšuji se. Nejsem ten, kdo se do všeho plete,“ uvedl bývalý ředitel Applu celou situaci na pravou míru.
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Změna ve vedení Applu nastala 1. září 2026, kdy se novým generálním ředitelem stal John Ternus a po patnácti letech vystřídal Tima Cooka, který přešel do funkce výkonného předsedy představenstva. Ternus působí ve společnosti od roku 2001 a před svým jmenováním vedl sekci hardwarového inženýrství. Jeho nástup přichází v době rychlého rozvoje umělé inteligence a rostoucí konkurence, takže se od něj očekává větší důraz na technické inovace a vývoj nových produktů. Zda se mu podaří navázat na Cookovy úspěchy a zároveň posunout Apple novým směrem, ukážou až následující roky