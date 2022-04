Sbohem a šáteček: řadě Galaxy S9 oficiálně skončila podpora

Všechno dobré jednou končí, což se dá říci i o softwarové podpoře chytrých telefonů. Samsung kdysi poměrně překvapil, když se rozhodl podporovat svá starší zařízení po dobu až několika let, čímž významně prodloužil jejich životnost. Populární modelová řada Galaxy S9 to už však má spočítané.

Korejci čtyři roky staré modely oficiálně vyřadili ze stránek Mobile Security a ukončili pro ně distribuci bezpečnostních aktualizací. Ty mají nové vlajkové modely dostávat až 5 let po uvedení na trh. V případě řady Galaxy S9 nicméně byla stanovena o rok kratší podpora, která právě vypršela –oficiálně spatřila světlo světa 16. března 2018. Už loňský rok upravil Samsung četnost aktualizací z měsíčních na čtvrtletní, což je neklamný znak toho, že se životní cyklus jeho telefonů blíží konci. Poslední aktualizací bude dubnová bezpečnostní záplata, přičemž stran hlavních verzí se zařízení z rodiny Galaxy S9 zastavila na Androidu 10 s nadstavbou One UI 2.5.

Zkrácení frekvence aktualizací se nyní dotklo i řady Galaxy S10, která by se ukončení softwarové podpory měla dočkat na jaře příštího roku. Majitelé populárních modelů Galaxy S10, Galaxy S10+ či Galaxy S10e to nicméně až tak mrzet nemusí: jejich zařízení běží na nejnovějším Androidu 12 s nadstavbou One UI 4.1, což by mělo nějakou dobu stačit.