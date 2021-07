Samsungu unikly ceny Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. Budou levnější než předchůdci?

Samsung má na předčasné zveřejňování informací opravdu smůlu. Korejskému gigantu se nepodařilo uhlídat prakticky nic, alespoň co se týče chystaných produktů v rámci akce Unpacked. Největší pozornost na sebe pochopitelně strhávají ohebné telefony Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3, u nichž známe nejen podobu a parametry, ale také předpokládaný datum zahájení prodeje.

Jeden střípek nám doposud chyběl, konkrétně jejich cena. Ta bohužel pro Samsung nezůstala utajena dlouho, díky několika evropským prodejcům, kteří ceny prozradili předem. Například řetězec LambdaTek se pochlubil nejen s cenami, ale také s barevnými a paměťovými variantami.

Samsung Galaxy Z Fold 3 by měl být dostupný v barevných kombinacích Phantom Green, Phantom Silver a Phantom Black a dvou paměťových variantách 256 GB a 512 GB. Cena se proměňuje dle konkrétního prodejce, nicméně pohybuje se od 1 726 do 2 038 britských liber (cca od 51 600 do 61 000 korun) za 256 GB, respektive od 1 834 do 2 165 britských liber (cca od 55 000 do 65 000 korun) za vybavenější 512GB verzi.

V případe Samsungu Galaxy Z Flip 3 máme k dispozici informace pouze z řetězce LambdaTek. Ten se pochlubil barevnými variantami Phantom Black, Dark Blue, Gray, White, Cream, Green, Light Pink a Lavender v paměťových variantách 128 a 256 GB. Nižší paměťová verze by měla stát 1 187 britských liber (cca 35 500 korun), zatímco vyšší varianta vyjde na 1 250 britských liber (cca 37 400 korun).

Pokud jsou ceny pravdivé, zákazníky příliš nepotěší, byť se dramaticky neliší od cen, za které šla do prodeje současná generace ohebných telefonů od Samsungu. Aktuálně lze nicméně pořídit Samsung Galaxy Z Fold 2 za sympatických 33 333 korun (při uvedení na trh stál 54 990 korun) a Samsung Galaxy Z Flip za přijatelných 26 990 korun (při uvedení na trh byla cena 38 990 korun).