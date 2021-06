Otevřený i zavřený. Galaxy Z Fold 3 pózuje na 27 tiskových snímcích

Dnešní den je bohatý na úniky tiskových snímků chystaných ohebných smartphonů od Samsungu. Po ranním odhalení véčka Galaxy Z Flip 3 zde máme velkou obrazovou galerii připravovaného smartphonu Galaxy Z Fold 3. Chystanou novinku si díky serveru 91mobiles můžeme prohlédnout ve třech barvách a prakticky z jakéhokoliv úhlu.

Samsung Galaxy Z Fold 3: otevřený i zavřený

Chystaný smartphone pojede v zajetých kolejích, které vybrázdili jeho předchůdci. Tvar telefonu zůstane stejný, odlišnosti hledejme v detailech.

Samsung se při návrhu Galaxy Z Fold 3 neinspiroval svojí vlajkovou řadou Galaxy S21, což je vidět zejména na modulu fotoaparátu. Namísto signifikantního řešení s modulem vycházejícím z levého horního rohu zvolil Samsung tradičnější „semafor“ tří čoček vystupující ze zad. Periskopická není ani jedna z nich, tudíž dostaneme klasickou sestavu pro běžné, širokoúhlé a mírně přiblížené fotky.

K dispozici budou rovněž dvě selfie kamery – ve vnitřním i vnějším displeji. Zatímco ta „venku“ bude umístěna do klasického kruhového otvoru uprostřed horní části displeje, u té vnitřní se spekuluje, že ji Samsung zabuduje přímo do zobrazovače. Na obrázcích je čočka vnitřní selfie kamerky vidět, takže buď Samsung zvolí stejné řešení jako u vnější portrétní kamery, nebo se nebude snažit poddisplejové řešení nijak výrazně skrývat.

Napadá nás ještě třetí možnost, že Galaxy Z Fold 3 dorazí ve dvou variantách – s poddisplejovou selfie kamerou a bez ní. Vybavenější varianta by mohla nést přídomek Pro nebo Plus a kromě pokročilejšího řešení vnitřní kamery by mohla podporovat stylus S Pen. Jeho podpora je totiž u Galaxy Z Fold 3 prakticky hotová věc, ovšem na žádném z okolních renderů se nevyskytuje. Každopádně u stylusu nelze počítat s interní šachtou, po vzoru Galaxy S21 Ultra bude nutné jej přenášet separátně.

Dojde na grafiku AMD Radeon?

Z obrázků lze dále vyčíst, že boky telefonu se nijak výrazně měnit nebudou; napravo stále najdeme snímač otisků prstů v zamykacím tlačítku a kolébku pro změnu hlasitosti. Spekuluje se, že Galaxy Z Fold 3 bude vybaven vnitřním 7,55“ a vnějším 6,23“ displejem, v obou případech se má jednat o AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Otazník visí nad použitým čipsetem, v úvahu přicházejí Exynos 2100, Snapdragon 888 nebo dokonce připravovaný čipset Exynos s grafikou AMD Radeon. Akumulátor v telefonu se má pyšnit kapacitou 4 400 mAh, přičemž nabíjení bude možné buď kabelem (až 25 Wattů) nebo bezdrátově (15 Wattů).

Černá, zelená nebo narůžovělá

Galaxy Z Fold 3 půjde do prodeje minimálně ve třech barvách – černé, zelené a narůžovělé, přičemž všechny budou mít patrně matná záda. Premiéra telefonu se odehraje někdy v polovině prázdnin, přičemž kromě Galaxy Z Fold 3 bude odhalené i véčko Galaxy Z Flip 3, hodinky Galaxy Watch 4 a sluchátka Galaxy Buds 2.