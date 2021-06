Na světě je nový benchmark Exynosu s grafikou AMD. Ukazuje neuvěřitelný výkon

Ještě letos bychom se měli dočkat vůbec prvního čipsetu Samsung Exynos, který nahradí původně používané grafické čipy Mali za výkonnější čipy AMD Radeon. Podle prvních zjištění se můžeme těšit na vysoký výkon, který však může být nepříjemně ovlivněn škrcením z důvodu přehřívání. Pokud se však Samsungu podaří tento problém vyřešit, můžeme se těšit opravdu na působivé výsledky.

Obvykle přesný informátor Ice Universe se dostal ke snímku obrazovky z testu 3D Mark (Wild Life), který měl být proveden na čipsetu Samsung Exynos s grafikou AMD. Tato sestava v testu získala neskutečných 8 134 bodů s průměrnou snímkovací frekvencí 50,3 fps. To je velice dobrá hodnota, uvážíme-li, že Qualcomm Snapdragon 888 si ze stejného testu odnesl 5 400 bodů, Exynos 2100 pak 5 300 bodů. Skóre testovaného Exynosu se tak víceméně vyrovnává čipsetu Apple A14 Bionic v poslední generaci iPhonů.

Exclusive: Samsung is testing the AMD GPU in the new Exynos, and the Wild Life test on the 3D Mark has scored 8134 points. It is worth mentioning that the CPU in this test is A77 architecture, for reference only. Each test has different results, we need to wait for more results. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s

— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2021